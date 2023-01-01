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Человек-паук: Через вселенные
Человек-паук: Через вселенные, 2018: актеры и роли
Spider-Man: Into The Spider-Verse
Человек-паук: Через вселенные
2018 / США
Трейлер
8.2
Оцените
137
голосов
Рейтинг IMDb: 8.4
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Человек-паук: Через вселенные, 2018: актеры и роли
Вся информация о мультфильме
Режиссер
Боб Персичетти
Bob Persichetti
Питер Рэмзи
Peter Ramsey
Роли озвучивали
Лив Шрайбер
Liev Schreiber
Шамеик Мур
Shameik Moore
Махершала Али
Mahershala Ali
Джейк Джонсон
Jake Johnson
Хейли Стайнфелд
Hailee Steinfeld
Николас Кейдж
Nicolas Cage
Крис Пайн
Chris Pine
Зои Кравиц
Zoe Kravitz
Оскар Айзек
Oscar Isaac
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