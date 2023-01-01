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Человек-паук: Через вселенные Человек-паук: Через вселенные
Киноафиша Фильмы Человек-паук: Через вселенные Награды и номинации мультфильма Человек-паук: Через вселенные
Spider-Man: Into The Spider-Verse Человек-паук: Через вселенные 2018 / США
8.3 Оцените
144 голоса Рейтинг IMDb: 8.4
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Награды и номинации мультфильма Человек-паук: Через вселенные

Вся информация о мультфильме
Оскар 2019 Оскар 2019
Лучший анимационный полнометражный фильм
Победитель
MTV Movie & TV Awards 2019 MTV Movie & TV Awards 2019
Лучший фильм
Номинант
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
После. Навсегда
После. Навсегда
2023, США, драма
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
Искусство по понятиям
Искусство по понятиям
2023, США, триллер
Праздники
Праздники
2023, Россия, комедия
Звук свободы
Звук свободы
2023, США, боевик, биография, драма
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Я делаю шаг
Я делаю шаг
2023, Россия, драма, мелодрама
Дозор Джунглей: Кругосветка
Дозор Джунглей: Кругосветка
2023, Франция, приключения, анимация
Заложники
Заложники
2023, США, триллер
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