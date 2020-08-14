Губка Боб в бегах, 2020

Губка Боб и улитка Гэри дружат с самого детства, с тех самых пор, когда Боб еще ходил в школу. Они встретились совершенно случайно в типичный будний день и с тех пор не расставались никогда. Улитка Гэри стал жить с Бобом в качестве домашнего питомца. Шли годы, а дружба между героями становилась только крепче. В каком-то смысле Гэри — это вся семья Губки Боба.
Однажды Губка Боб возвращается домой с работы и обнаруживает, что Гэри пропал. Боб в панике. Сначала он пытается взять себя в руки и мыслить рационально. В конце концов, это питомец и он может быть где-то дома или поблизости. Боб исследует дом, опрашивает соседей и приходит к выводу — Гэри был похищен.
Вместе со своим верным, но глуповатым другом, морской звездой Патриком, он отправляется на поиски Гэри. Губка Боб настроен решительно: он спасет своего питомца из лап похитителей. Вместе с Патриком их ждет невероятное приключение — они проедут через всю страну, побывают в Атлантик-сити, попытают удачу в казино и даже встретят на пути мудрое перекати-поле с лицом Киану Ривза. Губка Боб готов на все, чтобы найти Гэри, и его ничего не остановит – даже грозный царь Посейдон.
Мультфильм «Губка Боб в бегах» изначально планировали выпустить в 2019 году к 20-й годовщине выхода сериала «Губка-Боб квадратные штаны». Позднее авторы идеи перенесли премьеру на 2020 год, потому что дата премьеры мультфильма совпала с премьерой фильма Джеймса Бобина «Дора и Затерянный город».
Режиссером картины стал Тим Хилл, ранее работавший над мультфильмами «Элвин и бурундуки», «Бунт ушастых» и «Маппеты в космосе».
Мультфильм «Губка Боб в бегах» является продолжение комедийного одноименного мультсериала и третий по счету полнометражный фильм.
Музыку к мультфильму написал легендарный композитор Ханс Циммер. Он писал саундтреки к таким культовым фильмам, как «Начало», «Темный рыцарь», «Король лев» и «Интерстеллар». Саундтрек состоит из новых песен, написанных специально для мультфильма, а также несколько кавер-версий популярных хитов.
Фанаты сериала «Губка-Боб квадратные штаны» перенесутся в детство любимых персонажей. В мультфильме будет много флешбеков, действие части которых разворачивается в летнем лагере «Коралл». Авторы идеи расскажут подробности о героях, которые раньше не раскрывались в сериале.
Рисованный город Бикини Боттом воссоздадут с помощью CG-анимации и 3D. Впервые герои будут выглядеть не как рисованные персонажи.
В мультфильме «Губка Боб в бегах» появятся новые персонажи – например, робот Отто, морской царь Посейдон и Визирь.
Мультфильм посвящен памяти режиссера и сценариста Стивена Хелленберга, создавшего предыдущие две полнометражные части о приключениях Губки Боба. Режиссер скончался в 2018 году от болезни Лу Герига.
В каждой части мультфильма обязательно есть приглашенная звезда мирового масштаба. На этот раз это актер Киану Ривз. Ранее он также поучаствовал в озвучке персонажей в мультфильме «История игрушек 4».
На создание мультфильма авторов идеи вдохновил эпизод мультсериала «А вы не видели эту улитку?».
Гэри, любимая улитка Губки Боба, похищен! Героя в квадратных штанах, его лучшего друга Патрика и остальных членов банды из Бикини Боттом ждет эпическое приключение, в ходе которого они попадут в Затерянный город Атлантик-Сити. Уморительная спасательная миссия по возвращению Гэри домой с массой опасностей и радостей на пути докажет Губке Бобу и его приятелям, что даже под водой нет силы более мощной, чем сила дружбы. Губка Боб Квадратные штаны и его друзья покоряют большие экраны в первом в истории CGI-приключении!