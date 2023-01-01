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Зеленая книга Зеленая книга
Киноафиша Фильмы Зеленая книга Зеленая книга, 2018: актеры и роли
Green Book Зеленая книга 2018 / США
8.6 Оцените
333 голоса Рейтинг IMDb: 8.2
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Зеленая книга, 2018: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Питер Фаррелли Питер Фаррелли Peter Farrelly
В ролях
Линда Карделлини Линда Карделлини Linda Cardellini Вигго Мортенсен Вигго Мортенсен Viggo Mortensen Махершала Али Махершала Али Mahershala Ali П. Дж. Бирн П. Дж. Бирн P.J. Byrne Джозеф Кортезе Джозеф Кортезе Joseph Cortese
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