Хэппи-энд, 2020

Комедийный фильм Евгения Шелякина расскажет историю взрослого мужчины, оказавшегося таинственным образом на пляже Таиланда. Главный герой лишился памяти: он не помнит ни своего имени, ни каким образом он оказался на острове, ни того, чем занимался раньше. Все, что есть у героя — скверный характер и находчивость.
Очнувшись на пляже, главный герой пытается выяснить, кто он и где оказался. Он говорит с местным жителем на русском языке, но тот его не понимает. В итоге мужчина попадает в местное отделение полиции, где узнает, что он находится в Таиланде. Здесь его принимают за преступника и оформляют, чтобы потом посадить в тюрьму.
Неожиданно герой встречает молодую женщину, которая каким-то образом оказалась в полицейском участке. Женщина оказывается хозяйкой местного отеля, она предлагает мужчине работу в качестве помощника. Он соглашается, потому что другого выбора у него нет.
Под крылом хозяйки отеля герой чувствует уверенность в себе. Втайне от нее он бесплатно оказывает услуги массажиста постояльцам отеля — девушкам-танцовщицам. Знакомится с местным дедом и вместе они организовывают подпольный бизнес — рыбалку для туристов.
Все это время главный герой пытается вспомнить себя, найти ниточки, которые дадут ответы на многие его вопросы. Однако вместо ответов он все глубже погружается в новый для него мир и даже влюбляется.
Изначально фильм назывался не «Хэппи-энд», а «Сенафон». Впоследствии создатели картины решили изменить название.
Прототипом главного героя стал отец сценариста Константина Чармадова — Ксенофонт Чармадов. Все события в фильме вымышлены, однако характер героя сценарист передал на бумаге довольно точно.
Режиссер картины «Хэппи-энд» Евгений Шелякин полгода потратил на поиски исполнителя главной роли. Однако, случайно встретив грузинского актера Михаила Гомиашвили, сразу же завершил кастинг.
Актер Михаил Гомиашвили боится воды, поэтому не умеет плавать. Ради участия в проекте «Хэппи-энд» он брал уроки плавания и переборол страх. Его герой много времени проводит в воде.
Сценарий к фильму был написан еще в 2008 году, но сценарист не доверял свою идею никому из продюсеров до встречи с Василием Соловьевым и Юлией Мишкенене.
В фильме у главного героя есть сын, которого сыграл актер Владимир Мишуков. При этом Михаил Гомиашвили старше Владимира всего на восемь лет.
Съемки в полицейском участке проходили на натуре — специально для них тайцы закрыли участок, предоставив съемочной группе локацию со всеми полицейскими атрибутами.
Во время съемок фильма съемочной группе пришлось несладко. В Таиланде короткий световой день, поэтому приходилось вставать в 4 утра. Работали участники процесса до восьми вечера. Еще их донимала жара в 40 градусов, а из-за высокой влажности воздуха техника ржавела и выходила из строя.
Без травм на съемках не обошлось. Каскадера ужалила медуза, а на актрис нападали сколопендры. Их отгонял змеелов, которого специально пригласили на площадку.
Прототипом персонажа Ирины Львовны, которого сыграла актриса Евгения Дмитриева, стала реальная владелица отеля в Таиланде. Интересно, что женщина родом из Великобритании, а не из России.
Загадочный мужчина приходит в себя на пляже в Таиланде. Он не помнит ни своего имени, ни причины, по которой оказался так далеко от дома. Говорит он только по-русски и отличается крайне скверным характером, однако быстро осваивается на новом месте, налаживает связи и даже организует авантюрный бизнес. И вроде все в его жизни снова благополучно, но один вопрос остается неотвеченным: для чего же он все-таки прилетел на другой конец света?