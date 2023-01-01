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Дюна
Дюна, 2021: актеры и роли
Dune
Дюна
2021 / США
Трейлер
7.9
Оцените
382
голоса
Рейтинг IMDb: 8
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Дюна, 2021: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Дени Вильнев
Denis Villeneuve
В ролях
Тимоти Шаламе
Timothee Chalamet
Джош Бролин
Josh Brolin
Ребекка Фергюсон
Rebecca Ferguson
Оскар Айзек
Oscar Isaac
Зендея
Zendaya
Хавьер Бардем
Javier Bardem
Шарлотта Рэмплинг
Charlotte Rampling
Стеллан Скарсгард
Stellan Skarsgard
Дэйв Батиста
Dave Bautista
Джейсон Момоа
Jason Momoa
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