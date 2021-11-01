Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Персоны Кристина Бабушкина

Кристина Бабушкина

Кристина Бабушкина
Кристина Бабушкина
В избранное Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
18 января 1978
Возраст
44 года
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актриса
Биография Кристины Бабушкиной

Родилась 18 января 1978 года. Иркутск, СССР (Россия).

Фильмография Кристины Бабушкиной
Мой папа – вождь
Мой папа – вождь
комедия, семейный 2022, Россия
8.0
Корпорация Ad Libitum
Корпорация Ad Libitum
приключения, триллер 2021, Россия
6.0
О чем говорят мужчины. Продолжение
О чем говорят мужчины. Продолжение
комедия 2018, Россия
7.0
Вечная жизнь Александра Христофорова
Вечная жизнь Александра Христофорова
комедия, приключения 2018, Россия
4.0
Я не такой. Я не такая
Я не такой. Я не такая
комедия 2018, Россия
4.0
Однажды
Однажды
комедия, приключения 2014, Россия
3.0
И я там был
фэнтези, детский 2013, Россия
0.0
Самка
Самка
комедия 2010, Россия
7.0
Все фильмы
Новости о персоне Новости звезд на нашем канале Телеграм
«КиноПоиск HD» представил трейлер второго сезона «Беспринципных» Сатирическая комедия с Павлом Деревянко вернется уже в этом месяце.
Написать
1 ноября 2021 15:01
Стартовали съемки второго сезона сериала «Беспринципные» Премьера новых эпизодов комедийного шоу запланирована на осень этого года.
Написать
15 июня 2021 15:54
Все новости
Related video
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Приложение киноафиши