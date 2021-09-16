Меню
Дюна. Дублированный тизер-трейлер

Дата публикации: 18 августа 2021
Дюна – Наследник знаменитого дома Атрейдесов Пол отправляется вместе с семьей на одну из самых опасных планет во Вселенной — Арракис. Здесь нет ничего, кроме песка, палящего солнца, гигантских чудовищ и основной причины межгалактических конфликтов — невероятно ценного ресурса, который называется меланж. В результате захвата власти Пол вынужден бежать и скрываться, и это становится началом его эпического путешествия. Враждебный мир Арракиса приготовил для него множество тяжелых испытаний, но только тот, кто готов взглянуть в глаза своему страху, достоин стать избранным.
kachanovden 16 сентября 2021, 19:07
Оценка
Нет никакой сюжетной линии, тупое непонятное рубилово. Зря потраченное время
16 сентября 2021, 19:07 Ответить
Анжела Бочкова 16 сентября 2021, 20:16
Оценка
Фильм бомба я очень переживала за актёров я очень жду вторую часть дюны
16 сентября 2021, 20:16 Ответить
ferula2011 17 сентября 2021, 02:07
Оценка
Отличный фильм,не ожидал,Вильнев удивил)\nХорошая игра актеров,звук достоин оскара!\nЕсли выйдет вторая часть,-обязательно схожу!
17 сентября 2021, 02:07 Ответить
osiptsof 17 сентября 2021, 08:56
Оценка
Слишком все затянуто, можно было как минимум на пол часа сократить хронометраж.
17 сентября 2021, 08:56 Ответить
annatofi 17 сентября 2021, 10:43
Оценка
Обалденный фильм! Нам давно не хватало качественной франшизы.Это только начало. Не скупитесь, сходите в 3Д!!! В идеале Аймакс. Картинка завораживает. Саундтреки до сих пор звенят в ушах. Слегка затянуто, согласна. Но, есть чувство полного погружения в фильм. Новый красивый мир. ( Мне даже немного вспомнилась "Игра Престолов" со всеми благородными домами и убийствами)
17 сентября 2021, 10:43 Ответить
Иван Мартго 17 сентября 2021, 15:50
Оценка
Время потраченое не с пользой ,лучше бы они его не снимали! моя оценка на данный фильм -1000500
17 сентября 2021, 15:50 Ответить
mefodevasvetlana3 17 сентября 2021, 22:16
Оценка
Фильм держал в напряжении! Очень интересно! Сходите!
17 сентября 2021, 22:16 Ответить
p_bear 17 сентября 2021, 22:51
Оценка
Зрелищно, атмосферно, музыка хорошая…
17 сентября 2021, 22:51 Ответить
User 17 сентября 2021, 23:51
Оценка
Снято хорошо, но сам фильм не понравился
17 сентября 2021, 23:51 Ответить
bulovae84 18 сентября 2021, 06:16
Оценка
Ужасный нудный фильм. Хотелось уйти уже на 20 минуте, ну так как были с компанией захотели досмотреть до конца, с надеждой может дальше будет интересней, но этого не произошло.😔
18 сентября 2021, 06:16 Ответить
reshek9393 18 сентября 2021, 10:00
Оценка
Фильм отличный! \nВсе на высоте! \nЖдем следующий фильм
18 сентября 2021, 10:00 Ответить
User 18 сентября 2021, 15:17
Оценка
Шикарный фильм. Заставил заинтересоваться 2й частью.
18 сентября 2021, 15:17 Ответить
ekaterina.xvlll 18 сентября 2021, 17:51
Оценка
18.09. ходили на сей шедевр*. Зря потраченное время, а так же средства. \nФильм очень затянут, без логического завершения (видимо будет ещё часть), сюжет сырой, вытягивает только звуковая дорожка. Убрать ее и этот фильм, просто набар слайдов
18 сентября 2021, 17:51 Ответить
Денис Бухтияров 18 сентября 2021, 18:01
в ответ на сообщение kachanovden от 16 сентября 2021, 19:07
Комиксы Марвела смотри, не дорос до Дюны
18 сентября 2021, 18:01 Ответить
Денис Бухтияров 18 сентября 2021, 18:10
Фильм шикарный! Звук пробирает вас до мозга костей. Это не звездные войны из комиксов, а серьёзный фильм позволяющий окунуться вам в эпизод жизни этой империи. Ну а если вы ещё и Книги из цикла Дюны читали, то должно понравиться. И не нойте что фильм не закончен, а радуйтесь и надейтесь что будет продолжение и вы испытаете такой же восторг
18 сентября 2021, 18:10 Ответить
matveikent 18 сентября 2021, 18:21
Оценка
Отличный 📽
18 сентября 2021, 18:21 Ответить
akirzhatskiy 18 сентября 2021, 19:00
Оценка
Отличный фильм
18 сентября 2021, 19:00 Ответить
Дамир Садыков 18 сентября 2021, 21:37
Оценка
Фильм унылое гуано
18 сентября 2021, 21:37 Ответить
Ольга Иванова 19 сентября 2021, 03:19
Оценка
Кто хочет потратить время и средства на этот фильм ,то пожалуйста, не досмотрев до конца ,ушли из зала ,как только закончился попкорн ,поскольку делать там было нечего. Фильм нудный ,темный , затянутый , очень пожалели что пошли на него.
19 сентября 2021, 03:19 Ответить
User 19 сентября 2021, 11:19
Оценка
Фильм на любителя, затянут по времени, поймут только те кто является фанатом Дюны
19 сентября 2021, 11:19 Ответить
Ольга Рухлова 19 сентября 2021, 11:41
Оценка
Как человек, который читал книгу \"Дюна\", я в первую очередь хотела визуализироть историю. И да, почти полное совпадение! Снято красиво, точно, \" вкусно\". Картинка, звук, игра актёров завораживающие. Да, слегка затянуто, но переданы многие диалоги, и даже не знающему человеку понятны мотивы каждого персонажа. Но это даже не половина книги! Я к такому была не готова. Лучше бы вы тогда сериал сделали что ли. Смотришь, готовишь себя к нарастанию сюжета, но время идёт и ты понимаешь, что сегодня увидишь просто подробное начало.
19 сентября 2021, 11:41 Ответить
kuleshovvv 19 сентября 2021, 12:10
Оценка
Длинновато и нудновато. И сюжет и тексты иногда практически идентичны одноимённому фильму "Дюна" 1984 года, только сделано более "реалистично", благодаря компьютерам. Смотришь-смотришь, понимаешь, конца сегодня не дождаться, и - хлоп, титры. А где же - "Конец первой серии. На вторую приходите завтра."? И саундтрек своим избыточным не к месту низкочастотным грохотом отвлекал от и без того местами пустынного видеоряда. 3D не впечатлило. На следующий же день пытались пересмотреть первый фильм 1984г., который смотрели когда-то. Не выдержали ещё большей нудятины и спецэффектов прошлого тысячелетия. Поставил 6 баллов из 10. Посмотреть можно, как пятничное кино выходного дня. Но на 8 баллов фильм не тянет. Недоделанное кино буквально, т.к. незаконченное по сюжету, даже если абстрагироваться от старого фильма. Наверное, когда будет снята трилогия, (в меньшее не поместится), будет интересно. Наверное.
19 сентября 2021, 12:10 Ответить
ova3012008 19 сентября 2021, 15:49
Оценка
Предисловие к сериалу) Крутой фильм
19 сентября 2021, 15:49 Ответить
Тимур Кузьменков 19 сентября 2021, 16:05
Оценка
Шикарная экранизация )
19 сентября 2021, 16:05 Ответить
User 19 сентября 2021, 16:14
Оценка
Бред полный а не фильм .
19 сентября 2021, 16:14 Ответить
tiesto14-80 19 сентября 2021, 21:24
Оценка
Фильм неплохой, но растянутый на несколько частей
19 сентября 2021, 21:24 Ответить
tamat185 19 сентября 2021, 21:24
Оценка
О чем этот затянутый фильм?
19 сентября 2021, 21:24 Ответить
alexkowa 19 сентября 2021, 22:05
Оценка
Скучный, нудный, муторный, темный, затянутый
19 сентября 2021, 22:05 Ответить
User 20 сентября 2021, 11:14
Оценка
Очень нудно и не интересно, но снято хорошо
20 сентября 2021, 11:14 Ответить
araiknn 20 сентября 2021, 12:10
Оценка
Сложный фильм , и ничего интересного в конце. Пилотная серия сериала
20 сентября 2021, 12:10 Ответить
Егор Жарков 20 сентября 2021, 20:31
Оценка
Полная фигня, фильм закончился просто ничем, много лишнего, что просто заполняет хронометраж, сюжет неинтересный, графика плохая. Никому не советую идти на него. Понравилась только стилистика и костюмы
20 сентября 2021, 20:31 Ответить
morning666 21 сентября 2021, 21:44
Оценка
Фанатам Марвеловских комиксов и прочей дрысни можно не читать. Это уже третья экранизация Дюны. Для тех, кто смотрел предыдущие экранизации, в этой ничего, в принципе, нового, но качество этой экранизации на серьезной высоте за счет возможностей цифрового мира. Шикарный звук. Отличная работа всей съемочной группы. Все персонажи на своем месте, никто не вызывает неприятия. Вживаешся в каждого героя. Сам мир Дюны по себе противоречив - это мрачное средневековье с супер технологиями, политическими интригами, ведьмами и тотальной поножовщиной. В рейтинге серьезных фантастических фильмов я бы дал Дюне второе место после Аватара. Были еще последние Звездные войны, но по глубине идеи они не дотягивают. Идите, смотрите и оценивайте.
21 сентября 2021, 21:44 Ответить
DavudDavudovich Davudov 22 сентября 2021, 05:09
Оценка
крутой фильм, на одном дыхании смотрел. Надо внимательно смотреть фильм, чтобы понять сюжет
22 сентября 2021, 05:09 Ответить
garipova_lina00 22 сентября 2021, 09:28
Оценка
Фильм интересный, но очень долгий по времени сюжет!
22 сентября 2021, 09:28 Ответить
Станислав Ян 22 сентября 2021, 15:09
Оценка
Прекрасный фильм. Близок к тексту романа. Вильневу удалось "ЧУДО". 1 фильм - треть первой книги. Если вы читали - вам понравится. Я перечитал перед премьерой. Получил сказочное удовольствие. Причем, режиссер показал вещи, которые не описаны в книге. Планета сардарукаров очень получилась интересной. Да и весь фильм - крайне пленителен под саундрек Зиммера.
22 сентября 2021, 15:09 Ответить
Сергей 22 сентября 2021, 17:36
в ответ на сообщение User от 19 сентября 2021, 16:14
А вы смотрели?
22 сентября 2021, 17:36 Ответить
Максим Брашавецкий 23 сентября 2021, 04:33
Оценка
Я полностью разочаровался когда увидел Лиет Кинеса - Женщина серьезно??? . В остальном +-. Не особо лучше пред идущих экранизаций, только что есть бюджет...
23 сентября 2021, 04:33 Ответить
23 сентября 2021, 11:52
Затянуто неприлично)
Если б на час сократили, был бы фильм с классной картинкой и динамичным сюжетом
Можно смело убрать все эти медленные мысли и повторяющиеся видения, ведь итак понятно, с самого начала, что он их видит
И кресла в зале где сидели жуть какие неудобные, никогда не пойдём больше
Почти три часа лишили шеи просто
23 сентября 2021, 11:52 Ответить
Станислав Ян 23 сентября 2021, 12:19
в ответ на сообщение от 23 сентября 2021, 11:52
Оценка
Треть книги - видения Пола
23 сентября 2021, 12:19 Ответить
Станислав Ян 23 сентября 2021, 12:20
в ответ на сообщение Максим Брашавецкий от 23 сентября 2021, 04:33
Оценка
Лайет - фигура, которой можно пожертвовать. Тоже покоробило, но приемлимо
23 сентября 2021, 12:20 Ответить
Юрий Белоконов 23 сентября 2021, 18:12
в ответ на сообщение Ольга Рухлова от 19 сентября 2021, 11:41
Оценка
Явно плохо читали.
23 сентября 2021, 18:12 Ответить
Юрий Белоконов 23 сентября 2021, 18:14
Оценка
Я читал дюну, книга- огонь,а кино жвачка, и 100 серий не хватит с таким темпом. Хотите потерять время идите.
23 сентября 2021, 18:14 Ответить
Дмитрий 23 сентября 2021, 22:11
Оценка
Изумительная картинка, невероятный звук, отличные спецэффекты! Сюжет достаточно близок к книге, читал этак лет 20 назад, но благодаря фильму вспомнилось очень быстро. Обожаю жанр фантастики, как в книгах, так и в кино, и это, один из киношедевров, как минимум для меня лично!
23 сентября 2021, 22:11 Ответить
agapitov.994 24 сентября 2021, 00:35
Оценка
Интересный фильм, но через чур затянуто
24 сентября 2021, 00:35 Ответить
User 25 сентября 2021, 11:33
Оценка
Настолько шикарный фильм, что я захотела купить книгу и прочитать весь цикл, потому что ждать следующих фильмов слишком долго. Триллер был на троечку, думала не зайдет фильм.
25 сентября 2021, 11:33 Ответить
shipa85 25 сентября 2021, 22:51
Оценка
фильм отстой ,хотите потратить 2.30 вперёд
25 сентября 2021, 22:51 Ответить
Артамонов Дмитрий 25 сентября 2021, 22:53
Оценка
Так долго ожидаемый фильм Вельнёва возымел место быть,и вызовет интерес и здравую оценку только у ценителей жанра научной(по Герберту экологической)фантастики!в отличии от фильма 1984 года данный шедевр лично для меня предстал более активным зрелищным,уменьшили количество диалогов(а как без них вообще),графика и развитие событий впечатляют,жду с нетерпением продолжения,надеюсь выйдет скоро🙏всем приятного просмотра,смотреть тем кто понимает нормальную фантастику,а не чисто поглазеть на бессмысленный экшен блокбастер для тупых людей!!!!
25 сентября 2021, 22:53 Ответить
Lomm 28 сентября 2021, 19:58
Оценка
Как-то перестали мне нравиться американские фантастические фильмы. Крайним фильмом были Звездные Войны... вот убей меня сейчас не вспомню сюжет этой части. На Дюну и не планировал идти, но сегодня подтребовалось скоротать время - взял билет... и не пожалел. Фильм - понравился! Книгу читал более 30 лет назад. Не скажу, что очень на неё запал (Хроники Амбера - круче), но как-то запомнилась, потом моя первая компьютерная игра (стратегия Дюна), в ней подзависал, потом экранизации - на мой взгляд не очень удачные. А этот фильм - приятно удивил - два с лишнем часа пролетели быстро. Не являюсь фанатом Дюны, но моё мнение - этот фильм очень хорошо передаёт атмосферу книги. Тем, кто любит фантастику, но устал от всяких американопафоснопатриотичных фильмов типа Трансформеров (кроме первого), героев Марвел (закатали тему до дыр), последняя трилогия ЗВ - выстрел в голову (полное разочарование) - рекомендую сходить на Дюну.
28 сентября 2021, 19:58 Ответить
Lomm 28 сентября 2021, 20:06
Оценка
Забыл поставить оценку.
28 сентября 2021, 20:06 Ответить
speedgrapfer 29 сентября 2021, 16:33
Оценка
Мне понравился. Конец оборвали. Возможно из-за задумки на продолжение. Хотя, если его не будет, то они сделали тупо. Весь фильм нам показывают становление главного героя, его предназначение и то, что его ждет. И только в конце он понимает что к чему. Вроде интересно. Но многим может показаться скучно. Мне понравилось, так как музыка Ханнца Циммера великолепна и напомнила мне аниме «Ghost in the Shell» и фильм «Star Wars».
29 сентября 2021, 16:33 Ответить
an_mishel 29 сентября 2021, 23:25
Оценка
Очень понравился! Красиво снят
29 сентября 2021, 23:25 Ответить
cyberilya 30 сентября 2021, 12:54
Оценка
Музыка, актёры 100% попадание, понравится всем, в том числе тем кто не читал роман
30 сентября 2021, 12:54 Ответить
kachanovden 1 октября 2021, 02:28
Оценка
Худшее что я посмотрел,почти три часа выкинул из жизни
1 октября 2021, 02:28 Ответить
kachanovden 1 октября 2021, 02:29
в ответ на сообщение Денис Бухтияров от 18 сентября 2021, 18:01
Оценка
Тебя забыл спросить что мне смотреть
1 октября 2021, 02:29 Ответить
User 1 октября 2021, 23:14
Оценка
Лучше бы мы пошли на маленькую пони
1 октября 2021, 23:14 Ответить
Вера Ошканова 3 октября 2021, 17:16
Оценка
Классный фильм. Жаль, что в середине истории остановились. 🤷‍♀️ Жду вторую часть. Надеюсь, качество будет не хуже.
3 октября 2021, 17:16 Ответить
ღ ЭЛЛА ღ Ишмуратова(Шакирова) 6 октября 2021, 15:50
Оценка
скучнее фильма из такого репертуара я не видела все серое никаких красок и затянуто как будто скорость ленты самая низкая и еще музыка постоянно нудная как в обычных фильмах перед тем как что то должно произойти но увы ничего такого не происходит. 2 часа зря потраченного времени....
6 октября 2021, 15:50 Ответить
игорь костин 10 октября 2021, 07:31
посмотрел до ....минут 40.....такой ерунды еще не видел. встал и вышел из кино. жалко потраченых денег
10 октября 2021, 07:31 Ответить
Alexander Ryzhkov 11 октября 2021, 06:56
Дэвида Линча нужно линчевать за такой долгий фильм. Жопа болит, когда столько времени в кинозале сидишь. Сам фильм хороший, но реально хороших моментов не так много
11 октября 2021, 06:56 Ответить
User 14 октября 2021, 10:55
Оценка
Супер. Всем Олжас рекомендую
14 октября 2021, 10:55 Ответить
praprapra317317 17 октября 2021, 21:27
Оценка
Фильм из категории «на один раз»
17 октября 2021, 21:27 Ответить
User 20 октября 2021, 17:24
Оценка
Не мой формат фильма,не впечатлил совершенно
20 октября 2021, 17:24 Ответить
dinkasta 21 октября 2021, 06:56
в ответ на сообщение bulovae84 от 18 сентября 2021, 06:16
Совершенно верно!
21 октября 2021, 06:56 Ответить
dinkasta 21 октября 2021, 06:56
Это самая ужасная мутотень, что мне довелось смотреть. Ощущение, что начало затянулось и все ждёшь, что вот сейчас начнется, но нет. Весь зал беспокойно шевелится, но все терпят. Хуже ,трудно сделать, ни о чем! Жаль денег и времени. Даже единицу не поставлю!
21 октября 2021, 06:56 Ответить
murbank85 22 октября 2021, 16:18
Оценка
Вот кто не читал книжку может многое упустить. По сути это фильм для фанатов вселенной.
22 октября 2021, 16:18 Ответить
Моисей 26 октября 2021, 16:09
Оценка
Моим знакомым понравился. Мне совершенно не зашел. Поэтому, как говорит Гоблин " идти на свой страх и риск".
26 октября 2021, 16:09 Ответить
Пивозавр 2 ноября 2021, 17:50
Оценка
Сходить вполне можно. Но больше он все же на фанатов Герберда заточен. я когда то читал книжку, ну не мое немного. Может поэтому и фильм как-то относительно зашел.
2 ноября 2021, 17:50 Ответить
Антон Смирнов 8 ноября 2021, 07:40
Оценка
Тягомотина
8 ноября 2021, 07:40 Ответить
Gavriil Kirillin 17 ноября 2021, 09:30
Оценка
Сходил один раз, мое мнение начало фильма немного затянута, потом ближе к концу становится более динамичной, по поводу концовки фильма, по моему у Вильнева нацелена для Российского зрителя как мне показалось, т.е. победа Владимира Харконнена (когда я играл видеоигру Дюна то всегда выбирал сторону Харконненов ахаха), в анализе ожидания просмотра когда только планировали начать сьемки ожидание в России была более высокая чем в других странах и вот теперь её экранизировали как бы для меня лично ахаха (шутка кншн), второстепенные роли в фильме не раскрыта вообще, ну вот как то так, соундтреки, звук отличный, есть в фильме горловое пение (горлохрипение) у сардукаров.

ПС. заметили робу (одежду) Владимира там рисунок передней части, узор напоминает как у русских бояр, вообще узоры на одеждах это прямая связь между героями фильма,
В названии фильма кажись были использованы математические символы что ли (как мне показалось), первая буква D
⊃ - «является надмножеством», «включает в себя»,
U - Объединение,
⋂ - пересечение,
а посл. буква
∈ - принадлежность к множеству, возможно отсылка к другим домам.
17 ноября 2021, 09:30 Ответить
16 декабря 2021, 18:21
Смотрибельно
16 декабря 2021, 18:21 Ответить
Андрей 26 января 2022, 13:32
Оценка
5 баллов из 10ти!
картинка красивая, "вселенная" Дюны интересная, а сюжет сложный и не понятный(но, видимо, надо много книг про это прочитать) ну и как бы, всё
26 января 2022, 13:32 Ответить
rom.liubavin 15 июня 2024, 17:31
Оценка
Самый любимый фильм!😘
15 июня 2024, 17:31 Ответить
Weteran Mc 15 июня 2024, 23:44
Оценка
Дюна - это шедевр. Сильный и интересный фильм. Сюжет, картинка, особенно музыка - на высоте. Кто говорит, что Дюна - это нудятина, не верьте. Нужно увидеть, чтобы поверить. Моя оценка: 10 из 10. 👍
15 июня 2024, 23:44 Ответить
8.0 Дюна
Дюна фантастика, боевик, приключения, 2021, США
