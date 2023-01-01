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Космический джем: Новое поколение
Космический джем: Новое поколение, 2021: актеры и роли
Space Jam 2
Космический джем: Новое поколение
2021 / США
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5.6
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56
голосов
Рейтинг IMDb: 4.5
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Космический джем: Новое поколение, 2021: актеры и роли
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Режиссер
Малкольм Д. Ли
Malcolm D. Lee
В ролях
Дон Чидл
Don Cheadle
Леброн Джеймс
LeBron James
Зендея
Zendaya
Мартин Клебба
Martin Klebba
Сонекуа Мартин-Грин
Sonequa Martin-Green
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