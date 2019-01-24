Нью-Йорк, 1960-е. У белого мистера Тони Валлелонги (Вигго Мортенсен) по прозвищу «Болтун» есть один большой талант — он отлично умеет вышибать мозги. Все чин чином: у него жена, двое детей, и до последнего момента была весьма приличная работа в престижном местном заведении под терпким названием «Копакабана». Но сейчас дела плохи, «Копакабану» закрыли на ремонт, и последние часы заложены в ломбард. Довольно быстро Тони поступает привлекательное…
Не хотела ничего загадывать, когда шла на просмотр фильма "Зеленая книга": он уже получил награды "Золотого глобуса", взял главный приз Гильдии продюсеров и номинируется на Оскар! Многообещающие прогнозы не всегда бывают точны, я шла на Вигго Мортенсена и Махершала Али. Каждый из них, как и их совместный тандем в Green Book, много значат для меня. И если Вигго привлекал к себе внимание постепенно – Арагорн во "Властелине колец", "Идальго", "Порок на экспорт", "Дорога" и др., то Махершала Али "выстрелил" так быстро – "Карточный домик", "Настоящий детектив" и уже "Зеленая книга", я даже не успела опомниться!
Режиссер Питер Фаррелли после написания сценария Green Book был убежден, что снимает чистую драму, однако первые сцены с двумя главными персонажами – Вигго и Махершала – открыли огромный ресурс фильма как комедии. Сюжет картины основан на истории талантливого чернокожего пианиста-импровизатора Дона Ширли (Махершала Али), получившего музыкальное образование в России, и Тони "Болтуна" (Вигго Мортенсен), простого вышибалы итальяно-американского происхождения из Бронкса, которого Дон нанимает водителем на время своего 2-хмесячного концертного тура по южным штатам, где продолжает существовать расовая дискриминация и хорошо иметь надежного спутника рядом.
В Green Book, через судьбы главных героев, проглядывает тема личностной свободы и несвободы в современном обществе. Оказалось, Дон, человек, живущий в роскошной квартире над Карнеги-холлом – не свободен, зажат в рамки, а живущий в тесной квартирке, с большой семьей итальянских родственников Тони – раскован и свободен, и может помочь другому освободиться и обрести крылья. Казалось бы, главные герои так отличаются друг от друга: Ширли образован и молчалив, утончен и изыскан, отличается отличными манерами и речью, а Тони – простой парень, любящий поболтать и поесть, кроме того, он много курит и остёр на слова, но это путешествие изменит их обоих!
Согласна, что Тони Валлелонга малообразован и бывает навязчив, но он хороший, искренний человек, способный поддержать и прийти на помощь в трудную минуту, любит свою семью и детей. Как Тони, так и Дону есть чему поучиться друг у друга, и это не только как писать письма, слушать музыку, общаться с простыми людьми или держаться на светском приеме... Каждый из них к концу фильма поменяется и откроет что-то новое для себя, и это будет начало большой мужской дружбы. Звучит почти как в пушкинских строках: "Они сошлись. Вода и камень,/Стихи и проза, лед и пламень/ Не столь различны меж собой"...
Несмотря на то, что в интервью режиссер говорит о своем нестандартном кастинге, я просто в восторге от его выбора. Дуэт Вигго Мортенсена и Махершала Али – это нечто: сыграно тонко, тепло и вдохновенно. Я давно не сталкивалась с таким действием кино на публику, когда выйдя из зала, ты ощущаешь прилив радости, ты счастлив, у тебя хорошее настроение!
Green Book отличается исключительным подбором музыкального материала – это прекрасные джазовые и классические композиции. Восхищена, как Махершала Али вжился в роль: мы действительно видим пианиста с большой буквы, играющего в особой, свободной исполнительской манере. Блестящая роль, браво!
Казалось бы, фильм психологически насыщен, но он мягко и ненавязчиво высвечивает характеры героев, и это тоже вносит свою лепту. Для путешествия по югу в 1962 г. требовалось большое мужество. Тогда даже знаменитость, если ты афроамериканец, не застрахована от унижений: ведь будучи приглашенным для выступления перед светской публикой, ты не можешь в том же ресторане поужинать или остановиться в любом отеле по дороге, а костюм в магазине ты можешь купить только без примерки и т.д. Во время выступления – ты Бог, после выступления твой статус ничего не значит!
Вигго Мортенсен. Всегда знала, что он гениален – из года в год столь разнообразные работы! В "Зеленой книге" он поразил меня глубоким прочтением роли человека внешне простого, но не простака. За внешней шероховатостью Тони скрывается доброжелательность, житейская мудрость, верность, умение держать слово, привязанность к семье, а также любознательность, интерес к чему-то новому.
Примечательно, что Green Book вдохновила история настоящей дружбы: в её основе лежит реальная история Тони Валлелонги. Да и "Зеленая книга" – тоже не случайное название, в 40-70гг. существовал справочник с аналогичным названием, ограничивающий возможности черного населения, особенно на юге страны. Современным афроамериканцам он практически не известен, на него режиссер натолкнулся случайно. Однако броское название послужило лейтмотивом ко всему фильму и вошло в его название.
Фильм "Зеленая книга" снят легко и смотрится на одном дыхании, несмотря на темы, которые в нем поднимаются: сегрегация, расовая дискриминация, социальное неравенство, культурные барьеры... О жанре я бы сказала, что это драма, рассказанная языком комедии. От этого она не потеряла своего значения, а только стала ближе и понятней еще большему кругу людей. По признанию Питера Фарелли, он не ставил такой задачи, все вышло само собой. И это большая удача, когда режиссер может так просто, ненавязчиво говорит на сложные темы. В фильме есть место как для эмоций, юмора, так и для драматизма, смеха сквозь слезы. Пожелаем же ему удачи на "Оскаре", а всем желающим посмотреть Green Book я завидую: фильм отменный, его нужно смотреть, и ни один раз!
Удачного вам просмотра!
Тёплый, временами грустный, временами смешной. Светлый, и оставляет после себя хорошее чувство сопричастности к чему-то доброму.
Могу смело рекомендовать, если вам понравились "Форрест Гамп" и "1+1".
Советую посмотреть всем.Драма показанная через призму комедии.
Фильм о Тони Болтуне у которого все в жизни прекрасно. Он идеально приспособлен к этой жизни, знает как себя вести в любой ситуации, решает вопросы и получает удовольствие от повседневных мелочей типа вкусной курочки.
Ему не нужно ни образования, ни особого ума чтобы устроится где угодно. У него есть все что нужно - дом, семья, работа, друзья. Даже когда он теряет работу, это нифига не страшно, он спокойно ставит условия при новом найме и готов отказаться от работы если что не по нему.
Может договорится и подружится с кем угодно.
об отношении к жизни фильм короче. спокойном уверенном дружелюбным и с юмором.
и на это приятно посмотреть.
интересный сюжет, потрясающая игра актёров!
много раз смеялся и много серьёзных тем.
всем рекомендую для просмотра.
10 баллов из 10ти!
Но смотреть стоит однозначно!
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