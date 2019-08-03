Хэппи-энд, 2020

Комедийный фильм Евгения Шелякина расскажет историю взрослого мужчины, оказавшегося таинственным образом на пляже Таиланда. Главный герой лишился памяти: он не помнит ни своего имени, ни каким образом он оказался на острове, ни того, чем занимался раньше. Все, что есть у героя — скверный характер и находчивость.

Очнувшись на пляже, главный герой пытается выяснить, кто он и где оказался. Он говорит с местным жителем на русском языке, но тот его не понимает. В итоге мужчина попадает в местное отделение полиции, где узнает, что он находится в Таиланде. Здесь его принимают за преступника и оформляют, чтобы потом посадить в тюрьму.

Неожиданно герой встречает молодую женщину, которая каким-то образом оказалась в полицейском участке. Женщина оказывается хозяйкой местного отеля, она предлагает мужчине работу в качестве помощника. Он соглашается, потому что другого выбора у него нет.

Под крылом хозяйки отеля герой чувствует уверенность в себе. Втайне от нее он бесплатно оказывает услуги массажиста постояльцам отеля — девушкам-танцовщицам. Знакомится с местным дедом и вместе они организовывают подпольный бизнес — рыбалку для туристов.

Все это время главный герой пытается вспомнить себя, найти ниточки, которые дадут ответы на многие его вопросы. Однако вместо ответов он все глубже погружается в новый для него мир и даже влюбляется.