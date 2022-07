1 Far From Home Suite Home Michael Giacchino 8:27

2 It's Perfect Michael Giacchino 0:30

3 World's Worst Water Feature Michael Giacchino 7:31

4 Multiple Realities Michael Giacchino 3:33

5 Brad to the Drone Michael Giacchino 3:33

6 Change of Plans Michael Giacchino 2:29

7 Night Monkey Knows How to Do It Michael Giacchino 0:20

8 Mr. One Hundred and One Michael Giacchino 3:20

9 Prague Rocked Michael Giacchino 3:43

10 Who's Behind Those Foster Grants Michael Giacchino 2:58

11 Power to the People Michael Giacchino 3:34

12 Personal Hijinks Michael Giacchino 3:53

13 Praguenosis: BAD Michael Giacchino 1:08

14 A Lot of 'Splaining to Do Michael Giacchino 2:14

15 The Magical Mysterio Tour Michael Giacchino 3:22

16 Taking the Gullible Express/ Spidey Sensitive Michael Giacchino 5:07

17 Gloom and Doom Michael Giacchino 4:17

18 High and Flighty Michael Giacchino 2:21

19 An Internal Battle Michael Giacchino 1:51

20 Happy Landings Michael Giacchino 2:59

21 Tower of Cower Michael Giacchino 5:12

22 Bridging the Trap Michael Giacchino 1:58

23 Bridge and Love's Burning Michael Giacchino 2:51

24 Swinging Set Michael Giacchino 1:48