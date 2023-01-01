Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Монстр и маги синих морей" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Космический джем: Новое поколение Космический джем: Новое поколение
Киноафиша Фильмы Космический джем: Новое поколение Космический джем: Новое поколение, 2021: актеры и роли
Space Jam 2 Космический джем: Новое поколение 2021 / США
5.6 Оцените
56 голосов Рейтинг IMDb: 4.5
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Космический джем: Новое поколение, 2021: актеры и роли

Вся информация о мультфильме
Режиссер
Малкольм Д. Ли Малкольм Д. Ли Malcolm D. Lee
В ролях
Дон Чидл Дон Чидл Don Cheadle Леброн Джеймс Леброн Джеймс LeBron James Зендея Зендея Zendaya Мартин Клебба Мартин Клебба Martin Klebba Сонекуа Мартин-Грин Сонекуа Мартин-Грин Sonequa Martin-Green
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
После. Навсегда
После. Навсегда
2023, США, драма
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
Искусство по понятиям
Искусство по понятиям
2023, США, триллер
Праздники
Праздники
2023, Россия, комедия
Звук свободы
Звук свободы
2023, США, боевик, биография, драма
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Дозор Джунглей: Кругосветка
Дозор Джунглей: Кругосветка
2023, Франция, приключения, анимация
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Проклятое наследие
Проклятое наследие
2023, Франция / США, ужасы
Астрал. 13-й этаж
Астрал. 13-й этаж
2022, Малайзия, фэнтези, ужасы, детектив
Related video
Немцы ненавидят сериал «Папины дочки»: удивитесь, но причина не в Арзамасовой
Сразу в нескольких странах запретили фильм «Барби»: странно, что в России не бьют тревогу
«Утопила»: об этом жутком поступке Аллы Пугачевой стало известно только сейчас
Тест: на какого учителя из известных фильмов вы похожи?
Успел сняться до трагедии: вы пожалеете, что не видели Бодрова в одной из последних ролей
Немцы пересняли «Чебурашку» и выдали за своего: до сих пор не извинились
Опозорил при высшем руководстве: Гайдай неспроста годами ненавидел Рязанова
Все знают фильм с Харатьяном, а вот существование комедии «Сердца четырех» скрывали долгие годы
Чудо природы: россияне обомлели, увидев возмужавшего внука Винокура
Женщины с этими именами обладают яркой энергетикой: притягивают одним взглядом
Дети выросли непохожими на Ревву и его жену: вот как выглядят девочки
Лобода в прошлом: немец из Rammstein переключился на самую ненавистную актрису России
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше