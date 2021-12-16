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Страна готовится к празднованию Нового года. Не опять, а снова. Франшиза делает оборот вокруг собственной оси и возвращает зрителей в свою изощренную художественную реальность. В мире «Елок», как и в реальности, издержки пандемии коронавируса. Заглавные персонажи последних эпизодов франшизы, Борис (Иван Ургант) и Евгений (Сергей Светлаков), в центре внимания одной из новелл: давние друзья собираются в загородном доме Евгения накануне Нового года. В других городах нашей…