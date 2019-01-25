«Зеленая книга»: Рецензия Киноафиши

Ксения Ильина готова все простить за дружбу

Нью-Йорк, 1960-е. У белого мистера Тони Валлелонги (Вигго Мортенсен) по прозвищу «Болтун» есть один большой талант — он отлично умеет вышибать мозги. Все чин чином: у него жена, двое детей, и до последнего момента была весьма приличная работа в престижном местном заведении под терпким названием «Копакабана». Но сейчас дела плохи, «Копакабану» закрыли на ремонт, и последние часы заложены в ломбард. Довольно быстро Тони поступает привлекательное предложение подзаработать — чернокожий пианист доктор Дон Ширли (Махершала Али) предлагает ему стать личным водителем a.k.a. телохранителем и сопровождать в большом музыкальном турне по югу Америки. Предложение идеальное, если бы не одно «но»: Говорун — расист, каких не видывал свет. Вполне логично, что «Зеленая книга» первым делом напомнит хит «1+1» Оливье Наташа и Эрика Толедано, но это — история-перевертыш. Не афроамериканец будет учить жизни интеллектуала-белого, а свой в доску белый будет открывать аристократу-музыканту новые стороны жизни, такие, как курочка из KFC или игра в джаз-забегаловке для своих, а не только для толстосумов с белой кожей, которые после сыгранного концерта Шостаковича не подадут Дону руки. Все и дальше идет вопреки традиционному типажному раскладу: не чернокожий возмущен обращением с ним, а белый недоволен тем, как обходятся с чернокожим, хотя вначале, конечно, все предвещало совсем другую историю. Фаррелли выносит на передний план любопытный вопрос про «черную» идентичность: как вышло так, что Тони больше знает об обычаях черных, нежели благовоспитанный чернокожий Дон? Мир роскоши, огромных домов и автомобилей, красивых женщин и невероятной сервировки оказывается его миром, а не итальянского заправилы Валлелонги — но только до тех пор, пока Дон сидит за роялем. Затем он оказывается в «бесцветном» промежутке, где его не принимает ни одна сторона. И никакое путешествие не поможет Дону стать своим среди своих. Он так и останется денди-изгоем для черного лагеря, а белых не устроит без объяснения причин и будет отправлен в антракте из шикарной виллы на улицу в деревянный сортир. Потому что в мире, где живут герои, царит сегрегация. И «Зеленая книга» (сама книга, не фильм) – ее спутница. Это путеводитель, в котором содержится информация о «благоприятных» местах для чернокожих (от кафе до мотелей), заботливо выданная герою Мортенсена продюсерами Ширли перед началом турне. Фаррелли заставит Валлелонгу посмотреть на один из мотелей, в котором будет жить пианист, и ужаснуться. Это стандартный прием, но он работает. Конечно, «Зеленая книга» местами наивна, но это не может ее испортить. В конце концов, когда истории про настоящую и откровенную дружбу портились такими деталями, как великодушный коп, чинящий друзьям сдувшееся колесо, вместо того, чтобы привычно упечь их за решетку, или «рождественское чудо», благодаря которому Дон становится своим в семье Тони? В этот момент нельзя не вспомнить о том, что Фаррелли снял такие комедийные нетленки, как «Тупой и еще тупее», «Все без ума от Мэри» и «Любовь зла»… но долготерпенье — разве не этому учит герой Махершалы Али? Американская пресса возмущена дискурсом «Зеленой книги». Кинокритики, которые после премьеры в Торонто хвалили фильм, сейчас задаются вопросом: а зачем нам еще одно кино про «белого спасителя»? Зачем в 2018 году снимать версию «Шофера мисс Дейзи», пусть и поменяв местами героев? Но иностранная пресса фильму все простила и выдала «Золотой глобус» как лучшей комедии. Продюсерская Гильдия назвала картину лучшим фильмом года. Даже киноакадемики номинировали комедию брата Фаррелли на пять «Оскаров». «Зеленую книгу» прощают по одной простой причине: слишком пригляден и духоподьемен сюжет. Ну, и мы простим, потому что это комфортное обличье и делает разговор о жестоких вещах возможным в голливудском, удобоваримом формате. А это будет актуально даже в 2019 году. Ксения Ильина