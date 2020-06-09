Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Боб Персичетти
Боб Персичетти
Bob Persichetti
О персоне
Фильмография
Новости
Боб Персичетти
Bob Persichetti
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Карьера
Режиссер
Биография Боба Персичетти
Развернуть
Фильмография Боба Персичетти
Человек-паук: Через вселенные
анимация, приключения, фантастика
2018, США
8.0
Все фильмы
Новости о персоне
Новости звезд на нашем канале Телеграм
Сиквел «Человека-паука: Через вселенные» запущен в производство
Возвращения Майлза Моралеса и паучьей компании ждем осенью 2022 года.
Написать
9 июня 2020 11:30
Режиссёр мультфильма «Человек-паук: Через вселенные» займётся сиквелом «Кота в сапогах»
Студия DreamWorks Animation наняла Боба Персичетти, на днях получившего «Оскар» за работу над «Пауком».
Написать
27 февраля 2019 10:29
Все новости
Related video
Памятник Гайдаю вызвал бурные споры: причину поймут не все
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Не стыдно: кем работает дочь прославленного ведущего «Поля чудес»
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Никто не мог заподозрить: хирург выдал неприглядную правду о Галкине
Брыльска проиграла «холодную» войну с советской звездой: как это было
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось