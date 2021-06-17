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Сердце и как им пользоваться Сердце и как им пользоваться
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Сердце и как им пользоваться, 2021

2021 / Россия
5.6 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 4.7
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Философская комедия о непредсказуемости жизни
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Причины посмотреть Факты О фильме

«Сердце и как им пользоваться» – фильм режиссера Дмитрия Губарева («Улетный экипаж», «Физрук», «Спасите Колю», «Тень звезды»), в котором переплелись самые разные жанры, в том числе роуд-муви, комедия и даже душещипательная драма о взаимоотношениях и человечности.

Согласно известной народной мудрости, мы не ценим то, что имеем, ровно до тех пор, пока это не потеряем. Так себя ведут и главные герои картины: наивный и малахольный романтик из глубинки Саша Барков и успешный и матерый стендап-комик из Москвы Илья Погорелов. Они абсолютно разные, но оба относятся ко многим вещам и событиям в своей жизни как к должному. Однако далеко не все помнят, что привычный уклад может измениться до неузнаваемости за одну секунду, и необыкновенные приключения Саши и Ильи являются тому подтверждением. На своем опыте герои покажут, как на самом деле важно радоваться каждой мелочи. Они пройдут долгий и тернистый путь: от момента случайной первой встречи и знакомства, до проверки на прочность их неокрепшей дружбы, которая лишь начала зарождаться между молодыми людьми во время неожиданного путешествия к бескрайнему холодному морю. На своем пути они встретят множество интересных и необычных персонажей, которых сыграли такие блогеры-миллионники из сервиса TikTok, как Дима Талаланов и Вероника Золотова. Фильм заставит зрителей и посмеяться, и задуматься, а, возможно, даже найти ответы на вечные вопросы, которые волнуют каждого из нас.

 

 

 

Съемки некоторых сцен проходили в Москве, Подмосковье и Калининградской области.

В главных ролях снялись актеры Сергей Белов и Сергей Чирков, а также такие именитые актеры, как Нонна Гришаева, Федор Лавров, Игорь Угольников и Ольга Лерман.

Главной особенностью картины стало активное вовлечение известных блогеров из сервиса TikTok. Например, в фильме появляются блогеры-миллионники: @talalanov, @anriel и @veronikazolotova_.

Производством картины занималась компания «РК Медиа» при финансовой поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

Это третий полнометражный фильм режиссера Дмитрия Губарева. Наиболее известными его работами являются сериалы «Физрук» и «Улетный экипаж».

Сценарий к фильму основан на оригинальной идее Владислава Кида – сценариста сериалов «Кухня. Война за отель» и «Оффлайн».

Актриса Нонна Гришаева и актер Игорь Угольников уже работали вместе над юмористической телевизионной передачей «Оба-на!», которая транслировалась с 1990 по 1995 год.

Сценаристами фильма выступили Мария Макарова в соавторстве с Павлом Виноградовым, который является одним из авторов таких проектов, как «Вечерний Ургант», «Смех без правил» и «Убойная лига», а также в написании сценария принял участие Георгий Рюмин, который в свое время был продюсером проектов «Наша Раша», «Каникулы строгого режима» и «Зайцев+1».

Актеры Сергей Белов и Сергей Чирков оба окончили ВГИК.

Это первый полнометражный фильм оператора Андрея Малинковича.

Дистрибьютером картины выступила компания «Централ Партнершип».

Актриса Нонна Гришаева ранее уже снималась у режиссера Дмитрия Губарева в фильме «Спасите Колю!».

Кто-то из мудрых сказал, что мы ценим то, что имеем, только когда потеряем. Герои фильма – знаменитый московский стендап-комик Илья Погорелов и наивный провинциальный романтик Саша Барков – прочувствуют всю мудрость этой фразы на себе, пока пройдут путь от их странного знакомства до момента испытания на крепость их дружбы, которая только-только начала возникать во время их вынужденного, но веселого и увлекательного путешествия на холодное море.

5.6 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 4.7
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 2021
Премьера в России 17 июня 2021
Премьера в мире 17 июня 2021
Возраст 16+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Дмитрий Губарев
Дмитрий Губарев
В ролях
Сергей Чирков
Сергей Чирков
Сергей Белов
Сергей Белов
Нонна Гришаева
Нонна Гришаева
Игорь Угольников
Игорь Угольников
Федор Лавров
Федор Лавров
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Сердце и как им пользоваться 1 постер
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Сердце и как им пользоваться
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Молодой и дерзкий стендап-комик Илья Погорелов (Сергей Чирков — «На игре», «Пятница») живет в свое удовольствие. Парень занимается любимым делом, неплохо зарабатывает на дерзком юморе и снимается в рекламных роликах. Праздная жизнь заканчивается, когда у героя Чиркова обнаруживают проблемы с сердцем. Как известно, беды приходят парами: к медицинским печальным новостям прибавляются публичное обвинение со стороны бывшей девушки, а также финансовые…
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Юрий Мельник 18 июня 2021, 22:36
Хороший фильм: веселый, динамичный, позитивный... С удовольствием посмотрел. Идите, не пожалеете. ))
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15 голосов
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