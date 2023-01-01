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Человек-паук: Через вселенные Человек-паук: Через вселенные
Киноафиша Фильмы Человек-паук: Через вселенные Человек-паук: Через вселенные, 2018: актеры и роли
Spider-Man: Into The Spider-Verse Человек-паук: Через вселенные 2018 / США
8.2 Оцените
137 голосов Рейтинг IMDb: 8.4
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Человек-паук: Через вселенные, 2018: актеры и роли

Вся информация о мультфильме
Режиссер
Боб Персичетти Боб Персичетти Bob Persichetti Питер Рэмзи Питер Рэмзи Peter Ramsey
Роли озвучивали
Лив Шрайбер Лив Шрайбер Liev Schreiber Шамеик Мур Шамеик Мур Shameik Moore Махершала Али Махершала Али Mahershala Ali Джейк Джонсон Джейк Джонсон Jake Johnson Хейли Стайнфелд Хейли Стайнфелд Hailee Steinfeld Николас Кейдж Николас Кейдж Nicolas Cage Крис Пайн Крис Пайн Chris Pine Зои Кравиц Зои Кравиц Zoe Kravitz Оскар Айзек Оскар Айзек Oscar Isaac
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