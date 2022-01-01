Правильный (хронологический, по сюжету) порядок просмотра всех частей хоррора «Проклятие Аннабель»

«Проклятие Аннабель: Зарождение зла», 2017

Четвертая часть серии, которая вышла в прокат после «Проклятия Аннабель» и «Заклятия» – приквел обоих фильмов, рассказывающий историю зловещей куклы. Начало ленты переносит зрителя в 1943 год, когда малютка Аннабель, дочь Маллинсов погибла из-за несчастного случая. Самюэль Маллинс, кукольник, позволяет некой потусторонней сущности вселиться в одну из созданных им игрушек. Супруги уверены, что это душа погибшей девочки, но позже понимают, что это не так. Куклу запирают в шкафу, стены которого оклеивают страницами из Библии, а в дом зовут богослужителей, чтобы освятить жилище.

В 1955 году Самюэль Маллинс и его жена Эстер принимают в своем доме монахиню Шарлотт и шестерых девочек-сирот. Одна из них, Дженис, ночью открывает таинственный шкаф, выпуская зло наружу. Демон пробуждается и начинает изводить новых обитателей дома. Зловещая кукла стремится жестоко расправиться с каждым. Вселившись в Дженис, потусторонняя сущность обретает невероятную силу, которую никому не удается остановить. Сестра Шарлотт всеми силами пытается предотвратить новые беды, которые может сотворить демон руками девочки.

«Проклятие Аннабель», 2014

Молодая супружеская пара из Санта-Моники ожидает рождения первенца. Джон дарит любимой жене эксклюзивную куклу, одетую в белое платье. Миа давно увлечена редкими экземплярами кукол, и Аннабель удачно дополняет ее огромную коллекцию.

На следующую ночь Миа слышит страшные крики. Чету Хиггенсов, жителей соседней квартиры, кровожадно убивают двое сатанистов. Когда девушка пытается вызвать полицию, преступники нападают на нее и отнимают куклу. Джон и полицейские успевают приехать вовремя. Забравшая Аннабель девушка перерезает себе горло, а ее напарника убивают. Нападавших опознают как Аннабель Хиггенс, пропавшую дочь убитых соседей, и ее приятеля. Миа просит мужа избавиться от куклы, которую убийца держала в руках, умирая. Но внезапно это оказывается невозможным: как бы ни старалась пара уничтожить зловещую игрушку, та всегда возвращается. Даже переезд не помогает забыть Аннабель: распаковывая вещи, Мия снова находит недавно выброшенную куклу. После рождения ребенка с Мией и младенцем начинают происходить странные явления. Женщина видит то, что больше никто не замечает, ее жизнь становится совершенно невыносимой. Проклятию таинственной игрушки нужно положить конец, и есть только один способ сделать это, но он по-настоящему ужасен. Получится ли у молодых супругов преодолеть кошмарные события, справиться с демоническими силами и продолжить спокойно жить?..

«Проклятие Аннабель 3».

Сюжет начинается с событий 1968 года. Специалисты в области демонологии Эд и Лоррейн Уоррен забирают Аннабель у двух медсестер, по словам которых, игрушка провоцировала странные происшествия в квартире. По дороге домой машина супругов ломается возле кладбища, а на Эда нападают потусторонние существа. Лоррейнам удается спастись и добраться домой, где куклу запирают в шкафу с другими магическими атрибутами.

Через год дочь пары остается с молодой няней, пока Эд с женой уезжают на очередное дело. Вскоре десятилетнюю Джуди начинает преследовать призрак святого отца. Все происходящее указывает на то, что Аннабель снова на свободе. Кто выпустил зло наружу и как предотвратить трагедию, которую сулит семье коварная кукла?