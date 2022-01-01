Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Игорь Хрипунов
Игорь Хрипунов
Igor Khripunov
О персоне
Фильмография
Вопросы и ответы
Игорь Хрипунов
Igor Khripunov
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
21 декабря 1980
Возраст
41 год
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актер
Место рождения
Воскресенское, Саратовская область, СССР (Россия)
Биография Игоря Хрипунова
Родился 21 декабря 1980 года. Воскресенское, Саратовская область, СССР (Россия).
Развернуть
Фильмография Игоря Хрипунова
Родители строгого режима
комедия
2022, Россия
7.0
Ледяной демон
ужасы
2021, Россия
5.0
Приворот. Черное венчание
ужасы
2020, Россия
6.0
Пальма
драма
2020, Россия
7.0
Последнее селфи
триллер, ужасы
2019, Россия
0.0
Яга: Кошмар темного леса
ужасы, фэнтези, мистика
2019, Россия
6.0
Вернувшийся
ужасы, драма, фантастика
2019, Россия
0.0
Русалка. Озеро мертвых
ужасы
2018, Россия
7.0
Все фильмы
Related video
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"