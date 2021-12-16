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Елки 8 Елки 8
Киноафиша Фильмы Елки 8 Отзывы о фильме «Елки 8»
Елки 8 2021 / Россия
4.8 Оцените
52 голоса Рейтинг IMDb: 3.1
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Отзывы о фильме «Елки 8»

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Наша рецензия

Страна готовится к празднованию Нового года. Не опять, а снова. Франшиза делает оборот вокруг собственной оси и возвращает зрителей в свою изощренную художественную реальность. В мире «Елок», как и в реальности, издержки пандемии коронавируса. Заглавные персонажи последних эпизодов франшизы, Борис (Иван Ургант) и Евгений (Сергей Светлаков), в центре внимания одной из новелл: давние друзья собираются в загородном доме Евгения накануне Нового года. В других городах нашей…

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Михаил Колобов 16 декабря 2021, 12:18
Сходили с девушкой в кино и отлично провели время. Киркоров круто сам с себя поржал, а Чиповская просто супер стерва))
16 декабря 2021, 12:18 Ответить
User 16 декабря 2021, 18:22
в ответ на сообщение Михаил Колобов от 16 декабря 2021, 12:18
Оценка
🤪
16 декабря 2021, 18:22 Ответить
nataliya78 16 декабря 2021, 19:11
Оценка
Полное гавно, не тратьте деньги и время.
16 декабря 2021, 19:11 Ответить
Танечка Верпаховская 17 декабря 2021, 13:33
Полная фигня. Хорошо хоть только 100 рублей потратила. Но оно того не стоит.
17 декабря 2021, 13:33 Ответить
Алексей Гусев 18 декабря 2021, 02:29
Фильм не смотрел! Но, увидев в трейлере Бузову - решил не ходить. Точняк хлам.
Да и после "Ёлок последних", понятно что Бекманбетов слился и Базилевс просто хотят бабла нагреть на франшизе.
18 декабря 2021, 02:29 Ответить
Dinislam Gochiyaev 18 декабря 2021, 20:15
Когда выйдут Ёлки 8?
18 декабря 2021, 20:15 Ответить
User 19 декабря 2021, 01:19
Оценка
Печаль совсем не елки
19 декабря 2021, 01:19 Ответить
Герман Кулешов 19 декабря 2021, 14:58
Лучше не смотреть российские фильмы вообще!
19 декабря 2021, 14:58 Ответить
Елена Егорова 20 декабря 2021, 09:23
Это просто оскорбление чувств любителей тех ёлок!)
Нет в фильме новогоднего настроения,доброты, ничего не цепляет.Помню те ёлки все эти эмоции во время просмотра и после были.Единственное только история где сыграл Кулик улыбнула.
В общем это совсем не ёлки..
20 декабря 2021, 09:23 Ответить
Киноафиша.инфо 20 декабря 2021, 14:41
в ответ на сообщение Dinislam Gochiyaev от 18 декабря 2021, 20:15
Здравствуйте, "Ёлки 8" в российском прокате с 16 декабря.
20 декабря 2021, 14:41 Ответить
Бауржан Мукашев 22 декабря 2021, 01:59
Оценка
Советую
22 декабря 2021, 01:59 Ответить
Mev28 24 декабря 2021, 17:17
Оценка
Потратили время и деньги. Жаль и того и другого. Тоскливо, скучно, сюжета вообще нет
24 декабря 2021, 17:17 Ответить
Алина Сокотнюк 25 декабря 2021, 20:43
Как по мне то фильм стоит внимания. Новеллы интересные, юмор неплохой
25 декабря 2021, 20:43 Ответить
olesya200519 26 декабря 2021, 13:12
Оценка
ожидала большего
26 декабря 2021, 13:12 Ответить
User 30 декабря 2021, 22:56
Оценка
Фильм, отмывание дегег! Смысла нет, связи с прелудущими елками- нет! Все скомкано, полная фигня! До этого елки был Новгодним фильмом, но после этого- пустая трата времени!
30 декабря 2021, 22:56 Ответить
oedchik 1 января 2022, 19:40
Оценка
Не поняла, чем вызван негатив к фильму.. Каких вообще спецэффектов ждали от Елок? Это фильм о добрых историях людей, которые верят в чудеса. Истории новые, суть прежняя. Все актуально, затронули тему пандемии на юмористическом уровне. По-прежнему добрый фильм, можно и посмеяться и взгрустнуть.. говорю за нашу семью - нам понравился, мы не пожалели!
1 января 2022, 19:40 Ответить
User 2 января 2022, 23:31
Почему в Армавире нет этой коммедии?
2 января 2022, 23:31 Ответить
Анастасия Кондратьева 4 января 2022, 20:55
Оценка
Елки перестали бвть смешными, эпизоды похожи один на другой. Если нечего снимать, зачем портить впечатление.. были «Елки Последние» елки 7, закончили бы на них.. звезду ставлю за Урганта и Светлакова 🙈🙈🙈
4 января 2022, 20:55 Ответить
ElizavetaPersonal 5 января 2022, 16:42
Оценка
Опять пихают рекламу и приглашают псевдоактеров таких как Стас и Бузова 😒
5 января 2022, 16:42 Ответить
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