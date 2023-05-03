Эмма Уотсон объяснила, почему перестала сниматься в кино

По словам актрисы, она не ощущала себя по-настоящему причастной к тем вещам, которым посвящала свою жизнь.

Звезда «Гарри Поттера» Эмма Уотсон рассказала о том, почему решила сделать перерыв в актерской карьере. В новом интервью для Financial Times она призналась, что съемки в кино не приносили ей счастья:

«Если честно, я была не очень счастлива. Я чувствовала, будто заперта в клетке. Мне было весьма трудно постоянно продавать что-то, над чем у меня практически не было контроля, быть лицом проектов и постоянно отвечать на вопросы журналистов: «Как этот согласуется с вашей точкой зрения?» Было очень трудно представлять те вещи, в создании которых я по-настоящему не участвовала».

По словам Уотсон, она хотела получить больше контроля над проектами, в которых участвует:

«Я начала понимать, что хочу нести ответственность только за те вещи, про которые я могу сказать: «Да, я облажалась, это было мое решение, я должна была лучше стараться». И при этом не возненавидеть себя за это».

Последним фильмом Уотсон на данный момент является драма «Маленькие женщины» (2019). В будущем она собирается вернуться к актерскому мастерству:

«Я рада тому, что могу просто сидеть и ждать хорошего проекта. Я люблю то, чем занимаюсь. Просто я хочу делать это, не дробя себя на разные личности, не переходя в режим робота».

Кроме того, Уотсон намерена продолжить пробовать свои силы в режиссуре. Ранее она написала сценарий и сняла рекламу для Prada, а в скором времени планирует создать видеоклип для некого артиста, личность которого пока держится в секрете.