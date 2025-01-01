Меню
Киноафиша Фильмы Космический джем: Новое поколение Награды и номинации мультфильма Космический джем: Новое поколение

Награды и номинации мультфильма Космический джем: Новое поколение 2021

Золотая малина 2022 Золотая малина 2022
Худшая мужская роль
Победитель
Худший сиквел, ремейк или плагиат
Победитель
Худшая экранная пара
Победитель
Худший фильм
Номинант
