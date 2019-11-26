Хандра, 2020

В основу фильма легли события из жизни режиссера Алексея Камынина и нескольких его друзей.

Небольшие роли, исполненные известными актерами, переписывались в процессе съемок индивидуально для каждого. Таким образом режиссер Алексей Камынин надеялся создать для каждого артиста героя, которого тот прежде не играл.

Некоторые из актеров, появившихся в кадре, прежде не снимались в кино: среди них были психологи, журналисты и представители других профессий.

Слоган фильма «Я шатаюсь по Москве» — отсылка к советскому фильму «Я шагаю по Москве». Также в фильме есть референс к картине Марлена Хуциева «Мне 20 лет», и хотя режиссер Алексей Камынин говорил о том, что намеренно цитированием советской классики 60-х годов он не занимался, с ними его фильм связан тематически.

Многие сцены в фильме были сымпровизированы, причем участвовали в этих импровизациях как актеры, так и технические профессионалы.

Незадолго до премьеры фильма был запущен посвященный ему сайт. В разделе «Тиндр» можно больше узнать о главных героях и вступить с ними в переписку, а на странице «Азбука» — ознакомиться со списком имен и терминов, предназначенным для лучшего понимания отсылок и шуток в фильме.

Хотя сценарий и был написан всего за два месяца, в процессе съемок он регулярно переписывался и дорабатывался.

Идея для фильма родилась у режиссера Алексея Камынина и его друзей-сценаристов после того, как Министерство культуры в очередной раз отказало им в финансировании их проекта. На тот момент они снимали короткие зарисовки под общим названием «Хандра» и выкладывали их в Instagram, а после отказа они решили снять фильм с тем же названием.

Режиссер Алексей Камынин снялся в фильме в эпизодической роли дежурного в городской больнице.