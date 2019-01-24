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Зеленая книга Зеленая книга
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Green Book Зеленая книга 2018 / США
8.7 Оцените
339 голосов Рейтинг IMDb: 8.2
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Отзывы о фильме «Зеленая книга»

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Наша рецензия

Нью-Йорк, 1960-е. У белого мистера Тони Валлелонги (Вигго Мортенсен) по прозвищу «Болтун» есть один большой талант — он отлично умеет вышибать мозги. Все чин чином: у него жена, двое детей, и до последнего момента была весьма приличная работа в престижном местном заведении под терпким названием «Копакабана». Но сейчас дела плохи, «Копакабану» закрыли на ремонт, и последние часы заложены в ломбард. Довольно быстро Тони поступает привлекательное…

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Майя Тюрькова 24 января 2019, 19:16
Оценка
Фильм чудеснейший. Точно войдет в мой личный топ. Сценарий, игра актеров - все на высоте. 10/10. Посмотрите, не пожалеете точно.
24 января 2019, 19:16 Ответить
Daniil Gudzhev 25 января 2019, 01:52
Оценка
Фильм супер! Я бы даже еще раз не отказался его посмотреть...
25 января 2019, 01:52 Ответить
Maio13 26 января 2019, 08:43
Оценка
Фильм, как не странно, очень искренний и добрый. Если у вас будет плохое настроение, он несомненно поднимет его вам. В нем есть хороший юмор, интересные персонажи и история. Вам понравится, потратите немного денег и времени, не пожалеете!
26 января 2019, 08:43 Ответить
Andrey Kumirov 26 января 2019, 17:51
хороший, добрый, греющий душу фильм
26 января 2019, 17:51 Ответить
Katniss 27 января 2019, 00:35
Оценка
Inspired by a True Friendship

Не хотела ничего загадывать, когда шла на просмотр фильма "Зеленая книга": он уже получил награды "Золотого глобуса", взял главный приз Гильдии продюсеров и номинируется на Оскар! Многообещающие прогнозы не всегда бывают точны, я шла на Вигго Мортенсена и Махершала Али. Каждый из них, как и их совместный тандем в Green Book, много значат для меня. И если Вигго привлекал к себе внимание постепенно – Арагорн во "Властелине колец", "Идальго", "Порок на экспорт", "Дорога" и др., то Махершала Али "выстрелил" так быстро – "Карточный домик", "Настоящий детектив" и уже "Зеленая книга", я даже не успела опомниться!

Режиссер Питер Фаррелли после написания сценария Green Book был убежден, что снимает чистую драму, однако первые сцены с двумя главными персонажами – Вигго и Махершала – открыли огромный ресурс фильма как комедии. Сюжет картины основан на истории талантливого чернокожего пианиста-импровизатора Дона Ширли (Махершала Али), получившего музыкальное образование в России, и Тони "Болтуна" (Вигго Мортенсен), простого вышибалы итальяно-американского происхождения из Бронкса, которого Дон нанимает водителем на время своего 2-хмесячного концертного тура по южным штатам, где продолжает существовать расовая дискриминация и хорошо иметь надежного спутника рядом.

В Green Book, через судьбы главных героев, проглядывает тема личностной свободы и несвободы в современном обществе. Оказалось, Дон, человек, живущий в роскошной квартире над Карнеги-холлом – не свободен, зажат в рамки, а живущий в тесной квартирке, с большой семьей итальянских родственников Тони – раскован и свободен, и может помочь другому освободиться и обрести крылья. Казалось бы, главные герои так отличаются друг от друга: Ширли образован и молчалив, утончен и изыскан, отличается отличными манерами и речью, а Тони – простой парень, любящий поболтать и поесть, кроме того, он много курит и остёр на слова, но это путешествие изменит их обоих!

Согласна, что Тони Валлелонга малообразован и бывает навязчив, но он хороший, искренний человек, способный поддержать и прийти на помощь в трудную минуту, любит свою семью и детей. Как Тони, так и Дону есть чему поучиться друг у друга, и это не только как писать письма, слушать музыку, общаться с простыми людьми или держаться на светском приеме... Каждый из них к концу фильма поменяется и откроет что-то новое для себя, и это будет начало большой мужской дружбы. Звучит почти как в пушкинских строках: "Они сошлись. Вода и камень,/Стихи и проза, лед и пламень/ Не столь различны меж собой"...

Несмотря на то, что в интервью режиссер говорит о своем нестандартном кастинге, я просто в восторге от его выбора. Дуэт Вигго Мортенсена и Махершала Али – это нечто: сыграно тонко, тепло и вдохновенно. Я давно не сталкивалась с таким действием кино на публику, когда выйдя из зала, ты ощущаешь прилив радости, ты счастлив, у тебя хорошее настроение!

Green Book отличается исключительным подбором музыкального материала – это прекрасные джазовые и классические композиции. Восхищена, как Махершала Али вжился в роль: мы действительно видим пианиста с большой буквы, играющего в особой, свободной исполнительской манере. Блестящая роль, браво!

Казалось бы, фильм психологически насыщен, но он мягко и ненавязчиво высвечивает характеры героев, и это тоже вносит свою лепту. Для путешествия по югу в 1962 г. требовалось большое мужество. Тогда даже знаменитость, если ты афроамериканец, не застрахована от унижений: ведь будучи приглашенным для выступления перед светской публикой, ты не можешь в том же ресторане поужинать или остановиться в любом отеле по дороге, а костюм в магазине ты можешь купить только без примерки и т.д. Во время выступления – ты Бог, после выступления твой статус ничего не значит!

Вигго Мортенсен. Всегда знала, что он гениален – из года в год столь разнообразные работы! В "Зеленой книге" он поразил меня глубоким прочтением роли человека внешне простого, но не простака. За внешней шероховатостью Тони скрывается доброжелательность, житейская мудрость, верность, умение держать слово, привязанность к семье, а также любознательность, интерес к чему-то новому.

Примечательно, что Green Book вдохновила история настоящей дружбы: в её основе лежит реальная история Тони Валлелонги. Да и "Зеленая книга" – тоже не случайное название, в 40-70гг. существовал справочник с аналогичным названием, ограничивающий возможности черного населения, особенно на юге страны. Современным афроамериканцам он практически не известен, на него режиссер натолкнулся случайно. Однако броское название послужило лейтмотивом ко всему фильму и вошло в его название.

Фильм "Зеленая книга" снят легко и смотрится на одном дыхании, несмотря на темы, которые в нем поднимаются: сегрегация, расовая дискриминация, социальное неравенство, культурные барьеры... О жанре я бы сказала, что это драма, рассказанная языком комедии. От этого она не потеряла своего значения, а только стала ближе и понятней еще большему кругу людей. По признанию Питера Фарелли, он не ставил такой задачи, все вышло само собой. И это большая удача, когда режиссер может так просто, ненавязчиво говорит на сложные темы. В фильме есть место как для эмоций, юмора, так и для драматизма, смеха сквозь слезы. Пожелаем же ему удачи на "Оскаре", а всем желающим посмотреть Green Book я завидую: фильм отменный, его нужно смотреть, и ни один раз!

Удачного вам просмотра!
27 января 2019, 00:35 Ответить
Alessia 27 января 2019, 02:32
Оценка
Прекрасный фильм! С удовольствием посмотрела:)
27 января 2019, 02:32 Ответить
Александр Шибанов 27 января 2019, 16:44
Оценка
Наконец-то пиндосы достойный фильм сняли (а не мультик от MARVEL). Приятного всем просмотра! Рекомендую!
27 января 2019, 16:44 Ответить
Natali6502 29 января 2019, 20:05
Оценка
Хороший фильм! Даже не знала,что в США в 60 гг. еще была черно-белая дискриминация в южных штатах."Зеленая книга" - список мест, где было дозволено бывать афроамериканцам. Посмотрела с удовольствием. Были смешные моменты, но грустных тоже хватало.
29 января 2019, 20:05 Ответить
Агния Романова 30 января 2019, 01:15
Оценка
Тут без комментариев, отличный фильм! Равнодушным не оставил
30 января 2019, 01:15 Ответить
alfiya7163 30 января 2019, 18:22
Оценка
Фильм понравился. Хорошая актерская игра, сюжет, режессура высший класс.. Авторы четко передали дух 1962 года. Смотрится на одном дыхании. Рекомендую посмотреть.
30 января 2019, 18:22 Ответить
Nadezhda Kuzmina 1 февраля 2019, 16:44
Оценка
Неплохой фильм, но не более. Местами было скучновато. Но концовка очень милая.
1 февраля 2019, 16:44 Ответить
galiullin-marat 3 февраля 2019, 00:22
Оценка
Отличный фильм. Всё удивительно сочетается: реальность, юмор. Отличная игра актёров.
3 февраля 2019, 00:22 Ответить
dk 3 февраля 2019, 15:38
Оценка
10 баклажанов из 10
3 февраля 2019, 15:38 Ответить
Светлана Бикметова 5 февраля 2019, 17:25
Оценка
Очень крутой фильм!
5 февраля 2019, 17:25 Ответить
disilist 6 февраля 2019, 23:38
Оценка
Отличный фильм всем кому понравился 1+1 французкий понравится
6 февраля 2019, 23:38 Ответить
Виктория Справедливая 8 февраля 2019, 14:51
Оценка
Супер!!!!
8 февраля 2019, 14:51 Ответить
ferula2011 11 февраля 2019, 22:13
Оценка
Отличный фильм,однозначно в личную библиотеку!Прекрасная игра актеров,хороший сюжет,качественная работа режиссера)
11 февраля 2019, 22:13 Ответить
elena777_84 12 февраля 2019, 18:30
Первый раз оставляю отзыв потому что всегда лень писать, но это не тот случай!!! Фильм супер!!! Мне показалось ,что в стиле фильма "1+1",и посмеяться, и подумать!!! Я прям удовольствие получила после просмотра!!!
12 февраля 2019, 18:30 Ответить
Andrey Baranyuk 13 февраля 2019, 11:41
Оценка
Отличный фильм.
Тёплый, временами грустный, временами смешной. Светлый, и оставляет после себя хорошее чувство сопричастности к чему-то доброму.
Могу смело рекомендовать, если вам понравились "Форрест Гамп" и "1+1".
13 февраля 2019, 11:41 Ответить
Roman Svetlov 16 февраля 2019, 22:24
Оценка
Хороший фильм.
16 февраля 2019, 22:24 Ответить
christopherson 17 февраля 2019, 16:57
Оценка
Очень душевный фильм! Рекомендую!
17 февраля 2019, 16:57 Ответить
Сергей Каширин 17 февраля 2019, 17:46
Классный фильм!!
17 февраля 2019, 17:46 Ответить
Галина Полякова 20 февраля 2019, 09:10
Оценка
Отличный фильм!
Советую посмотреть всем.Драма показанная через призму комедии.
20 февраля 2019, 09:10 Ответить
viewsonic 21 февраля 2019, 11:33
Хороший фильм!) смешной и приятный! но фильм в общем не о том как плохо негре в штатах какой бы он суперученый не был.
Фильм о Тони Болтуне у которого все в жизни прекрасно. Он идеально приспособлен к этой жизни, знает как себя вести в любой ситуации, решает вопросы и получает удовольствие от повседневных мелочей типа вкусной курочки.
Ему не нужно ни образования, ни особого ума чтобы устроится где угодно. У него есть все что нужно - дом, семья, работа, друзья. Даже когда он теряет работу, это нифига не страшно, он спокойно ставит условия при новом найме и готов отказаться от работы если что не по нему.
Может договорится и подружится с кем угодно.
об отношении к жизни фильм короче. спокойном уверенном дружелюбным и с юмором.
и на это приятно посмотреть.
21 февраля 2019, 11:33 Ответить
coma500 24 февраля 2019, 16:48
Оценка
Фильм отличный. Однозначно стоит сходить. Получишь массу положительных эмоций.
24 февраля 2019, 16:48 Ответить
Antonio VmaskeZorro 26 февраля 2019, 14:44
Оценка
отстой потеря времени оскара точно не заслуживает далеко
26 февраля 2019, 14:44 Ответить
gt1964 2 марта 2019, 20:13
Фильм хороший, но "Омерзительная восьмерка" круче.
2 марта 2019, 20:13 Ответить
skiper56 6 марта 2019, 21:08
Оценка
Очень хороший фильм, но при такой истории и актерах ещё бы режиссера с талантом Рязанова - это был бы рождественский шедевр; там были слова о красоте природы, а она как то мельком мимо прошла, музыки после киносеанса как-то в голове не осталось - у них ли этого нет, и постоянно какие то разрывы-склейки в сюжете.....НО СМОТРЕТЬ - НУЖНО
6 марта 2019, 21:08 Ответить
poshehonec 9 марта 2019, 15:43
Оценка
Замечательное кино! Отличная игра актёров! Небанальный сюжет!
9 марта 2019, 15:43 Ответить
korney_33 24 марта 2019, 12:42
Оценка
Если рассматривать, как "рождественскую сказку", то лучшая из всех, что я видел.
24 марта 2019, 12:42 Ответить
ЕфимШифрин 31 марта 2019, 09:36
Оценка
На высоте. Картинка, сюжет, музыка. Все на высоте.
31 марта 2019, 09:36 Ответить
svetoochka79 31 марта 2019, 11:27
Оценка
Очень понравмлся фильм! Есть моменты, где ты задумываешься о том, на сколько мир злой....но добро побеждает, как в любой сказке!
31 марта 2019, 11:27 Ответить
Potekhin 31 марта 2019, 15:01
Оценка
Фильм хороший. Смотрел с 58-летней женой и с 16-летним сыном, и всем троим фильм понравился. 2+ часа просмотра прошли незаметно, потому что сюжет постоянно развивается. Очень хорошее исполнение трёх главных ролей. Прекрасные виды и атмосфера разных американских штатов (Севера и Юга, восточных и западных) 1960-х годов. Пожалуй, единственный заметный минус - несколько покоробил эпизод с "голубым" оттенком, без которого вполне можно было обойтись.
31 марта 2019, 15:01 Ответить
Андрей 7 апреля 2019, 18:51
Оценка
прекрасный фильм!
интересный сюжет, потрясающая игра актёров!
много раз смеялся и много серьёзных тем.
всем рекомендую для просмотра.
10 баллов из 10ти!
7 апреля 2019, 18:51 Ответить
romanovnaalexandraelena 15 апреля 2019, 18:00
Оценка
Веселый фильм! Советую!
15 апреля 2019, 18:00 Ответить
Вакиль Шириев 20 апреля 2019, 19:56
Оценка
Фильм вполне, интеллигентный талантливый музыкант, афроамериканец за столь короткое время оказывает серьезное влияние на взрослого, бесшабашного, намного больше чем он сам приспособленного к жестоким условиям жизни человека. Пожалуй надо, нежели можно посмотреть
20 апреля 2019, 19:56 Ответить
Olga Orleanskaya 20 июня 2019, 23:10
Оценка
Хороший, искренний, "добротный" фильм. Побольше бы таких. Режиссура, игра, антураж - на высоте. 10 баллов.
20 июня 2019, 23:10 Ответить
Константин Поздняков 21 мая 2020, 09:33
Оценка
Да, фильм хороший. Но почему настолько хороший? Понимаю, что заграничная оценка по большей части (по моему мнению, конечно) строилась на двух основных столпах: гомофилии и афроамериканофобии. Но! Почему на Кинопоиске рейтинг выше? Что актёров мало хороших? Сценарий идеальный, достойный 8.4!!!??? Ну 6.5, ну 7.0, но 8.2 .... И нелогичностей не одна.
Но смотреть стоит однозначно!
21 мая 2020, 09:33 Ответить
Тарас Филинцев 4 ноября 2020, 14:36
Оценка
Сильный фильм, который повествует нам о жесточайшей несправедливости 20 века. Людей судили по цвету кожи необоснованно, сделаю каким-то предрассудкам. Всем к просмотру..
4 ноября 2020, 14:36 Ответить
Саид Чупапи 4 февраля 2023, 09:11
Hello the movie is very cool.I liked the plot and the actors.Good quality and voice acting.This movie is worth the time to watch it.
4 февраля 2023, 09:11 Ответить
Арина Пачина 1 мая 2023, 17:34
Оценка
Фильм шикарный, легкие шутки, интересный сюжет, рекомендую на 100%!!!
1 мая 2023, 17:34 Ответить
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