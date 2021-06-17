Сердце и как им пользоваться, 2021

«Сердце и как им пользоваться» – фильм режиссера Дмитрия Губарева («Улетный экипаж», «Физрук», «Спасите Колю», «Тень звезды»), в котором переплелись самые разные жанры, в том числе роуд-муви, комедия и даже душещипательная драма о взаимоотношениях и человечности.
Согласно известной народной мудрости, мы не ценим то, что имеем, ровно до тех пор, пока это не потеряем. Так себя ведут и главные герои картины: наивный и малахольный романтик из глубинки Саша Барков и успешный и матерый стендап-комик из Москвы Илья Погорелов. Они абсолютно разные, но оба относятся ко многим вещам и событиям в своей жизни как к должному. Однако далеко не все помнят, что привычный уклад может измениться до неузнаваемости за одну секунду, и необыкновенные приключения Саши и Ильи являются тому подтверждением. На своем опыте герои покажут, как на самом деле важно радоваться каждой мелочи. Они пройдут долгий и тернистый путь: от момента случайной первой встречи и знакомства, до проверки на прочность их неокрепшей дружбы, которая лишь начала зарождаться между молодыми людьми во время неожиданного путешествия к бескрайнему холодному морю. На своем пути они встретят множество интересных и необычных персонажей, которых сыграли такие блогеры-миллионники из сервиса TikTok, как Дима Талаланов и Вероника Золотова. Фильм заставит зрителей и посмеяться, и задуматься, а, возможно, даже найти ответы на вечные вопросы, которые волнуют каждого из нас.
Съемки некоторых сцен проходили в Москве, Подмосковье и Калининградской области.
В главных ролях снялись актеры Сергей Белов и Сергей Чирков, а также такие именитые актеры, как Нонна Гришаева, Федор Лавров, Игорь Угольников и Ольга Лерман.
Главной особенностью картины стало активное вовлечение известных блогеров из сервиса TikTok. Например, в фильме появляются блогеры-миллионники: @talalanov, @anriel и @veronikazolotova_.
Производством картины занималась компания «РК Медиа» при финансовой поддержке Министерства культуры Российской Федерации.
Это третий полнометражный фильм режиссера Дмитрия Губарева. Наиболее известными его работами являются сериалы «Физрук» и «Улетный экипаж».
Сценарий к фильму основан на оригинальной идее Владислава Кида – сценариста сериалов «Кухня. Война за отель» и «Оффлайн».
Актриса Нонна Гришаева и актер Игорь Угольников уже работали вместе над юмористической телевизионной передачей «Оба-на!», которая транслировалась с 1990 по 1995 год.
Сценаристами фильма выступили Мария Макарова в соавторстве с Павлом Виноградовым, который является одним из авторов таких проектов, как «Вечерний Ургант», «Смех без правил» и «Убойная лига», а также в написании сценария принял участие Георгий Рюмин, который в свое время был продюсером проектов «Наша Раша», «Каникулы строгого режима» и «Зайцев+1».
Актеры Сергей Белов и Сергей Чирков оба окончили ВГИК.
Это первый полнометражный фильм оператора Андрея Малинковича.
Дистрибьютером картины выступила компания «Централ Партнершип».
Актриса Нонна Гришаева ранее уже снималась у режиссера Дмитрия Губарева в фильме «Спасите Колю!».
Кто-то из мудрых сказал, что мы ценим то, что имеем, только когда потеряем. Герои фильма – знаменитый московский стендап-комик Илья Погорелов и наивный провинциальный романтик Саша Барков – прочувствуют всю мудрость этой фразы на себе, пока пройдут путь от их странного знакомства до момента испытания на крепость их дружбы, которая только-только начала возникать во время их вынужденного, но веселого и увлекательного путешествия на холодное море.