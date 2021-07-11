Наша рецензия

Леброн Джеймс давно стал фигурой комичной. Да, он все еще один из главных баскетболистов своего поколения, но постоянная смена клубов, превращение имени в громкий бренд и попытка закрепить при жизни себя в статусе главной звезды NBA в истории вызывают лишь улыбку. Уже давно он мечтает уйти из-под нависающей тени Майкла Джордана, пытаясь покорить умы и сердца людей далеко за игровым паркетом. Сражаться с яркими воспоминаниями прошлого — дело всегда неблагодарное и больше походит на…