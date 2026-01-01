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Шэрон Дункан-Брюстер
Шэрон Дункан-Брюстер Sharon Duncan-Brewster
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Шэрон Дункан-Брюстер

Sharon Duncan-Brewster

Дата рождения
8 февраля 1976
Возраст
50 лет
Знак зодиака
Водолей
Место рождения
Лондон, Англия, Великобритания
Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой боевиков, Путешественник

Биография Шэрон Дункан-Брюстер

Родилась 8 февраля 1976 года. Лондон, Англия, Великобритания.

Популярные фильмы

Дюна 8.0
Дюна (2021)
Годы 8.0
Годы (2019)
Звездные войны: Бракованная партия 7.7
Звездные войны: Бракованная партия (2021)

Фильмография Шэрон Дункан-Брюстер

Энола Холмс 3 6.4
Энола Холмс 3 Enola Holmes 3
криминал 2026, Великобритания
Смотреть трейлер
Вашингтон Блэк 6.2
Вашингтон Блэк
драма, мини-сериал 2025, США
Рой 6.6
Рой
драма, фантастика, триллер 2023, Германия/Австрия/Бельгия/Италия/Швейцария/Франция/Япония
7.1
Мать-Земля Earth Mama
драма 2023, Великобритания / США
Смотреть трейлер
Энола Холмс 2 7.2
Энола Холмс 2 Enola Holmes 2
боевик, приключения, криминал 2022, Великобритания / США
Смотреть трейлер
Звездные войны: Бракованная партия 7.7
Звездные войны: Бракованная партия
боевик, приключения, анимация 2021, США
Интергалактик 4.5
Интергалактик
драма, боевик, фантастика 2021, Великобритания
Дюна 8
Дюна Dune
фантастика, боевик, приключения 2021, США
Смотреть трейлер Рецензия
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Новости о Шэрон Дункан-Брюстер
Вышел трейлер нового фильма от студии A24 под названием Earth Mama
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«Энола Холмс 2» обзавелась датой премьеры и первыми кадрами
Хелена Бонем Картер вернется в сиквеле «Энолы Холмс»
Хелена Бонем Картер вернется в сиквеле «Энолы Холмс»
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Эти 3 российских детектива не раскачиваются, а цепляют с первой серии: №3 – наш ответ «Шерлоку»
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«Все скандинавы обзавидуются»: нашла мрачный детектив 2026 года на 6 серий — посмотрела взахлеб за один вечер и хочу еще
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