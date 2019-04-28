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После пяти лет небытия Питер Паркер, он же Человек-паук, вернулся к жизни. Танос побеждён, и мир постепенно приходит в норму. На летние каникулы класс Питера отправляется в путешествие по Европе, и герой мечтает рассказать Эм Джей о своих чувствах. Но планы рушатся: Человек-паук срочно нужен Нику Фьюри, чтобы победить Элементалов — невесть откуда взявшихся монстров, которые управляют водой, огнём и прочими стихиями. К счастью, рядом есть и новый супергерой — Мистерио, который быстро…