Скуби-Ду, 2020

«Скуби-Ду!» расскажет о самой первой встрече будущих лучших друзей Скуби и Шэгги и о том, как они присоединились к юным детективам Фреду, Вэлме и Дафни, чтобы создать знаменитую Корпорацию «Тайна». И вот, спустя сотню раскрытых дел и приключений, Скуби и его команда сталкиваются с величайшей загадкой – заговором с целью открыть призрачному псу Церберу дорогу в наш мир. Пока ребята пытаются остановить «песпокалипсис», они выясняют, что у Скуби есть тайное наследие и его ждет легендарное будущее, гораздо более грандиозное, чем кто-либо мог представить.