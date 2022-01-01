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Джози Рурк
Джози Рурк
Josie Rourke
О персоне
Фильмография
Джози Рурк
Josie Rourke
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Дата рождения
3 сентября 1976
Возраст
45 лет
Знак зодиака
Дева
Карьера
Режиссер, Сценарист
Биография Джози Рурк
Родилась 3 сентября 1976 года. Великобритания.
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Фильмография Джози Рурк
Две королевы
исторический, драма, биография
2018, Великобритания
7.0
TheatreHD: Святая Иоанна
спектакль
2016, Великобритания
7.0
Опасные связи
спектакль
2015, Великобритания
0.0
Кориолан
спектакль
2014, Великобритания
7.0
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