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Зеленая книга Зеленая книга
Киноафиша Фильмы Зеленая книга Награды и номинации фильма Зеленая книга
Green Book Зеленая книга 2018 / США
8.4 Оцените
343 голоса Рейтинг IMDb: 8.2
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Награды и номинации фильма Зеленая книга

Вся информация о фильме
Оскар 2019 Оскар 2019
Лучшая мужская роль второго плана
Победитель
Лучший оригинальный сценарий
Победитель
Лучший фильм года
Победитель
Лучшая мужская роль
Номинант
Лучший монтаж
Номинант
Праздники
Праздники
2023, Россия, комедия
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2023, США, биография, драма, исторический
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