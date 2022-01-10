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Мэдисон Айсмен
Мэдисон Айсмен
Madison Iseman
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Мэдисон Айсмен
Madison Iseman
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Дата рождения
14 февраля 1987
Возраст
35 лет
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актриса
Биография Мэдисон Айсмен
Родился 14 февраля 1987 года. Миртл-Бич, Южная Каролина, США.
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Фильмография Мэдисон Айсмен
Девушка, которая боялась дождя
драма, ужасы, триллер
2021, США
5.0
Проклятие Аннабель 3
ужасы
2019, США
6.0
Ужастики 2: Беспокойный Хеллоуин
комедия, фэнтези, приключения
2018, США
7.0
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Сериал «Я знаю, что вы сделали прошлым летом» ограничится одним сезоном
Телепроект Amazon и Джеймса Вана не понравился зрителям.
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10 января 2022 14:41
Amazon представил трейлер многосерийной адаптации слэшера «Я знаю, что вы сделали прошлым летом»
Первые четыре серии выпустят на Amazon в один день.
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24 сентября 2021 12:51
Шон Бин, Фамке Янссен и Макэню Арата сыграют в игровой адаптации аниме «Рыцари Зодиака»
Режиссурой занимается один из создателей «Ведьмака».
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22 сентября 2021 16:40
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