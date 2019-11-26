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Хандра Хандра
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Хандра, 2020

2020 / Россия
6.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
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Комедия о трех приятелях, снимающих вместе одну квартиру.
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Комедия Алексея Камынина и его друзей с элементами автобиографии, Тарковским и феминизмом, тяготеющая к советскому кинематографу оттепели.

Начали как-то вместе снимать квартиру в Москве Алексей Камынин, Никита Корнев, Виталий Анохин и Денис Липатов, а потом решили снять об одном дне из своей жизни в столице фильм. Начинавшийся как серия скетчей для Instagram проект вырос в задорную комедию о трех друзьях, то и дело попадающих в абсурдные ситуации. Хотя авторы «Хандры» совсем недавно попали в индустрию, в эпизодических ролях в их фильме снялись хорошо известные российскому зрителю актеры: Аня Чиповская, Равшана Куркова, Валерий Гаркалин и другие.

Одним солнечным летним днем Виталик (Данила Якушев) собирает с друзей Дени (Михаил Тройник) и Леши (Кирилл Ковбас) их часть денег за аренду квартиры, чтобы после отвезти их хозяйке. Позже сумка с деньгами окажется в Москве-реке, потому что подруга Виталика, Ленка (Ксения Зуева), решит, что тот ей изменяет. Пока он будет искать выход из сложившейся ситуации, Деня узнает, что ему предстоит стать отцом, а Леша, мечтающий снять гениальный арт-хаус и по ночам видящий в своих снах Тарковского, столкнется с экзистенциальным кризисом, когда продюсер потребует от него снять патриотическую спортивную драму, сочащуюся политическими лозунгами.

В основу фильма легли события из жизни режиссера Алексея Камынина и нескольких его друзей.

Небольшие роли, исполненные известными актерами, переписывались в процессе съемок индивидуально для каждого. Таким образом режиссер Алексей Камынин надеялся создать для каждого артиста героя, которого тот прежде не играл.

Некоторые из актеров, появившихся в кадре, прежде не снимались в кино: среди них были психологи, журналисты и представители других профессий.

Слоган фильма «Я шатаюсь по Москве» — отсылка к советскому фильму «Я шагаю по Москве». Также в фильме есть референс к картине Марлена Хуциева «Мне 20 лет», и хотя режиссер Алексей Камынин говорил о том, что намеренно цитированием советской классики 60-х годов он не занимался, с ними его фильм связан тематически.

Многие сцены в фильме были сымпровизированы, причем участвовали в этих импровизациях как актеры, так и технические профессионалы.

Незадолго до премьеры фильма был запущен посвященный ему сайт. В разделе «Тиндр» можно больше узнать о главных героях и вступить с ними в переписку, а на странице «Азбука» — ознакомиться со списком имен и терминов, предназначенным для лучшего понимания отсылок и шуток в фильме.

Хотя сценарий и был написан всего за два месяца, в процессе съемок он регулярно переписывался и дорабатывался.

Идея для фильма родилась у режиссера Алексея Камынина и его друзей-сценаристов после того, как Министерство культуры в очередной раз отказало им в финансировании их проекта. На тот момент они снимали короткие зарисовки под общим названием «Хандра» и выкладывали их в Instagram, а после отказа они решили снять фильм с тем же названием.

Режиссер Алексей Камынин снялся в фильме в эпизодической роли дежурного в городской больнице.

Это правдивая история троих друзей, снимающих вместе квартиру в Москве. Безработный Деня встречает беременную бывшую из Красноярка, диджей Виталик теряет деньги за хату, а режиссер Леша пытается вместо рекламы кондиционеров снять артхаусный фильм. Разобраться с проблемами друзьям мешают киргизы-заговорщики, врачи-сексисты, омоновцы-ГЛИЦИНисты и прочие небезопасные сограждане. А все это – ради того, чтобы каждый на утро проснулся счастливым.

6.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2020
Премьера в России 1 октября 2020
Премьера онлайн 10 марта 2021
Премьера в мире 26 ноября 2019
Возраст 16+
Прокатчик Пионер
Режиссер
Алексей Камынин
Алексей Камынин
В ролях
Данила Якушев
Данила Якушев
Михаил Тройник
Михаил Тройник
Кирилл Ковбас
Кирилл Ковбас
Екатерина Агеева
Екатерина Агеева
Ксения Зуева
Ксения Зуева
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Хандра
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Чем абсурднее заголовок, тем, кажется, легче угодить режиссёру Алексею Камынину, который, поработав в СМИ разного уровня федеральности и лояльности, передумал быть журналистом, стал режиссёром, но сохранил те самые навыки цепкой наблюдательности за мелочами жизни, которые потом можно довольно занятно пересказать своей публике. «Хандра» — не первый его фильм, но первый правдивый, потому что почти все невероятные истории (если не все, но с некоторой гиперболой) взяты из жизни…
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Переходный возраст Михаила Тройника: интервью с актером Михаил Тройник о правильном ударении, съёмных квартирах, ощущении возраста и фестивальном просмотре своего фильма.
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30 сентября 2020 17:00
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