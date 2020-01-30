Наша рецензия

Роман Луизы Мэй Олкотт, по которому поставлен фильм, пережил множество экранизаций. Фактически у каждого нового поколения американцев были свои «Маленькие женщины». Роли главных героинь исполняли лучшие актрисы Голливуда. Сестрами Марч в разные годы были Кэтрин Хэпберн, Джоан Беннетт, Элизабет Тейлор, Джанет Ли, Вайнона Райдер, Кирстен Данст, Клэр Дэйнс — и это далеко не полный список. В России из произведений на тему «Женщины и Гражданская война в США» известны…