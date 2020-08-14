Губка Боб в бегах, 2020

Губка Боб и улитка Гэри дружат с самого детства, с тех самых пор, когда Боб еще ходил в школу. Они встретились совершенно случайно в типичный будний день и с тех пор не расставались никогда. Улитка Гэри стал жить с Бобом в качестве домашнего питомца. Шли годы, а дружба между героями становилась только крепче. В каком-то смысле Гэри — это вся семья Губки Боба.

Однажды Губка Боб возвращается домой с работы и обнаруживает, что Гэри пропал. Боб в панике. Сначала он пытается взять себя в руки и мыслить рационально. В конце концов, это питомец и он может быть где-то дома или поблизости. Боб исследует дом, опрашивает соседей и приходит к выводу — Гэри был похищен.

Вместе со своим верным, но глуповатым другом, морской звездой Патриком, он отправляется на поиски Гэри. Губка Боб настроен решительно: он спасет своего питомца из лап похитителей. Вместе с Патриком их ждет невероятное приключение — они проедут через всю страну, побывают в Атлантик-сити, попытают удачу в казино и даже встретят на пути мудрое перекати-поле с лицом Киану Ривза. Губка Боб готов на все, чтобы найти Гэри, и его ничего не остановит – даже грозный царь Посейдон.