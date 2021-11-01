Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Кристина Бабушкина
Кристина Бабушкина
О персоне
Фильмография
Новости
Кристина Бабушкина
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
18 января 1978
Возраст
44 года
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актриса
Биография Кристины Бабушкиной
Родилась 18 января 1978 года. Иркутск, СССР (Россия).
Развернуть
Фильмография Кристины Бабушкиной
Мой папа – вождь
комедия, семейный
2022, Россия
8.0
Корпорация Ad Libitum
приключения, триллер
2021, Россия
6.0
О чем говорят мужчины. Продолжение
комедия
2018, Россия
7.0
Вечная жизнь Александра Христофорова
комедия, приключения
2018, Россия
4.0
Я не такой. Я не такая
комедия
2018, Россия
4.0
Однажды
комедия, приключения
2014, Россия
3.0
И я там был
фэнтези, детский
2013, Россия
0.0
Самка
комедия
2010, Россия
7.0
Все фильмы
Новости о персоне
Новости звезд на нашем канале Телеграм
«КиноПоиск HD» представил трейлер второго сезона «Беспринципных»
Сатирическая комедия с Павлом Деревянко вернется уже в этом месяце.
Написать
1 ноября 2021 15:01
Стартовали съемки второго сезона сериала «Беспринципные»
Премьера новых эпизодов комедийного шоу запланирована на осень этого года.
Написать
15 июня 2021 15:54
Все новости
Related video
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»