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Шэрон Дункан-Брюстер
Sharon Duncan-Brewster
Киноафиша
Персоны
Шэрон Дункан-Брюстер
Шэрон Дункан-Брюстер
Sharon Duncan-Brewster
Дата рождения
8 февраля 1976
Возраст
50 лет
Знак зодиака
Водолей
Место рождения
Лондон, Англия, Великобритания
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой боевиков
,
Путешественник
Биография Шэрон Дункан-Брюстер
Родилась 8 февраля 1976 года. Лондон, Англия, Великобритания.
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Популярные фильмы
8.0
Дюна
(2021)
8.0
Годы
(2019)
7.7
Звездные войны: Бракованная партия
(2021)
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6.4
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криминал
2026, Великобритания
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Вашингтон Блэк
драма, мини-сериал
2025, США
6.6
Рой
драма, фантастика, триллер
2023, Германия/Австрия/Бельгия/Италия/Швейцария/Франция/Япония
7.1
Мать-Земля
Earth Mama
драма
2023, Великобритания / США
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7.2
Энола Холмс 2
Enola Holmes 2
боевик, приключения, криминал
2022, Великобритания / США
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Звездные войны: Бракованная партия
боевик, приключения, анимация
2021, США
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Интергалактик
драма, боевик, фантастика
2021, Великобритания
8
Дюна
Dune
фантастика, боевик, приключения
2021, США
Смотреть трейлер
Рецензия
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Новости о Шэрон Дункан-Брюстер
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