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Скоро в прокате «Самурай и пленник»
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Кэти Сариф
Katie Sarife
Киноафиша
Персоны
Кэти Сариф
Кэти Сариф
Katie Sarife
Дата рождения
13 декабря 1989
Возраст
36 лет
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Актёр ужасов
,
Герой триллеров
Биография Кэти Сариф
Родилась 13 декабря 1989 года.
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Популярные фильмы
6.6
Кливлендские пленницы
(2015)
6.4
Проклятие Аннабель 3
(2019)
4.2
Холодная река
(2022)
Фильмография Кэти Сариф
4.3
Холодная река
So Cold the River
драма, ужасы, триллер
2022, США
6.4
Проклятие Аннабель 3
Annabelle Comes Home
ужасы
2019, США
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Рецензия
6.6
Кливлендские пленницы
Cleveland Abduction
биография, драма
2015, США
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Новости о Кэти Сариф
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