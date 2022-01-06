Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Александр Робак
Александр Робак
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Вопросы и ответы
Александр Робак
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
28 декабря 1973
Возраст
48 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актер, Продюсер
Место рождения
Златоуст, СССР (Россия)
Рост
186 см
Биография Александра Робака
Родился 28 декабря 1973 года. Златоуст, СССР (Россия).
Развернуть
Фильмография Александра Робака
Однажды в пустыне
военный
2022, Россия / Сирия
7.0
Елки 8
комедия
2021, Россия
4.0
Честный развод
комедия
2021, Россия
4.0
Только серьезные отношения
мелодрама, комедия
2020, Россия
0.0
Московские тайны. Либерея
детектив
2019, Россия
2.0
Московские тайны. Проклятие Мастера
криминал
2019, Россия
0.0
Московские тайны. Бедная Лиза
детектив
2019, Россия
0.0
Московские тайны. Тринадцатое колено
детектив
2019, Россия
3.0
Все фильмы
Новости о персоне
Новости звезд на нашем канале Телеграм
Сапер Александр Робак воюет в Сирии в трейлере драматического боевика «Однажды в пустыне»
Поставил картину автор «Адмирала» и «Союза Спасения».
Написать
6 января 2022 11:24
Появился первый постер военного фильма «Однажды в пустыне» во главе с Александром Робаком
Картина выйдет в прокат этой зимой.
Написать
29 декабря 2021 16:38
Агата Муцениеце исполнит ведущую роль в сериале «Новая жизнь»
Остросюжетная драма выйдет на сервисе more.tv в следующем году.
Написать
23 ноября 2021 15:34
Все новости
Статьи о персоне
«Мужа могли и помоложе выбрать»: 42-летняя Ирина Пегова удивила фанатов своей экранной семьей
Актриса удивила подписчиков образом своего экранного мужа.
Написать
7 марта 2021 13:42
«Вошел в роль»: Агата Муцениеце показала «постельное видео» с Александром Робаком
Актриса поделилась моментами со съемочного дня.
Написать
11 января 2021 11:38
Все статьи
Related video
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
«Рот стал клоунский»: мать Соколовского пожалели из-за неудачной пластики
Водянова проболталась: какое русское блюдо иностранцы называют «кошачьим кормом»
Никто не мог заподозрить: хирург выдал неприглядную правду о Галкине
Брыльска проиграла «холодную» войну с советской звездой: как это было
Навесили хомут: вот о чем до конца жизни жалел «вечный Шурик» Демьяненко
Памятник Гайдаю вызвал бурные споры: причину поймут не все
В «Берегись автомобиля» нашли непростительный для Рязанова ляп
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Не стыдно: кем работает дочь прославленного ведущего «Поля чудес»
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Скрывала много лет: главную тайну Тутберидзе раскрыла дочь