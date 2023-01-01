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Человек-паук: Вдали от дома
Человек-паук: Вдали от дома, 2019: актеры и роли
Spider-Man: Far From Home
Человек-паук: Вдали от дома
2019 / США
Трейлер
8.3
Оцените
242
голоса
Рейтинг IMDb: 7.4
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Человек-паук: Вдали от дома, 2019: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Джон Уоттс
Jon Watts
В ролях
Том Холланд
Tom Holland
Зендея
Zendaya
Джейк Джилленхол
Jake Gyllenhaal
Мартин Старр
Martin Starr
Коби Смолдерс
Cobie Smulders
Сэмюэл Л. Джексон
Samuel L. Jackson
Джейкоб Баталон
Jacob Batalon
Джон Фавро
Jon Favreau
Тони Револори
Tony Revolori
Энгаури Райс
Angourie Rice
Реми Хай
Дж.К. Симмонс
J.K. Simmons
Нуман Аджар
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