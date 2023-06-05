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Киноафиша Новости Том Холланд назвал свой любимый фильм о Человеке-пауке

Том Холланд назвал свой любимый фильм о Человеке-пауке

5 июня 2023 14:08
Том Холланд назвал свой любимый фильм о Человеке-пауке

Также актер прокомментировал статус «Человека-паука 4».

В рамках премьеры сериала Apple TV+ «Переполненная комната», пересекающейся с релизом мультфильма «Человек-паук: Паутин вселенных», журналисты устроили Тому Холланду небольшой допрос. В частности, у артиста поинтересовались касательно его любимого проекта о знаменитом персонаже Marvel. Вот, что он заявил в интервью для Associated Press:

«Думаю, «Человек-паук: Через вселенные» — это лучший фильм о данном герое. Горжусь всеми участниками проекта. Продюсер Эми Паскаль мне как мать. Я собирался пойти с ней на премьеру сиквела, однако не смог из-за работы. Но я искренне горжусь всей командой. Релиз продолжения — очень знаменательное событие. Не сомневаюсь, что фильм оправдает ожидания. Мне не терпится его увидеть».

Что касается непосредственно следующего полнометражного фильма о супергерое, то в комментарии для Variety исполнитель заявил, что работа над проектом временно остановлена из-за забастовки Гильдии сценаристов. Несмотря на это, работа все равно продвигается:

«Мне нельзя давать комментарии по этому поводу, но могу подтвердить, что у нас были встречи. Сейчас мы притормозили в знак солидарности со сценаристами. Мы успели провести множество разговоров, но на данном этапе все на очень ранней стадии».

Ранее продюсер Эми Паскаль заявила, что разработка «Человека-паука 4» с Холландом полноценно продолжится после завершения забастовки. Утвержденной даты релиза у предстоящего блокбастера пока нет.

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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