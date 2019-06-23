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События развиваются после того, как исследователи паранормальных явлений Эд и Лоррейн Уоррены забрали одержимую куклу Аннабель в своё хранилище (это произошло в первом фильме «Заклятие»). Вскоре Уорренам приходится уехать по делам, а дома остаётся лишь их дочь Джуди (Макенна Грейс) и её няня-старшеклассница Мэри (Мэдисон Айсмен). Вскоре из-за не самых разумных поступков ещё одной гостьи дома Даниеллы кукла оказывается освобождена из хранилища, и тогда она призывает множество…