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Лидия Вележева

Лидия Вележева
Лидия Вележева
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Дата рождения
2 октября 1966
Возраст
55 лет
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актриса
Биография Лидии Вележевой

Родилась 2 октября 1966 года. Киев, СССР (Украина).

Фильмография Лидии Вележевой
Вечная жизнь Александра Христофорова
Вечная жизнь Александра Христофорова
комедия, приключения 2018, Россия
4.0
Любовь-морковь 3
Любовь-морковь 3
комедия 2010, Россия
7.0
Учитель музыки
Учитель музыки
мелодрама 2008, Украина
5.0
Любовь-морковь 2
Любовь-морковь 2
мелодрама, комедия 2008, Россия
7.0
Старшая жена
драма 2008, Россия
7.0
Отец
Отец
военный, драма 2007, Россия
6.0
Русские деньги
Русские деньги
комедия 2006,
5.0
Московская любовь
Московская любовь
драма 1991, СССР
3.0
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«Училась, чтобы отдаться режиссеру»: Вележева резко высказалась о Прокловой Знаменитость не верит в подобные истории.
1 комментарий
4 октября 2021 12:35
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