Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Коби Брайант: Черная мамба" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Космический джем: Новое поколение Космический джем: Новое поколение
Киноафиша Фильмы Космический джем: Новое поколение Отзывы о мультфильме «Космический джем: Новое поколение»
Space Jam 2 Космический джем: Новое поколение 2021 / США
6.7 Оцените
56 голосов Рейтинг IMDb: 4.5
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Отзывы о мультфильме «Космический джем: Новое поколение»

Вся информация о мультфильме
Наша рецензия

Леброн Джеймс давно стал фигурой комичной. Да, он все еще один из главных баскетболистов своего поколения, но постоянная смена клубов, превращение имени в громкий бренд и попытка закрепить при жизни себя в статусе главной звезды NBA в истории вызывают лишь улыбку. Уже давно он мечтает уйти из-под нависающей тени Майкла Джордана, пытаясь покорить умы и сердца людей далеко за игровым паркетом. Сражаться с яркими воспоминаниями прошлого — дело всегда неблагодарное и больше походит на…

Читать
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Рома Чучкин 11 июля 2021, 14:07
Оценка
Классный фильм. Советую тем, кто знаком со вселенной Looney Tunes.
11 июля 2021, 14:07 Ответить
ElizavetaPersonal 12 июля 2021, 08:14
Чушь какая-то
12 июля 2021, 08:14 Ответить
Виктор Принципов 15 июля 2021, 16:26
Оценка
Надеюсь, продолжение будет достойным, а то ведь в то время это был один из самых культовых фильмов совмещен с мультиком
15 июля 2021, 16:26 Ответить
Лорочка Песельникова 19 июля 2021, 08:52
Оценка
Позитв)))
19 июля 2021, 08:52 Ответить
fsv8_8 19 июля 2021, 20:35
Оценка
Полное разочарование. Насколько теплое воспоминание про первый фильм. Но это полный бред.
19 июля 2021, 20:35 Ответить
Рузанна Коробейникова 27 июля 2021, 23:43
Оценка
Ребенку 5 лет понравился, мне тоже было иноересно смотреть)
27 июля 2021, 23:43 Ответить
zolotarevfeliks1234 6 августа 2021, 06:17
Оценка
Кое как боролся с желанием уйти до конца фильма((( очень растроился
6 августа 2021, 06:17 Ответить
Сергей Болдырев 12 августа 2021, 21:02
Оценка
Отстой
12 августа 2021, 21:02 Ответить
User 16 августа 2021, 18:19
Оценка
не понравилась актерская игра главного героя
16 августа 2021, 18:19 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Барби
Барби 8 комментариев
Паранормальные явления. Скинамаринк
Паранормальные явления. Скинамаринк 4 комментария
Вызов
Вызов 274 комментария
Переводчик
Переводчик 21 комментарий
Непосредственно Каха. Другой фильм
Непосредственно Каха. Другой фильм 68 комментариев
Беглец
Беглец 8 комментариев
До рассвета
До рассвета 51 комментарий
Дубай любой ценой 1 комментарий
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных 13 комментариев
Форсаж 10
Форсаж 10 67 комментариев
Заколдованный мальчик
Заколдованный мальчик 1 комментарий
Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен
Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен 1 комментарий
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Форсаж 10
Форсаж 10
2023, США, боевик, криминал
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
До рассвета
До рассвета
2023, Россия, комедия
Яга и книга заклинаний
Яга и книга заклинаний
2023, Россия, анимация, семейный, приключения
Непосредственно Каха. Другой фильм
Непосредственно Каха. Другой фильм
2023, Россия, комедия
Уикенд с батей
Уикенд с батей
2023, США, комедия
Маша и Медведь в кино: скажите «Ой!»
Маша и Медведь в кино: скажите «Ой!»
2023, Россия, детский, анимация
Джон Уик 4
Джон Уик 4
2023, США, боевик, триллер, криминал
Братья Супер Марио в кино
Братья Супер Марио в кино
2023, США / Япония, приключения, анимация, комедия
Хитровка. Знак четырёх
Хитровка. Знак четырёх
2023, Россия, детектив, комедия
Related video
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Kinoafisha.info App