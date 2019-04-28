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Человек-паук: Вдали от дома Человек-паук: Вдали от дома
Киноафиша Фильмы Человек-паук: Вдали от дома Отзывы о фильме «Человек-паук: Вдали от дома»
Spider-Man: Far From Home Человек-паук: Вдали от дома 2019 / США
8.3 Оцените
243 голоса Рейтинг IMDb: 7.4
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Отзывы о фильме «Человек-паук: Вдали от дома»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

После пяти лет небытия Питер Паркер, он же Человек-паук, вернулся к жизни. Танос побеждён, и мир постепенно приходит в норму. На летние каникулы класс Питера отправляется в путешествие по Европе, и герой мечтает рассказать Эм Джей о своих чувствах. Но планы рушатся: Человек-паук срочно нужен Нику Фьюри, чтобы победить Элементалов — невесть откуда взявшихся монстров, которые управляют водой, огнём и прочими стихиями. К счастью, рядом есть и новый супергерой — Мистерио, который быстро…

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zeneral 28 апреля 2019, 16:07
Че за чушь , его же танос стер
28 апреля 2019, 16:07 Ответить
Марат Тулабаев 7 июня 2019, 21:03
в ответ на сообщение zeneral от 28 апреля 2019, 16:07
Посмотри мстители 4!
7 июня 2019, 21:03 Ответить
Руслан Крутышев 18 июня 2019, 07:57
в ответ на сообщение zeneral от 28 апреля 2019, 16:07
эм.. в финале Халк щелкнул в перчатке, и все кто превратились в пыль, восстали.
18 июня 2019, 07:57 Ответить
Алексей Немченко 30 июня 2019, 00:05
5 дней осталось.
Уже не терпится)
30 июня 2019, 00:05 Ответить
Давид Найфонов 30 июня 2019, 14:13
в ответ на сообщение zeneral от 28 апреля 2019, 16:07
Ты что несмотрел фильм мстители ф инал?
30 июня 2019, 14:13 Ответить
Даниел Бойко 30 июня 2019, 15:38
в ответ на сообщение zeneral от 28 апреля 2019, 16:07
еммм,ты мстителей финал не смотрел?там всех героев которые в вб испарились вернули
30 июня 2019, 15:38 Ответить
Илья Иванов 4 июля 2019, 23:23
Оценка
Фильм отличный, графика отменая, шутки на высоте как всегда, конечно сюжет становится предсказуем, но неожиданные повороты имеются. Две концовки после титров про скрулов и будущий фильм. Так что 10 ночных мартышек из 10, если вы понимаете о чем я)
4 июля 2019, 23:23 Ответить
Евгений Стешенко 5 июля 2019, 01:07
Оценка
Нормальный фильм, но уж больно под школоту заточен. Раньше "Человек паук" (с Тоби Магуайером в главной роли), был направлен на более взрослую аудиторию. Моя оценка 7 из 10
5 июля 2019, 01:07 Ответить
Диана Басараба 6 июля 2019, 19:24
Оценка
Очень крутой фильм, море положительных эмоций!!!! И обязательно оставайтесь до самого конца фильма, вас ждет кое-что интересное)))
6 июля 2019, 19:24 Ответить
ferula2011 7 июля 2019, 00:25
С каждым разом марвел штампует еще более отвратительный шлак
7 июля 2019, 00:25 Ответить
Виктория Справедливая 7 июля 2019, 20:40
Оценка
Блин, не знаю, что сказать. Нормально.Наверно.
7 июля 2019, 20:40 Ответить
Gadir Lalaza 9 июля 2019, 14:20
Оценка
Посмотрел в IMAX,и это того стоило. Отличная работа главных актёров,шикарная работа над визуальными эффектами просто восхитительна. Marvel превзошли в этом самих себя. Сценарий не плох,сюжет местами предсказуем,но есть также неожиданности. Были и смешные,и трогательные сцены ради которых стоит идти в кинотеатр. Фильм понравится и тому кто не разбирается в КВМ и Марвел. Не стоит идти разве что тем кто ни капельки не разбирается в персонажах,и истории этой вселенной. Хотя просто ради приятного времяпрепровождения и получения удовольствия от спецэффектов и шуток очень даже пойдет. Думаю этот фильм стал лучшим сольником Человека паука. Следующего фильма ждать еще ~10 месяцев(09.07),и это прекрасный конец третьей фазы КВМ. Но "конец-это только часть пути". Фильм 8-9/10 (для фанатов), и 7/10 (для остальных),по-моему мнению)
9 июля 2019, 14:20 Ответить
Никита Шени 11 июля 2019, 05:40
Класс сходил в 3д обажаю человека паука
11 июля 2019, 05:40 Ответить
Сергей 12 июля 2019, 15:17
в ответ на сообщение Никита Шени от 11 июля 2019, 05:40
Дааа, сына поведу
12 июля 2019, 15:17 Ответить
Andrey Wick 13 июля 2019, 20:54
"Человек-паук: Вдали от дома" - Конец большой истории, или задел на будущее?
"Человек-паук: Вдали от дома" - Конец большой истории, или задел на будущее?
Небольшая ремарка – это только моё мнение! Я не хочу никого оскорбить своими высказываниями и не несу ответственности за возможные несовпадения с вашим мнением. Поэтому приятного чтения и надеюсь вы будете рады!
Приветствую всех читателей! К сожалению, я пишу всё это после недели премьеры фильма, но уж извините. Да и настоящие фанаты могли уже выучить китайский по нескольку раз чтобы смотреть все сразу по "особым каналам." Но не будем об этом.
Человек-паук – один из известнейших героев вселенной Марвел. И естественно, после его появления в таком масштабном кроссовере, как Мстители, все начали за ним следит и ждали, что он станет одним из лучших "киношных" пауков. И я скажу прямо – это так.
Прошлый фильм нам показал трех известных злодеев вселенной Человека-паука: Стервятника, Шокера и Скорпиона. Многие заметили, что это задел на возможную "Зловещую шестерку", но не было до конца известно так это или нет. И тут Марвел нам явно показывает нового злодея – Мистерио, являющимся великим иллюзионистом, среди злодеев вселенной человека-паука. И этот факт нам напрямую говорит, что нам стоит ожидать "Шестерку", да и продюсеры частично подтверждают эту теорию. Но я что-то углубился в рассуждения и забыл о самом сюжете фильма. Начнем же!

Сюжет фильма разворачивается спустя некоторое время, после гибели Железного человека и победы над Таносом. Не буду углубляться в подробности, но фильм наполнен, хоть и не полностью, грустью из-за смерти Тони Старка. Весь мир ожидает нового приемника Железного человека, а Питеру, как известно, от этого ещё тяжелее, так как Тони стал для него не только учителем, но и в какой-то степени отцом. Сами подумайте, ну стал бы незнакомый человек вас просто так поддерживать и направлять ваши таланты и знания в нужное русло? Как по мне – нет! А здесь же картина именно такая. Поэтому все дальнейшие действия Питера будут для всех людей важны, потому что именно его они видят в роли нового Железного человека.
Однако Питер не сильно озадачен, на первый взгляд, этими событиями. У него другие планы – уйти на каникулы, посетить в Европу, признаться М. Джей в чувствах и просто насладиться жизнью обычного подростка. У него есть на это право, сами помните события "Войны бесконечности" и "Конца игры". Но чем больше сила, тем больше за тобой наблюдает Ник Фьюри. Ник говорит ему об опасности из параллельного мира и знакомит с Мистерио. Тот в свою очередь объясняет ему ситуацию с Элементалями и о угрозе всему миру.
Окажись я в этой ситуации, не знаю, что и делал бы. Сомнительный тип из параллельной вселенной, Ник Фьюри, которому нельзя всегда верить, да и надвигающаяся угроза из параллельного мира – не самый лучший набор для тура по Европе. Но Питеру придется со всем справится. Не только самому, но и при помощи, людей которым он дорог и которые его поддержат.
"Вдали от дома" – это явно не конец фильма! Спойлерить я не буду, а просто посоветую всем ценителям 11 летней истории и супергероях вселенной Марвел просто посмотреть этот фильм. Не советую смотреть тем, кто не понимает, что происходит, тем кто не любит супергеройскую тематику и тем, кто оценивает фильмы только по обложке, не включаясь в сюжет (был у меня такой знакомый, который посмотрел "Конец игры", предварительно только смотря "Тор: Рагнарек" и сказал только одну фразу без любых уточнений – "Ну говно же!"). Поэтому просто не тратьте свои деньги и нервы людям в кинотеатре и смотрите что-нибудь другое, а это оставьте другим. Еще могу посоветовать фильм тем, кто хочет окунуться в эту вселенную, но лучше подготовьте человека, а то может что-то не понять.
По своей собственной оценочной шкале я его оцениваю на 8 из 10 по двум причинам:
1) не хватило небольшой изюминки в сюжете, но будь она – фильм был бы слишком напряженный, поэтому в меру (были и сюжетные косяки, но не могу о них сказать);
2) как по мне не хватило атмосферы этому фильму (либо музыки не хватило, либо не хватило разрухи в мире, либо ещё что-то), но это тоже можно простить, благодаря лишь одной сцене с Мистерио.
​​​​​​​В заключении я немного повторюсь. Этот фильм явно не конец и это становится понятно чуть ли не в самом начале. А ещё больше в самом конце! Сам по себе фильм дает какое-то успокоение, после перегруженного "Конца игры" и становится спокойно за эту вселенную, потому что у неё ещё есть те, кто сможет постоять за этот мир!

​​​​​​​Андрей Уик
13 июля 2019, 20:54 Ответить
Дамир Аптуков 14 июля 2019, 14:50
Оценка
Фильм полное г*****о! не советую тратить время и деньги! далеко ему до первых частей! сюжет дешевый!!! одна болтовня!!!! короче всем,кому нравились первые три части,не ходите на этот фильм!!!!
14 июля 2019, 14:50 Ответить
NastMe 18 июля 2019, 03:22
«Человек-паук:Вдали от дома». Разрядка после «Конца игры»
«Человек-паук:Вдали от дома». Разрядка после «Конца игры». Вот и подошла к концу 3-я фаза КВМ (Кинематографическая Вселенная Марвел). Так называемой «вишенкой на торте» удостоилось чести стать второй части истории о Человеке-пауке в исполнении Тома Холланда «Человек-паук:Вдали от дома». Сразу же хочется отметить, что в начале фильма нам объясняют все временные изменения (на примере одноклассников Питера Паркера), что не может не радовать, поскольку после событий «Мстители:Финал» осталось очень много вопросов, касающихся последствий щелчков Перчатки Бесконечности. О чем же повествует сюжет фильма? На этот раз Человек-паук решает отдохнуть и отправляется с классом в Европу. Он строит планы относительно поездки, а также относительно своих отношений с Эм Джей (Зендая). Здесь хочется отметить актерскую игру всего состава, поскольку актеры играют очень хорошо. Любовная линия между Питером и Эм Джей также прописана хорошо, это самая настоящая подростковая любовь: попытки сделать комплименты, стеснение, зажатость. Мне кажется, что тандем Том Холланд-Зендая смотрится очень органично. Было бы интересно посмотреть на развитие их отношений. Также хотелось бы отметить тандем Ник Фьюри (Сэмюэл Л. Джексон) и Марии Хилл (Коби Смолдерс). Их в фильме не так много, но лично мне очень нравится их тандем и хотелось бы развития их персонажей. Если Историю Ника Фьюри нам хоть как-то поведал фильм «Капитан Марвел», то Историю Марии Хилл мы толком не знаем. А ведь из их отношений можно было бы выстроить отдельную линию и снять про них фильм ... Но вернемся к Человеку-пауку. Конечно, планам Питера не суждено было сбыться. Его находит Ник Фьюри, которому срочно нужна его помощь, чтобы спасти Мир от загадочных могущественных Элементалей. Все уже известные нам Супергерои «недоступны». Паркеру не нравится эта затея, однако ему приходится согласиться когда он понимает, что его помощь действительно требуется. Тут появляется Мистерио. Джейк Джилленхол очень интересный актер, которому удаются самые разноплановые роли. И этот фильм не стал исключением. Сыграл актер как всегда блестяще, а его герой получился неоднозначным. Что касается визуальной составляющей, то нужно ли тут вообще что-то говорить? Это Марвел. Этим все сказано. Все как всегда на высоте. С комедийной составляющей тоже все нормально. Шутки простые, но смешные. И фильм действительно выполняет свою задачу, делает такую «разрядку» после финала (не забывая нам напоминать об ушедших героях. Про Железного Человека (Роберт Дауни Мл.), который стал для Питера и наставником, и отцом, нам напоминают каждые пять минут фильма). Но в какой-то момент становится скучновато. То ли не хватает динамичности, может экшена (хотя казалось бы как, фильм Марвел и не хватает экшена?), то ли музыки не хватает какой-то соответствующей, то ли чего... Это 23-й фильм Марвел. И во всех фильмах показывают одну и ту же начинку. Разве что здесь герой не взрослый, а подросток. И вообщем вроде все есть: герой, злодей, шутки, экшен, драма... но все равно чего-то не хватает, из-за чего фильм становится скучноватым. Но это не делает его плохим. Все-таки миссия фильма дать зрителям отдохнуть, отойти после событий «Финала» и подготовиться к следующей фазе. Подводя итог, можно сказать, что фильм неплохой. Посмотреть его стоит (особенно если вы фанаты Марвел и видели все предыдущие фильмы). А уж сцены после титров это вообще отдельная история. Они обе отличные. А главное, они оставляют задел на будущее Киновселенной и интригуют зрителей. Все фильмы Марвел связаны, так что лучше не выбиваться из колеи.
6/10
18 июля 2019, 03:22 Ответить
Ol'ga Kyzina 18 июля 2019, 13:48
Оценка
Человек паук: вдали от дома - однозначно лучшая из экранизаций знаменитого комикса на мой взгляд.
Фильм разумеется понравится не всем. Хорошо зайдёт фэнам ЧП и покажется сомнительным для равнодушных к Марвелу в целом и человеку-пауку в частности.
Но возвращаясь к самому фильму, у него есть как плюсы, так и минусы.
Из положительного: 1. однозначно юмор. Легкий, без снобизма и пошлости. Герои молоды и прекрасны. Хорошо зайдёт детям и подросткам. Старым циникам молодость главных героев скорее покажется недостатком 2. Графика, на высоте, что уж сказать. Тут уж Марвел расстарались 3. Выбор в качестве злодея Мистерио, а то ящера и Гоблина уже заездили донЕльзя. Да и в целом легкие отступления от классики комикса очень не плохи. 4. И мне очень понравилось пересечение с игрой на PS4 (кто играл, тот поймёт), в частности новых костюмов. Но это моё личное))

Из недостатков: 1. Сюжет. Начало хорошее, но кульминацию откровенно «недожали». Мне захотелось закатить глаза в середине фильма. Вздохнуть и так уж и быть остаться смотреть до конца. 2. Выбор в качестве Мистерио - Джейка Джилленхола, не смотрится он в этой роли ну никак. Переигрывает откровенно. 3. Графика хорошая, но динамичных сцен не так много и миражи Мистерио можно было обыграть интереснее. Такой простор для фантазии, а они выбрали психоделичные абстракции. Сомнительно.

Но в целом впечатление после фильма очень исправляет и интригует сцена после титров.

Моя оценка 7,5/10. Не плохо. Фэны поставят 10. Остальные поставят 6.
18 июля 2019, 13:48 Ответить
kalganov-stepan 20 июля 2019, 10:26
в ответ на сообщение Дамир Аптуков от 14 июля 2019, 14:50
Оценка
Очередной обсос фильмов с Тоби, который кроме первой трилогии нихрена не хвалит.
20 июля 2019, 10:26 Ответить
Ляля Миминова 30 июля 2019, 07:18
Оценка
Фильм понравился и мне и моему сыну (8лет)👍🏻
30 июля 2019, 07:18 Ответить
Леха 3 августа 2019, 15:16
Оценка
Кроме калейдоскопа иллюзий Мистерио в середине фильма, ну и умеренно забавных отношений пухлого филипинца с девочкой, больше смотреть не на что. Ника Фьюри превратили в полного идиота, который доверился первому встречному.
3 августа 2019, 15:16 Ответить
Андрей 30 октября 2019, 10:34
Оценка
хороший фильм, немного детский!
ребята хорошо играют, картинка хорошая, сюжет интересный.
не понял только, что за мангалоры из 5ого элемента в конце были?! ;)))
видимо, какой-то тонкий марвеловский юмор ;)
и был же уже какой-то антигерой, выросший вторым номером на зачистках(собирали оружие, технологии с поля боя) после мстителей?!
9 баллов из 10ти
30 октября 2019, 10:34 Ответить
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