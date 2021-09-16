Дюна
– Наследник знаменитого дома Атрейдесов Пол отправляется вместе с семьей на одну из самых опасных планет во Вселенной — Арракис. Здесь нет ничего, кроме песка, палящего солнца, гигантских чудовищ и основной причины межгалактических конфликтов — невероятно ценного ресурса, который называется меланж. В результате захвата власти Пол вынужден бежать и скрываться, и это становится началом его эпического путешествия. Враждебный мир Арракиса приготовил для него множество тяжелых испытаний, но только тот, кто готов взглянуть в глаза своему страху, достоин стать избранным.
Если б на час сократили, был бы фильм с классной картинкой и динамичным сюжетом
Можно смело убрать все эти медленные мысли и повторяющиеся видения, ведь итак понятно, с самого начала, что он их видит
И кресла в зале где сидели жуть какие неудобные, никогда не пойдём больше
Почти три часа лишили шеи просто
ПС. заметили робу (одежду) Владимира там рисунок передней части, узор напоминает как у русских бояр, вообще узоры на одеждах это прямая связь между героями фильма,
В названии фильма кажись были использованы математические символы что ли (как мне показалось), первая буква D
⊃ - «является надмножеством», «включает в себя»,
U - Объединение,
⋂ - пересечение,
а посл. буква
∈ - принадлежность к множеству, возможно отсылка к другим домам.
картинка красивая, "вселенная" Дюны интересная, а сюжет сложный и не понятный(но, видимо, надо много книг про это прочитать) ну и как бы, всё
