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Леброн Джеймс
Леброн Джеймс
LeBron James
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Леброн Джеймс
LeBron James
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Дата рождения
30 декабря 1984
Возраст
37 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Продюсер, Актер, Сценарист
Место рождения
Акрон, Огайо, США
Рост
206 см
Биография Леброна Джеймса
Родился 30 декабря 1984 года. Акрон, Огайо, США.
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Фильмография Леброна Джеймса
Космический джем: Новое поколение
анимация, комедия, фэнтези, фантастика
2021, США
6.0
Смолфут
анимация, фэнтези, комедия, семейный
2018, США
7.0
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Фильм Netflix «Диана: Мюзикл» стал обладателем антипремии «Золотая малина-2022»
В числе «лауреатов» фигурируют Джаред Лето и Леброн Джеймс.
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28 марта 2022 15:30
Скаут Адам Сэндлер мотивирует молодого баскетболиста в первом тизере фильма «Прорваться в НБА»
Продюсером ленты выступил Леброн Джеймс, а одну из главных ролей сыграл звезда НБА Хуан Эрнангомес.
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21 февраля 2022 11:13
Disney+ и Леброн Джеймс выпустят драматический сериал о баскетболе
В основу спортивной драмы ляжет бестселлер Кваме Александра о взрослении двух юных спортивных дарований.
Написать
21 января 2022 13:43
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