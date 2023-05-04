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Киноафиша Новости Warner Bros готовит новый фильм о Багзе Банни

Warner Bros готовит новый фильм о Багзе Банни

4 мая 2023 16:06
Warner Bros готовит новый фильм о Багзе Банни

Картина будет представлять собой сочетание игрового и анимационного кино.

Студия Warner Bros. готовит очередной кинопроект о знаменитом кролике Багзе Банни. Официального анонса пока не было, однако новостью публично поделился сценарист Роберт Руган («Проклятие Бридж-Холлоу»), сообщивший, что компания наняла его для разработки сюжета фильма.

Каких-либо подробностей еще нет, кроме того факта, что это будет полнометражное кино с анимационными персонажами и живыми актерами. Багз Банни является одним из главных символов Warner, поэтому естественно, что студия по-прежнему желает рассказывать про него и героев «Луни Тюнз» новые истории.

Последней попыткой вернуть кролика на большие экраны является семейный блокбастер с Леброном Джеймсом «Космический джем: Новое поколение» (2021). Фильм вышел в прокат в период пандемии одновременно на стриминге и в кинотеатрах, поэтому большого коммерческого успеха он не снискал. Оригинальный же «Космический джем» (1996) заработал $230 млн. Также студия пыталась интегрировать мультяшек в кинотеатры в приключенческой ленте с Бренданом Фрейзером «Луни Тюнз: Снова в деле» (2003), однако картина с треском провалилась.

Относительно недавно стало известно, что Warner Bros. работает над комедией с Джоном Синой «Койот против «Акме», в создании сценария которой принимал участие нынешний глава DC Studios Джеймс Ганн, но в итоге проект был отложен.

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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