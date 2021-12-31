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Старые шишки Старые шишки
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Старые шишки, 2021

2021 / Россия
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О фильме

В доме престарелых «Шишки» каждый день похож на предыдущий. Старики поджигают салфетки в столовой, заведующая сама красит стены, а благотворитель вместо лекарств дарит гробы. Все меняется, когда к одному из постояльцев приезжает друг по прозвищу Балагур. Он решает доказать всем, что умирать еще рано, а вот тряхнуть стариной — самое то. Вместе с бывшей театральной актрисой троица придумывает необычный бизнес и быстро приходит к успеху: жизнь в «Шишках» становится курортом! Вот только энергичные пенсионеры стали конкурентами местных бандитов…

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Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 2021
Премьера онлайн 31 декабря 2021
Премьера в мире 31 декабря 2021
Возраст 18+
Стрим-сервис Кинопоиск HD
Режиссер
Андрей Шавкеро
В ролях
Василий Кортуков
Василий Кортуков
Алексей Гуськов
Алексей Гуськов
Ирина Алферова
Ирина Алферова
Валентина Мазунина
Валентина Мазунина
Елена Валюшкина
Елена Валюшкина
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Старые шишки 1 постер
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Алина Сокотнюк 7 января 2022, 12:42
Посмотрела. Так уже давно не смеялась. лучшая комедия года однозначно!!!
Петр Поляков 9 января 2022, 10:10
Прикольная комедия с крутейшими дедами))) Серьезно - я очень доволен
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