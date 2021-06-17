Сердце и как им пользоваться, 2021

«Сердце и как им пользоваться» – фильм режиссера Дмитрия Губарева («Улетный экипаж», «Физрук», «Спасите Колю», «Тень звезды»), в котором переплелись самые разные жанры, в том числе роуд-муви, комедия и даже душещипательная драма о взаимоотношениях и человечности.

Согласно известной народной мудрости, мы не ценим то, что имеем, ровно до тех пор, пока это не потеряем. Так себя ведут и главные герои картины: наивный и малахольный романтик из глубинки Саша Барков и успешный и матерый стендап-комик из Москвы Илья Погорелов. Они абсолютно разные, но оба относятся ко многим вещам и событиям в своей жизни как к должному. Однако далеко не все помнят, что привычный уклад может измениться до неузнаваемости за одну секунду, и необыкновенные приключения Саши и Ильи являются тому подтверждением. На своем опыте герои покажут, как на самом деле важно радоваться каждой мелочи. Они пройдут долгий и тернистый путь: от момента случайной первой встречи и знакомства, до проверки на прочность их неокрепшей дружбы, которая лишь начала зарождаться между молодыми людьми во время неожиданного путешествия к бескрайнему холодному морю. На своем пути они встретят множество интересных и необычных персонажей, которых сыграли такие блогеры-миллионники из сервиса TikTok, как Дима Талаланов и Вероника Золотова. Фильм заставит зрителей и посмеяться, и задуматься, а, возможно, даже найти ответы на вечные вопросы, которые волнуют каждого из нас.