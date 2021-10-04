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Лидия Вележева
Лидия Вележева
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Лидия Вележева
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Дата рождения
2 октября 1966
Возраст
55 лет
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актриса
Биография Лидии Вележевой
Родилась 2 октября 1966 года. Киев, СССР (Украина).
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Фильмография Лидии Вележевой
Вечная жизнь Александра Христофорова
комедия, приключения
2018, Россия
4.0
Любовь-морковь 3
комедия
2010, Россия
7.0
Учитель музыки
мелодрама
2008, Украина
5.0
Любовь-морковь 2
мелодрама, комедия
2008, Россия
7.0
Старшая жена
драма
2008, Россия
7.0
Отец
военный, драма
2007, Россия
6.0
Русские деньги
комедия
2006,
5.0
Московская любовь
драма
1991, СССР
3.0
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Знаменитость не верит в подобные истории.
1 комментарий
4 октября 2021 12:35
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