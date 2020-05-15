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Скуби-Ду Скуби-Ду
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Скуби-Ду, 2020

2020 / США
6.5 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
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Причины посмотреть Факты О фильме

Скуби и его команда сталкиваются с самой сложной загадкой в истории: заговором с целью обрушить на мир пса-призрака Цербера. В спешке, желая остановить этот собачий апокалипсис, они обнаруживают, что у Скуби есть великое, просто грандиозное предназначение…

  • Из-за пандемии коронавируса кинопрокат в США был отменен, фильм выпущен для видеопросмотров.
  • Первый анимационный фильм с участием Марка Уолберга.
  • У Александра Македонского действительно была собака.
  • На стене дома с привидениями можно заметить силуэтные портреты Фреда и Вильмы из «Флинстоунов» (1960).
  • Боулинг назван в честь оригинального дизайнера Скуби Ивао Такамото. Фамилия Джуди дана в его честь.
  • 6 сентября 2017 режиссером и соавтором сценария был назначен Дакс Шепард, несмотря на отсутствие у него опыта работы с анимацией.
  • Скрэппи здесь не появляется.
  •  Когда герои едут в Мистической машине, они проезжают мимо двух соседних магазинов: Hanna Barbershop и Barbera Pizza. Это дань уважения создателям Скуби-Ду Уильяму Ханне и Джозефу Барбере. В ленте много отсылок и к другим участникам этого проекта в разные периоды. Например, третий череп адской собачки находится на горе Мессик — так звали одного из актеров, озвучивавших легендарного дога. 

«Скуби-Ду!» расскажет о самой первой встрече будущих лучших друзей Скуби и Шэгги и о том, как они присоединились к юным детективам Фреду, Вэлме и Дафни, чтобы создать знаменитую Корпорацию «Тайна». И вот, спустя сотню раскрытых дел и приключений, Скуби и его команда сталкиваются с величайшей загадкой – заговором с целью открыть призрачному псу Церберу дорогу в наш мир. Пока ребята пытаются остановить «песпокалипсис», они выясняют, что у Скуби есть тайное наследие и его ждет легендарное будущее, гораздо более грандиозное, чем кто-либо мог представить.

6.5 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 2020
Премьера онлайн 15 мая 2020
Премьера в мире 15 мая 2020
Возраст 6+
Прокатчик КАРО Премьер
Режиссер
Тони Червоне
В ролях
Марк Уолберг
Марк Уолберг
Зак Эфрон
Зак Эфрон
Дэкс Шепард
Дэкс Шепард
Трэйси Морган
Трэйси Морган
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Скуби-Ду 3 постера
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Солнечный Лос-Анджелес, по улицам которого шатаются толпы беззаботных горожан, чей досуг построен на круглосуточном веселье. Из греческой закусочной предприимчивая дворняжка крадет мясо для гироса. Ввязавшись в гонку за собственную свободу с полицейским, собака сталкивается с взлохмаченным мальчишкой в зеленой футболке по имени Шегги. Погоня продолжается, оставшись далеко позади, юноша пытается развлечь себя музыкой, но какой бы плейлист ни включил — все песни только об одиночестве.…
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14 июля 2020 12:35
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23 апреля 2020 15:51
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22 апреля 2020 10:33
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