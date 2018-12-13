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Человека-Паука знают все. Но в один момент всё изменилось: знакомый и обожаемый всеми Питер Паркер исчез, а подросток Майлз Моралес совершенно случайно получил те же силы. Мало того, из-за запущенного злодеем Кингпином коллайдера в его мир один за другим повалили Паучки из параллельных вселенных. На помощь Майлзу приходят ещё один Питер Паркер, только уставший, ленивый и слегка потолстевший, Гвен-Паук, Нуарный Человек-Паук, анимешная Пенни Паркер и даже Свин-Паук. И всей этой разношёрстной…