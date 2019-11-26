Хандра, 2020

Комедия Алексея Камынина и его друзей с элементами автобиографии, Тарковским и феминизмом, тяготеющая к советскому кинематографу оттепели.
Начали как-то вместе снимать квартиру в Москве Алексей Камынин, Никита Корнев, Виталий Анохин и Денис Липатов, а потом решили снять об одном дне из своей жизни в столице фильм. Начинавшийся как серия скетчей для Instagram проект вырос в задорную комедию о трех друзьях, то и дело попадающих в абсурдные ситуации. Хотя авторы «Хандры» совсем недавно попали в индустрию, в эпизодических ролях в их фильме снялись хорошо известные российскому зрителю актеры: Аня Чиповская, Равшана Куркова, Валерий Гаркалин и другие.
Одним солнечным летним днем Виталик (Данила Якушев) собирает с друзей Дени (Михаил Тройник) и Леши (Кирилл Ковбас) их часть денег за аренду квартиры, чтобы после отвезти их хозяйке. Позже сумка с деньгами окажется в Москве-реке, потому что подруга Виталика, Ленка (Ксения Зуева), решит, что тот ей изменяет. Пока он будет искать выход из сложившейся ситуации, Деня узнает, что ему предстоит стать отцом, а Леша, мечтающий снять гениальный арт-хаус и по ночам видящий в своих снах Тарковского, столкнется с экзистенциальным кризисом, когда продюсер потребует от него снять патриотическую спортивную драму, сочащуюся политическими лозунгами.
В основу фильма легли события из жизни режиссера Алексея Камынина и нескольких его друзей.
Небольшие роли, исполненные известными актерами, переписывались в процессе съемок индивидуально для каждого. Таким образом режиссер Алексей Камынин надеялся создать для каждого артиста героя, которого тот прежде не играл.
Некоторые из актеров, появившихся в кадре, прежде не снимались в кино: среди них были психологи, журналисты и представители других профессий.
Слоган фильма «Я шатаюсь по Москве» — отсылка к советскому фильму «Я шагаю по Москве». Также в фильме есть референс к картине Марлена Хуциева «Мне 20 лет», и хотя режиссер Алексей Камынин говорил о том, что намеренно цитированием советской классики 60-х годов он не занимался, с ними его фильм связан тематически.
Многие сцены в фильме были сымпровизированы, причем участвовали в этих импровизациях как актеры, так и технические профессионалы.
Незадолго до премьеры фильма был запущен посвященный ему сайт. В разделе «Тиндр» можно больше узнать о главных героях и вступить с ними в переписку, а на странице «Азбука» — ознакомиться со списком имен и терминов, предназначенным для лучшего понимания отсылок и шуток в фильме.
Хотя сценарий и был написан всего за два месяца, в процессе съемок он регулярно переписывался и дорабатывался.
Идея для фильма родилась у режиссера Алексея Камынина и его друзей-сценаристов после того, как Министерство культуры в очередной раз отказало им в финансировании их проекта. На тот момент они снимали короткие зарисовки под общим названием «Хандра» и выкладывали их в Instagram, а после отказа они решили снять фильм с тем же названием.
Режиссер Алексей Камынин снялся в фильме в эпизодической роли дежурного в городской больнице.
Это правдивая история троих друзей, снимающих вместе квартиру в Москве. Безработный Деня встречает беременную бывшую из Красноярка, диджей Виталик теряет деньги за хату, а режиссер Леша пытается вместо рекламы кондиционеров снять артхаусный фильм. Разобраться с проблемами друзьям мешают киргизы-заговорщики, врачи-сексисты, омоновцы-ГЛИЦИНисты и прочие небезопасные сограждане. А все это – ради того, чтобы каждый на утро проснулся счастливым.