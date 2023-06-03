Сквозь вселенные: гид по Человекам-паукам – от классических до неординарных

1 июня на мировые экраны вышел долгожданный мультфильм «Человек-паук: Паутина вселенных». Благодаря этой картине впервые на экране сошлись более 250 версий заглавного героя из различных уголков мультивселенной, объединивших силы, чтобы победить новое зло. В честь этого события мы расскажем вам о десяти самых ярких и запоминающихся экранных воплощениях Человека-паука, которых можно увидеть как в самом «Человеке-пауке: Через вселенные», так и в других проектах.

Бен Рейли — Алый паук

«Сегодня начинается первый день моей жизни — я Человек-паук!»

Алый паук — это идеальный клон Человека-паука, искусственно выращенный злодеем Шакалом из ДНК Питера Паркера. Он был создан с целью превзойти свой оригинал и победить его в поединке, но этот план не увенчался успехом: столкнувшись с Человеком-пауком, Алый паук решил объединить с ним силы, чтобы защитить дорогих им обоим людей. Позже он взял себе себе имя Бен Рейли, основанное на имени дяди Бена и девичьей фамилии тети Мэй. Алый паук часто задается вопросом о том, кем он является в отрыве от Паркера и имеет ли в принципе право на существование, поэтому комиксы о нем обладают тяжелой психологической атмосферой.

Человек-Паук: Паутина Вселенных

Джессика Дрю — Женщина-паук

«У пауков нет семей. Но у меня — есть».

Джессика родилась в семье ученых, постоянно переезжавших с места на место. Из-за их генетических экспериментов в раннем возрасте организм девушки поразила серьезная болезнь. Ради спасения дочери отец Джессики ввел ей сыворотку, созданную на основе ДНК пауков, от воздействия которой она получила супергеройские силы. Истории о Женщине-пауке выделяются среди прочих тем, что героиня чаще альтернативных версий Человека-паука объединяется с различными командами вселенной Marvel, такими как Мстители и Люди Икс.

Человек-Паук: Паутина Вселенных

Мигель О'Хара — Человек-паук 2099

«Это я. Человек-паук будущего, спасающий настоящее».

Мигель О'Хара был гениальным генетиком из 2099 года, работавшим на злую корпорацию Alchemax, которая стремилась завладеть силами знаменитых супергероев прошлого. Он разработал аппарат, способный сращивать ДНК человека с генами паука, тем самым даруя испытуемому способности легендарного Питера Паркера. Однажды завистливый коллега О'Хары манипуляцией вынудил его использовать эту разработку на себе, благодаря чему ученый превратился в Человека-паука. Вопреки ожиданиям руководства Alchemax, герой отказался быть корпоративной марионеткой и пустился в бега, став мишенью номер один для бывших работодателей. О'Хара сосовем не брезгует убийством преступников во имя общего блага, хоть и старается по возможности избегать кровопролития.

Человек-Паук: Паутина Вселенных

Кот-паук

«Мяу!»

В отличие от большинства двуногих версий Человека-паука, Кот-паук получил свои силы не из-за генетического эксперимента, а от воздействия паучьего тотема. Обретя сверхспособности, герой решил использовать их для борьбы с преступностью. Злейшим врагом Кота-паука является Голубь-веном, в борьбе с которым пушистый защитник потерял несколько из своих девяти жизней.

Человек-Паук: Паутина Вселенных

Хобарт Браун — Паук-панк

«У меня есть два правила: ни богов, ни господ».

Хобарт Браун — дерзкий герой мрачного мира, погрязшего в диктатуре. В его вселенной президентом США был избран Норман Озборн, который вскоре после вступления в должность установил в стране настоящую тиранию. Стремясь укрепить свою власть, злодей усилил американские карательные спецслужбы симбионтами, аналогичными Веному. Хобарт и его товарищи были лишены возможности победить зло с помощью закона, а потому решили создать повстанческое движение, призванное уничтожить режим Озборна и вернуть людям свободу. Вооружившись бас-гитарой, Паук-панк отправился в бой с черными полчищами войск президента. Комиксы про Хобарта отличаются особой хулиганской атмосферой и грубой, но стильной рисовкой.

Человек-Паук: Паутина Вселенных

Павитр Прабхакар — индийский Человек-паук

«Добро пожаловать в Мумбаттан — лучший город для того, чтобы быть Человеком-пауком».

Беззаботный подросток Павитр Прабхакар живет в фантастическом городе Мумбаттан, напоминающем причудливую смесь Мумбаи и Манхэттена: традиционная индийская архитектура здесь соседствует с огромными небоскребами, растущими не вверх, а вниз. Герой не знает печалей, прекрасно совмещает жизнь Человека-паука со школьными буднями, ежедневно устраивает чаепитие со своей тетей и встречается с местной красавицей, дочерью офицера полиции Гаятри.

Человек-Паук: Паутина Вселенных

Кинематографические версии Человека-паука

«Чем больше сила, тем больше ответственность».

Конечно же, мы не можем пройти мимо трех потрясающих кинематографических версий героя, сыгранных Тоби Магуайром, Эндрю Гарфилдом и Томом Холландом. Их фильмы, радующие нас на протяжении уже более двух десятилетий, впитали в себя все лучшие элементы сюжетов о Человеке-пауке: продуманную драму, отличных персонажей, красочный экшен и потрясающую креативность. Но каждая из этих картин также обладает своими уникальными чертами, придающими им неповторимый блеск. Недавно всей троице наконец удалось собраться вместе в фильме «Человек-паук: Нет пути домой», тронув зрителей приятной ностальгией и в очередной раз укрепив за собой культовый статус.

Человек-паук: Нет пути домой

Питер Паркер — Человек-паук (игра Spiderman 2018 года)

«Злодеи постоянно пытаются убить меня, а когда я выбиваю из них всю дурь, начинают строить такие грустные лица».

Сюжет не раскрывает предыстории Питера Паркера, сразу перенося игрока во времена, когда Человек-паук уже много лет патрулирует улицы Нью-Йорка и является популярным героем. В завязке проекта Паркер при поддержке полиции задерживает главаря преступного мира города Уилсона Фиска. Он надеется, что поимка злодея сделает жизнь людей безопаснее, однако ситуация принимает иной оборот: в Нью-Йорке появляется новая опасная банда во главе с загадочным преступником по прозвищу Мистер Негатив, который развязывает на улицах настоящую бойню. Питеру приходится вступить в битву со злом, параллельно помогая своему наставнику Отто Октавиусу в разработке его революционного киберпротеза и эмоционально поддерживая своего нового знакомого Майлза Моралеса, который потерял отца из-за атаки Мистера Негатива.

Игра Spiderman 2018 года

Такуя Ямасиро — японский Человек-паук (Спайдама)

«Я эмиссар ада на Земле, Спайдама!»

Однажды японский мотогонщик Такуя Ямасиро становится свидетелем падения НЛО. Забравшись внутрь корабля, юноша находит в нем последнего представителя расы Планеты Паук. Инопланетянин рассказывает герою, что его вид был уничтожен могущественным злодеем профессором Монстром и его войском Железного Креста. Он вкалывает Такуе сгусток своей крови, дарующей ему способности Человека-паука, и передает гонщику особый браслет, способный пускать паутину и вызывать огромного робота «Леопардона». Овладев своими новыми силами, Ямасиро бросает вызов профессору Монстру, вознамеревшемуся покорить Землю. Некогда Стэн Ли признался, что сериал о японском Человеке-пауке является одним из его любимейших кинокомиксов.