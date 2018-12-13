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Человек-паук: Через вселенные Человек-паук: Через вселенные
Киноафиша Фильмы Человек-паук: Через вселенные Отзывы о мультфильме «Человек-паук: Через вселенные»
Spider-Man: Into The Spider-Verse Человек-паук: Через вселенные 2018 / США
8.2 Оцените
138 голосов Рейтинг IMDb: 8.4
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Отзывы о мультфильме «Человек-паук: Через вселенные»

Вся информация о мультфильме
Наша рецензия

Человека-Паука знают все. Но в один момент всё изменилось: знакомый и обожаемый всеми Питер Паркер исчез, а подросток Майлз Моралес совершенно случайно получил те же силы. Мало того, из-за запущенного злодеем Кингпином коллайдера в его мир один за другим повалили Паучки из параллельных вселенных. На помощь Майлзу приходят ещё один Питер Паркер, только уставший, ленивый и слегка потолстевший, Гвен-Паук, Нуарный Человек-Паук, анимешная Пенни Паркер и даже Свин-Паук. И всей этой разношёрстной…

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Анастасия Светлова 13 декабря 2018, 21:23
Этот фильм ни много ни мало БЕСПОДОБЕН!
Продуманный и интересный сюжет. Качественная графика.
Ооочень весёлый и смешной местами)
13 декабря 2018, 21:23 Ответить
Кирилл Алексеевский 15 декабря 2018, 05:53
Оценка
Человек-Паук-Через Вселенные - лучший фильм о Пауке 100 из 10 вы Офигеете, хоть это и формально не фильм а 3D Мульт, и рейтинг указан из-за этого 6+, но это реально Самый взрослый фильм о Пауке поймёте почему когда посмотрите и даже отсылки на Ultimate вселенную были, надеюсь Паук тоже возьмёт Оскара, уже анонсировали сольный мульт про Спайдер-Гвен :) :)
15 декабря 2018, 05:53 Ответить
Евгений Гаврилов 15 декабря 2018, 18:39
Оценка
Лучшее что я видел за 2018 год.
Сюжет очень интересный
Графика(стиль комикса) на высшем уровне
Персонажи кажутся такими живыми,харизматичными.
Есть небольшая драма и конечно же супер саундтреки,если вам нравится тематика супер героев,сходить стоит обязательно и только в 3D
15 декабря 2018, 18:39 Ответить
Олег Кравченко 17 декабря 2018, 17:38
Оценка
Идти однозначно, лучшее, что я видел!
17 декабря 2018, 17:38 Ответить
Денис Евгеньевич 23 декабря 2018, 03:35
Ребёнку 4года пропустят кто знает?
23 декабря 2018, 03:35 Ответить
Владимир Одиноков 23 декабря 2018, 16:18
Оценка
Однозначно стоит сходить, причем взрослые совсем по-другому будут его видеть в отличие от детей, смотрится в захлеб, смущало конечно, что слева и справа от меня сидели дети лет 10ти и какие-то свои шутки шутили, но куда деваться, сами такие были) в общем если вы еще не были на нём, то обязаны посетить сиё творение!)
23 декабря 2018, 16:18 Ответить
Наталья Фролова 26 декабря 2018, 08:19
Оценка
Фильм очень понравился. Графика, музыка, спецэффекты- все супер!!! Ходила с младшими сыновьями, а на следующий день пошли старшие сын и дочь. Понравилось всем. Рекомендую. Не пожалеете!
26 декабря 2018, 08:19 Ответить
Мария Мироненко 27 декабря 2018, 16:32
Очень веселый мульт, красиво нарисован, графика потрясающая! Смотрели в 2D, но лучше идти на 3D. Думаю, для совсем маленьких не подойдет, как по мне, лет с 11-12 можно)
Отдельная история, конечно, с саундтреками! Можно все шазамить и ставить на звонок, будильник и слушать в наушниках!
27 декабря 2018, 16:32 Ответить
rmkhafizov 30 декабря 2018, 23:35
Оценка
Почему здесь ранее оставленный негативный отзыв удаляете?! Мульт этот полный отстой
30 декабря 2018, 23:35 Ответить
Артем Исаев 1 января 2019, 23:08
в ответ на сообщение Кирилл Алексеевский от 15 декабря 2018, 05:53
🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️
1 января 2019, 23:08 Ответить
akshinidze 21 января 2019, 17:55
Оценка
Впервые о чем-то новом.

#советуючтопосмотреть «Человек-паук: через вселенные»

Как известно, Sony Pictures давно является монополистом на любимое многими творение Стена Ли - Человека-Паука.
И, казалось бы, зачем им выпускать полнометражный мультфильм на большие экраны в период, когда наконец-то этот персонаж стал интересным внутри киновселенной Marvel (благодаря Тому Холланду и Джону Уотсу и группе новых сценаристов, конечно же), прильнул к заветным Мстителям и за полгода до выпуска второго сольного фильма «Человек-Паук: Вдали от дома»?
Но тут надо смотреть глубже, нежели поверхностно. Не просто для того, чтобы поднять денег на всеми знакомом персонаже, ведь если так рассуждать, то всем знакомый, например, Робин Гуд в своей последней ипостаси (тут я о фильме «Робин Гуд: Начало» с Тэроном Эджертоном в главной роли) должен был минимум окупить своё производство, а этого не случилось и не случиться уже никогда.
Sony Pictures, а вернее нанятые ими сценаристы Фил Лорд и Крис Миллер, которые заставили нас с удовольствием смотреть на приключения игрушек LEGO, хотя, это было сделать почти невозможно, бережно и с любовью перенесли комиксы-первоисточники на экран. Именно комиксы, а не переделали комиксы под нужды блокбастера какой-либо студии-гиганта. Тем не менее, на мой взгляд, «Человек-Паук: Через Вселенные» является блокбастером года.

Фильм начинается с рассказа о буднях мало кому известного Майлза Моралеса. Обычный школьник, с проблемами в общении с отцом-полицейским, с акклиматизацией в новом учебном заведении для одаренных детей, мечтающим разрисовать одну из стен Бруклина своим граффити. По стечению обстоятельств в ночь, когда Майлза кусает паук, он становится свидетелем противостояния Питера Паркера с Уилсоном Фиском (Кингпином). Человек-Паук пытается помешать Человеку-скале запустить коллайдер, способном открыть доступ к другим вселенным. В результате боев герой погибает, и Фиску на время удается открыть дыру в пространственно-временном континууме, позволив появиться во вселенной Человека-паука и Моралеса не тем, чего так сильно желал увидеть Кингпин.
Вот так появляются: потолстевший неудачник Питер Паркер, девушка-паук (Гвен Стейси), мною любимый нуарный черно-белый Человек-паук, мультяшный Питер Поркер (Свин-паук) с повадками героев мультфильмов Looney Tunes (вплоть до сбрасывания кувалды на головы противникам) и анимешная Пенни Паркер с мехой, которым управляет паук её отца (взорвался мозг?). Объединившись, паучки помогают в становлении Майлза, как новому супер-герою его вселенной, а так же победить Фиска и его прихвостней.
Сценаристам удалось за максимум 2 минуты рассказать про жизнь всех новых пауков, ведь хочешь-не хочешь, а их история у всех схожа (смерть дяди Бена или отца), не зацикливаясь на этих мало кому уже интересных историях. В результате получается строгий баланс между героями, разнообразие личностей которых придает только свою нотку вкуса, прекрасно дополняющим друг друга, в приготовленном кулинарном шедевре.

Кстати, благодаря разнообразию персонажей художественная часть становится аттракционом. Вот мы видим трехмерных героев, которые перемещаются по почти реалистичному городу (местами даже очень реалистичному), понять, что это мультфильм помогает стилизация под комикс, когда Майлз разговаривает сам с собой и потом восклицает: «Я в комиксе?!?!» Трехмерные персонажи соседствуют с персонажами из мультиков 40х, анимэ, черно-белого мультфильма со всеми визуальными атрибутами, характерным им. Реальный мир изредка расслаивается, и в эти моменты появляется желание громко крикнуть на весь кинозал: «Да дайте мне уже 3Дэ очки, наконец! Я хочу погрузиться в этот комикс целиком! Я хочу словить весь заложенный авторами мультфильма трип!».

Не знаю, в чем загадка фильма «Человек-паук: Через вселенные», но эти все разнообразные стили, визуальные приёмы, характеры персонажей загадочным образом формируют что-то новое, невиданное доселе. Скорее всего, имя этому «Истинный Кинокомикс».
21 января 2019, 17:55 Ответить
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