«Мария Стюарт» создана по мотивам драмы известного немецкого писателя Фридриха Шиллера. В ней раскрывается история шотландской королевы Марии Стюарт, которая официально была свергнута с престола и жестоко казнена своей кузиной и соперницей, английской королевой Елизаветой.

В жизни двух героинь постоянно присутствовало противоборство любви и политики: обе любили одного человека – королевского фаворита графа Лестера, который отвечал взаимностью только Марии и тщетно пытался добиться ее освобождения. Жажда власти и бесконечное количество интриг подтолкнули Елизавету к подписанию смертного приговора, что наложило на нее вечное клеймо королевы-палача. Государственные интересы оказались выше человеческих, так как Мария отказалась отречься от своих прав на престол даже ценой своей жизни.