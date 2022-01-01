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Фильмы про женщин

Все 44 Онлайн
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Один вдох
Один вдох
7.0
спорт, драма
2020, Россия
Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн
Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн
6.0
фантастика, боевик, триллер
2020, США
Агент Ева
Агент Ева
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7.0
триллер, боевик, драма
2020, США
Ширли
Ширли
5.0
триллер, драма, биография
2020, США
Красотка в ударе
Красотка в ударе
4.0
комедия
2020, Россия
Львица
Львица
Смотреть за 1 рубль
3.0
боевик
2020, Великобритания / ЮАР
Северный ветер
Северный ветер
7.0
драма
2020, Россия
Капитан Марвел
Капитан Марвел
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7.0
приключения, фэнтези, боевик
2019, США
Малефисента: Владычица тьмы
Малефисента: Владычица тьмы
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8.0
фэнтези, семейный, приключения
2019, США
Неадекватные люди 2
Неадекватные люди 2
7.0
комедия, драма
2019, Россия
Отпетые мошенницы
Отпетые мошенницы
Смотреть за 1 рубль
7.0
комедия
2019, США
Маленькие женщины
Маленькие женщины
Смотреть за 1 рубль
8.0
мелодрама, драма
2019, США
Томирис
Томирис
Смотреть за 1 рубль
4.0
драма, исторический
2019, Казахстан
Русалка на суше
Русалка на суше
Смотреть за 1 рубль
6.0
детектив, триллер, ужасы, фэнтези
2019, США
Коллекторша
Коллекторша
Смотреть за 1 рубль
6.0
драма, комедия
2019, США
Tomb Raider: Лара Крофт
Tomb Raider: Лара Крофт
Смотреть за 1 рубль
7.0
приключения, фэнтези, боевик
2018, США
Я худею
Я худею
7.0
комедия
2018, Россия
Во власти стихии
Во власти стихии
Смотреть за 1 рубль
7.0
драма
2018, США
Красотка на всю голову
Красотка на всю голову
Смотреть за 1 рубль
7.0
комедия
2018, США
Простая просьба
Простая просьба
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7.0
триллер, криминал, детектив
2018, США
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Если раньше прекрасному полу в кинематографе отводилось чаще всего второстепенное значение, то последнее десятилетие ознаменовалось стремительным развитием женского образа в фильмах.

Пять лучших фильмов про женщин

Феминизм постепенно, но уверенно охватывает все большие пространства, и кинематограф – не исключение. Женские персонажи претерпели массу изменений: от сексапильных объектов вожделения, любовниц, жен и помощниц до равноценных соперниц, руководительниц, супергероинь и обычных людей, имеющих право на слабости и эмоции. Женщин становится больше не только в списках ключевых персонажей, но и в кинопроизводстве: множество талантливых режиссерок и сценаристок создают многогранные и глубокие картины, потрясающие зрителя до глубины души.

«Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн», 2020

Харли Квинн рассталась со своим легендарным бойфрендом – фриком Джокером. Импульсивная красотка взрывает химзавод, где когда-то начался их безумный роман, чтобы поставить точку, но этот перформанс идет ей не на пользу. Все, кому Харли умудрилась навредить – а это множество опасных людей, – понимают, что неприкосновенность избалованной Квинн в прошлом. На бывшую подружку Джокера открывается настоящая охота.

Харли и команда отчаянных девушек образуют мощную команду, чтобы бороться с жестоким криминальным авторитетом Романом Сайонисом.

«Блондинка в законе», 2001

Фильм стал судьбоносным для Риз Уизерспун. Ее героиню, Эл Вудс, бросает парень, считая ее слишком легкомысленной для представителя знатного рода. Эл тяжело переживает расставание и принимает решение доказать всем, а главное – себе, что она вовсе не пустышка. События киноленты рушат стереотипы о хрупких блондинках.

Героиня задается целью поступить в Гарвард и стать хорошим юристом, а на пути к мечте ее ждет множество сложностей, испытаний и интересных знакомств.

«Исчезнувшая», 2014

В центре сюжета – супружеская чета, пять лет живущая вместе. На каждую годовщину свадьбы Эми делает мужу сюрприз: квест из нескольких загадок, которые нужно отгадать для получения подарка. Но в этом году все пошло не так: жена Ника пропадает без вести накануне торжественной даты, а мужчина становится главным подозреваемым. Ник обнаруживает, что любимая успела подготовить для него цепочку заданий, ведущую к подарку.

Он идет по следам из записок и поручений, надеясь расследовать таинственное исчезновение Эми, но сюрприз вряд ли понравится ему на этот раз.

«Малышка на миллион», 2001

Нелюдимая Мэгги, работающая официанткой, мечтает стать профессиональным боксером. Ради своей цели она идет к Фрэнки Данну, но именитый тренер не собирается брать новую подопечную. У нее нет опыта, недостаточно физической подготовки, а мечтать о победах на ринге уже поздно. Но героиня не знает, что значит сдаваться. Ее настойчивость и целеустремленность покоряют сурового Фрэнки, и он начинает заниматься с Мэгги.

Девушка посвящает любимому делу свою жизнь и приходит к невероятному успеху, но ей уготована сложная судьба…

«Колония Дигнидад», 2015

Сюжет основан на реальных событиях. Лена и Даниель, молодая немецкая пара, прилетают в Чили в разгар переворота Пиночета. Даниель попадает в руки секретных агентов. Лена самоотверженно бросается искать любимого мужа и узнает о колонии на юге страны. Дигнидад существует под видом религиозной организации. На самом деле – это место бесчеловечных экспериментов и эксплуатации людей. Во главе общины стоит деспотичный и жестокий проповедник Пол Шефер.

Героиня Эммы Уотсон, прикинувшись фанатичкой, попадает в секту, чтобы попытаться спасти Даниеля, но получится ли у девушки перехитрить систему?

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