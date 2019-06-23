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Проклятие Аннабель 3 Проклятие Аннабель 3
Киноафиша Фильмы Проклятие Аннабель 3 Отзывы о фильме «Проклятие Аннабель 3»
Annabelle Comes Home Проклятие Аннабель 3 2019 / США
6.9 Оцените
76 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
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Отзывы о фильме «Проклятие Аннабель 3»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

События развиваются после того, как исследователи паранормальных явлений Эд и Лоррейн Уоррены забрали одержимую куклу Аннабель в своё хранилище (это произошло в первом фильме «Заклятие»). Вскоре Уорренам приходится уехать по делам, а дома остаётся лишь их дочь Джуди (Макенна Грейс) и её няня-старшеклассница Мэри (Мэдисон Айсмен). Вскоре из-за не самых разумных поступков ещё одной гостьи дома Даниеллы кукла оказывается освобождена из хранилища, и тогда она призывает множество…

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Алексей Немченко 23 июня 2019, 20:05
Оценка
Стоит ли идти?
В 2 словах, фильм последний в этом стиле, и даже тот кто не смотрел и не пробовал смотреть пред части, стоит обратить внимание на этот фильм.

Однозначно в КИНО!
Преисполнившись решимости удержать Аннабель от дальнейших разрушений и хаоса, демонологи Эд и Лоррейн Уоррены приносят одержимую куклу в запертую комнату артефактов в своем доме, поместив ее под «надежное» освященное стекло и заручившись благословением священника. Однако беспросветная ночь ужаса ждет обитателей дома, когда Аннабель пробуждает злых духов комнаты и их новой мишенью становится десятилетняя дочь Уорренов Джуди и ее друзья.
Для тех кто требует пред части:
​​​​​​​Через несколько лет после трагической гибели маленькой дочери кукольник и его жена приглашают в свой дом монахиню и нескольких девочек из приюта, вскоре становящихся мишенью для одержимого создания кукольника – Аннабель. Мия планирует поместить в детской комнате их будущей дочери. В ту ночь супругов беспокоят звуки, доносящиеся от соседей, Хиггинсов. Пока Мия звонит в полицию, на нее и Джона нападают незнакомцы, убившие их соседей. Полиция прибывает и стреляет в первого убийцу, мужчину, и тот погибает на месте, в то время как женщина-убийца совершает суицид, перерезав горло в детской и держа фарфоровую куклу в руках. В новостях опознали напавших как дочь Хиггинсов, Аннабель, и её бойфренда. Оба состояли в секте. В последующие дни в доме Формов происходит ряд паранормальных явлений. После этого Миа рожает здоровую девочку, Лию. Семья снимает квартиру в Пасадене, и после обнаружения куклы, которую Джон выбросил после предыдущего нападения Аннабель, в одной из своих коробок, еще одна серия паранормальных явлений поражает Мию и её дочь. На следующую ночь Мию преследует злобное существо в её квартире, и она считает, что это призрак Аннабель. Вскоре Мия сталкивается с загадочной фигурой в подвале здания дома, которая начинает преследовать её. Мия приглашает детектива Кларкина, чтобы добыть информацию об Аннабель и секте, в котором она состояла. Женщина узнаёт, что культ намеренно призывает сверхъестественных существ. С помощью продавщицы из книжного магазина Эвелин Мия понимает, что культ практиковал поклонение дьяволу и вызвал демона, что последовал за семьей после их переезда, чтобы забрать чью-то душу. По возвращении домой Миа и Лия подвергаются нападению демона, который раскрывается, манипулируя куклой. Миа и Джон связываются со своим приходским священником, отцом Перезом, который сообщает им, что демоны иногда вселяются в неодушевленные предметы для достижения своих целей и что человеческая душа должна быть предложена, чтобы демон её забрал. Без надежды изгнать демона из куклы, отец Перез забирает её, чтобы обратиться за помощью к Уорренам для расследования. Но прежде чем он сможет войти в церковь, демон, олицетворяющий дух Аннабель, нападает на него и забирает куклу. Священник госпитализирован, и на следующий день, когда Джон посещает его в больнице, отец Перез предупреждает, что, почувствовав мощное присутствие сущности, он понял, что истинное намерение демона – забрать душу Мии. В ту ночь, когда Эвелин навещала Мию, демон использовал физическую форму отца Переза, проникает в квартиру, похищает Лию и принуждает её мать отдать взамен свою душу. Чтобы спасти дочь, Миа пытается выпрыгнуть из окна с куклой, но Джон вместе с Эвелин успевают вовремя, чтобы остановить её. Эвелин решает отдать свою душу во искупление вины за автомобильную аварию, в которой несколько лет назад погибла ей дочь, Руби. Как только Формы воссоединяются, демон и кукла исчезают, а Лия возвращается. Через полгода куклу покупает в антикварном магазине женщина в подарок своей дочери Дебби, одной из медсестёр, показанных в начале фильма.
23 июня 2019, 20:05 Ответить
e-malovichko98 28 июня 2019, 10:11
Оценка
всё очень и очень страшно подано.

Особо удался Лодочник (Паромщик), его история может лечь в отдельный фильм вселенной Заклятия.

Как будто ты на квесте… Здесь работает абсолютно всё, каждая комната, каждый угол, каждый шорох, эта магическая музыка, ты сидишь и всматриваешься в эту темноту и ждёшь с замиранием сердца этих призраков😱Отдельное спасибо за Демона Аннабель, он здесь прекрасен, жаль что его всегда так мало. Я получила огромное удовольствие от просмотра. Респект Бобу «Большие шары». Единственное,концовка не впечатлила.
28 июня 2019, 10:11 Ответить
Анастасия Борисова 29 июня 2019, 09:08
Оценка
Добрый день!
Вчера сходила на этот фильм и осталась довольна!
Конечно, особой смысловой нагрузки фильм не несёт и пугалки в фильме заезженные: сам по себе включающийся телевизор, летающие шторы, перемещающиеся предметы. И, наверное, как и в большинстве ужастиков для большего впечатления сие действие происходит ночью в полной темноте и свет никто из присутствующих героев так включать и не научился, только фонарики, которые либо мигают, либо вообще ломаются. Но это, то что касается минусов.
Из плюсов: жуткая атмосфера, довольно-таки интересный сюжет, интриги, конечно, нет, но смотреть очень интересно. Актёры свои роли сыграли хорошо, естественно. Не смотря на то, что это фильм ужасов, туда добавили несколько моментов над которыми можно посмеяться.
Что ещё нравится лично мне - это то, что все 3 части "Проклятия Анабель" сняты последовательно, с одними и теми же главными персонажами и с одной и той же задумкой и ничего лишнего.
В целом фильм понравился, ставлю ему 10/10, давно ничего подобного не было.
Рекомендую к просмотру!
29 июня 2019, 09:08 Ответить
Анастасия Борисова 29 июня 2019, 10:05
Оценка
Классический ужастик со скримерами, который смотрится на одном дыхании
"Проклятие Анабель 3" начинается с того, что Эд и Лоррейн Уоррены демонологи, во избежание проблем, забирают куклу Анабель к себе домой и закрывают её, так сказать, в специально-оборудованном для этого месте.
​​​​​​​
29 июня 2019, 10:05 Ответить
egorova.yekaterin4 29 июня 2019, 22:11
Оценка
Фильм зашёл на ура! Рекомендую 👌
29 июня 2019, 22:11 Ответить
ramrat26042010 30 июня 2019, 14:47
Оценка
Все очень страшно
Рекомендую
30 июня 2019, 14:47 Ответить
angelnohci 1 июля 2019, 07:04
Оценка
Кто все эти глупые люди-кто получил удовольствие от фильма???Второй раз в жизни ухожу с фильма,не досмотрев.Скрип дверей только и запомнится.
1 июля 2019, 07:04 Ответить
Давид Бишарян 1 июля 2019, 14:01
Оценка
Все те уходители с фильмов
Вам хрен угодишь
Фильм выше всяких похвал
Атомсферно
Интресно
Страшно
Не слушайте дезмаральшиков
Это однозначно пока что лучший хороор фильм в этом году
1 июля 2019, 14:01 Ответить
Андрей 1 июля 2019, 22:51
Оценка
это, однозначно, не ужастик!!!
безобразный фильм!
картинка, да - хорошая, но что она показала?
сюжет разочаровал больше всего - 3 девочки справились с Аннабель???
да, если бы сценарий был нормальный, в конце фильм воронка была бы, а Уоренам пришлось бы переезжать!
вовсе не потому, что нужна кровь, неожиданные хлопки или инопланетяне, а просто потому, что пойду лучше пересмотрю Заклятие или Аннабель.
2 балла из 10ти фильму, при всё моей любви к ужастикам!
1 июля 2019, 22:51 Ответить
Артем Тарасов 2 июля 2019, 13:28
если нам одному 14 а мне 15 нас могут пустить если ограничение 16+
2 июля 2019, 13:28 Ответить
Николай Рылов 3 июля 2019, 16:16
Классный фильм, и страшно и смешно, а главное никто не умер)
3 июля 2019, 16:16 Ответить
Игорь Китеров 3 июля 2019, 20:54
Оценка
А можно вопрос а когда в России будут показывать
3 июля 2019, 20:54 Ответить
Игорь Китеров 3 июля 2019, 20:55
Оценка
А можно вопрос а когда в России будут показывать
3 июля 2019, 20:55 Ответить
Dima Mozhevitin 3 июля 2019, 21:01
Годный фильм советую )))
3 июля 2019, 21:01 Ответить
Евгений Стешенко 7 июля 2019, 00:27
Оценка
Фильм зайдёт только либо особо впечатлительным девушкам, либо детям до 16 лет. Остальным крайне не рекомендую, будете зевать весь фильм как я. Напомню, что фильм идёт 2(!) часа. Моя оценка 5 из 10
7 июля 2019, 00:27 Ответить
Марина Малинкина 9 июля 2019, 22:58
Очень крутой фильм, и страшный и интересный👍🏻А все те, кто пишут зевале и т.д. идите в следующий раз на мультики!!!
9 июля 2019, 22:58 Ответить
Егор Тищенко 10 июля 2019, 18:04
Оценка
Фильм очень понравился и особенно сцены где нечисти более подвижны и умеют щикотать нервы, вот только концовка немного не доработана не хватило ужаса в последней сцене где они пытались запереть куклу обратно, но несмотря на это сняли хорошо. Те кто пишут что зевали они не вникли в сам сюжет картины и лучше им отоспаться. Моя оценка 9 из 10
10 июля 2019, 18:04 Ответить
Виталий Антипкин 11 июля 2019, 20:47
Оценка
Не советую
11 июля 2019, 20:47 Ответить
Альберт Топчян 24 июля 2019, 11:23
Нажал кнопку что не пойду, но помоему придётся. Заставляют!
24 июля 2019, 11:23 Ответить
yantilina93 3 августа 2019, 12:33
в ответ на сообщение e-malovichko98 от 28 июня 2019, 10:11
Впечатлило! Надо сходить
3 августа 2019, 12:33 Ответить
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