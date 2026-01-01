Мария Стюарт

, 2012
Maria Stuarda
США / опера / 18+
О фильме

«Мария Стюарт» создана по мотивам драмы известного немецкого писателя Фридриха Шиллера. В ней раскрывается история шотландской королевы Марии Стюарт, которая официально была свергнута с престола и жестоко казнена своей кузиной и соперницей, английской королевой Елизаветой.

В жизни двух героинь постоянно присутствовало противоборство любви и политики: обе любили одного человека – королевского фаворита графа Лестера, который отвечал взаимностью только Марии и тщетно пытался добиться ее освобождения. Жажда власти и бесконечное количество интриг подтолкнули Елизавету к подписанию смертного приговора, что наложило на нее вечное клеймо королевы-палача. Государственные интересы оказались выше человеческих, так как Мария отказалась отречься от своих прав на престол даже ценой своей жизни.

 

В ролях

Франческо Мели
Джошуа Хопкинс
Мэттью Роуз
Джой ди Донато
Эльза ван ден Хивер
Маурицио Бенини
Режиссер Маурицио Бенини, Дэвид МакВикар
Сценарист Giuseppe Bardari, Фридрих Шиллер
Детали фильма

Страна США
Продолжительность 3 часа 0 минут
Год выпуска 2012
Сборы в мире $114 462
Производство The Metropolitan Opera, A Metropolitan Opera High-Definition Production
Другие названия
Donizetti: Maria Stuarda, Maria Stuarda

8.9 IMDb

