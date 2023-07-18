Осторожно, много розового: 5 интересных фактов о том, как создавался фильм «Барби»

Фэнтези-комедия в розовых тонах «Барби» выходит в мировой прокат 21 июля. К счастью, создатели фильма радуют нас различными промороликами, тематическими фотосессиями и интервью о процессе работы над картиной. Собрали для вас все самое интересное о долгожданной новинке.

О чем фильм?

На одной из вечеринок, когда все Барби и Кены, как всегда, танцевали, пели и веселились, милая блондинка вдруг задает друзьям экзистенциальный вопрос: «А вы думали о смерти?» За это на следующее утро ей приходится мыться в холодной воде, у нее исчезает способность выпорхнуть из дома прямиком в свой ярко-розовый кабриолет, а ее стопы вдруг теряют высокий подъем. Теперь она не соответствует идеалам красоты Барбиленда, так что героине придется начать новую жизнь в реальном мире.

Барби

Как зародилась идея?

В 1959 году американская компания Mattel навсегда изменила индустрию игрушек для детей, создав свою первую Барби. А вместе с тем девочки и мальчики, которые любовались стройной светловолосой куколкой и загорелым спортивным Кеном, видели в них примеры для подражания. В результате многие дети росли неуверенными в себе и страдали РПП. В 1963 году куклы Барби даже продавались с книгой о похудении с нездоровым названием «Не ешь», что еще больше влияло на юную психику.

В 2009 году Mattel решила экранизировать историю Барби вместе с Universal Pictures. В 2014-м компания возобновила работу над проектом, но уже совместно с Sony Pictures, однако и этот план не был реализован. Через четыре года права перешли к Warner Bros. Pictures. Благодаря студии проект сдвинулся с мертвой точки.

В 2019-м за сценарий фильма взялись Грета Гервиг ( «Леди Берд» , «Маленькие женщины» ) и Ноа Баумбах ( «Брачная история» , «Белый шум» ). Кстати, в жизни они пара и воспитывают сына. А в 2021 году Гервиг, киноработы которой называют «гармоничным феминизмом», утвердили на должность режиссера. Так что Грета привнесла в фильм о легендарной кукле свой особый взгляд и инклюзивность: в ее мультивселенной герои учатся принимать свою внешность и стремятся вырваться из стереотипов красоты, навязанных обществом.

Марго Робби , звезда и продюсер «Барби», делилась с журналистами: «Когда я впервые прочитала сценарий, я была в восторге — настолько он был хорош. Я расстроилась, что он никогда не увидит мир, потому что его никто не одобрит. Но все получилось».

Барби​​​​

Кого отобрали в каст?

На роль главной Барби в разное время рассматривались Эми Шумер и Энн Хэтэуэй . Однако в 2019 году утвердили Марго Робби. К слову, в роли Кена Гервиг всегда видела Райана Гослинга . Ходят слухи, что звезды получили по $12,5 млн.

Других Барби сыграли Исса Рэй , Хари Неф и Эмма Маккей из «Полового воспитания» , которую в сети называют «двойником» Робби из-за внешнего сходства. Кроме того, в касте заявлены актриса и комик Saturday Night Live Кейт Маккиннон , Америка Феррера ( «Дурнушка Бетти» ), Александра Шипп ( «Тик-так… БУМ!» ) и даже певица Дуа Липа.

В мае этого года Марго Робби рассказала, что предложила стать еще одной Барби Галь Гадот . Однако актриса отказалась из-за плотного графика. Среди Кенов, помимо Гослинга, в касте — Симу Лю ( «Шан-Чи и легенда десяти колец» ) и Шути Гатва («Половое воспитание»). А в роли генерального директора Mattel — комик Уилл Феррелл .

Небольшой фан-факт: чтобы сыграть гладкого Кена, Симу Лю пришлось сделать эпиляцию всего тела. После процедуры он сильно зауважал женщин, которые проходят через это каждый месяц.

Барби​​​​​

Кто занялся костюмами?

На плечи художницы по костюмам Жаклин Дюрран легла непростая задача. Ей нужно было сделать костюмы известных кукол, адаптируя их под современную моду. Однако двукратная обладательница «Оскара» за лучшие костюмы в фильмах «Анна Каренина» и «Маленькие женщины» (в последнем художница работала с Гервиг), по-видимому, справилась отлично. Достаточно лишь взглянуть на кадры из фильма, на которых Робби и Гослинг демонстрируют модные ковбойские луки и неоновые костюмы с роликовыми коньками.

«Барби», наряды от Жаклин Дюрран

Как строились декорации?

Грета Гервиг, стремясь к «подлинной искусственности», хотела создать целый мир Барби. Для этого она отказалась от большого количества компьютерной графики в пользу реальных декораций, которые создавались вручную. Например, художники сами изображали небо и горы Сан-Хасинто для фона. Гервиг считала, что все должно быть тактильно, так как «игрушки — это прежде всего вещи, к которым вы прикасаетесь».

Дом мечты Барби создавали художница-постановщица Сара Гринвуд и декоратор Кэти Спенсер вместе с лондонской командой, которые ранее работали над «Гордостью и предубеждением» и «Анной Карениной». Специалисты вдохновлялись эстетикой модернизма середины XX века в Палм-Спрингс и в качестве референса использовали виллу Кауфмана Ричарда Нейтры 1946 года со снимков Слима Ааронса.

Для того чтобы изучить все детали, Гринвуд и Спенсер заказали на Amazon Dreamhouse. Первый Дом мечты, принадлежавший холостой девушке Барби, продали в 1962 году. Тогда женщина редко владела собственным домом. Поэтому Гринвуд и Спенсер считают куклу «настоящей иконой феминизма». Они повторили причудливые пропорции Dreamhouse, которые делают героев одновременно большими в пространстве и маленькими для зрителя. Еще одна особенность домика, которую учли при создании декораций, заключается в том, что в нем нет стен, окон, а вместо лестниц Барби использует водную горку. Создавая этот мир, команда обнаружила, что они скупили мировые запасы розовой флуоресцентной краски бренда Rosco.

Барби​​​​

Какой собрали саундтрек?

Исполнительным продюсером саундтрека «Барби» стал Марк Ронсон, обладатель премий «Грэмми» и «Оскар». Британский диджей известен как соавтор песни Shallow из драмы «Звезда родилась» , а также трека Uptown Funk Бруно Марса.

Ронсон собрал в альбоме Barbie много крутых исполнителей: Lizzo, Ники Минаж, Khalid, Fifty Fifty. Дуа Липа тоже согласилась написать песню для фильма, но только после того, как ее позвали сыграть в картине. Артистка недавно выпустила клип на сингл Dance the Night с кадрами из фильма и камео Греты Гервиг. Кстати, среди артистов есть и имя Райана Гослинга. Он записал для фильма песню I’m Just Ken о том, как непросто быть Кеном в Барбиленде.