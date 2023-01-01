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Маленькие женщины Маленькие женщины
Киноафиша Фильмы Маленькие женщины Награды и номинации фильма Маленькие женщины
Little Women Маленькие женщины 2019 / США
8.2 Оцените
73 голоса Рейтинг IMDb: 7.8
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Награды и номинации фильма Маленькие женщины

Вся информация о фильме
Оскар 2020 Оскар 2020
Лучший дизайн костюмов
Победитель
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Лучший фильм года
Номинант
Лучшая музыка к фильму
Номинант
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Лучшая женская роль
Номинант
BAFTA 2020 BAFTA 2020
Лучший дизайн костюмов
Победитель
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