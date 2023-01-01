Реклама 18+
•••
✕
Смотрите фильмы бесплатно на
Публичное акционерное общество
«Ростелеком» ИНН: 7707049388
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Я делаю шаг"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Две королевы
Награды и номинации фильма Две королевы
Mary Queen of Scots
Две королевы
2018 / Великобритания
Смотреть трейлер
7.0
Оцените
27
голосов
Рейтинг IMDb: 6.3
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Саундтреки
Постеры
Награды
Трейлеры
Похожие
Награды и номинации фильма Две королевы
Вся информация о фильме
Оскар 2019
Лучший дизайн костюмов
Номинант
Лучший грим
Номинант
В прокате
Премьеры
Онлайн
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Отзывы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Баба Яга спасает мир
Отзывы
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Рецензия
Отзывы
2023, Франция, биография, драма, исторический
Два, три, демон, приди!
Рецензия
Отзывы
2023, Австралия, ужасы, триллер
Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Мег 2: Бездна
Рецензия
Отзывы
2023, США / Китай, фантастика, ужасы, боевик
Индиана Джонс и колесо судьбы
Рецензия
Отзывы
2023, США, боевик, приключения
Мой Хатико
Отзывы
2023, Китай, мелодрама
Элементарно
Отзывы
2023, США, приключения, анимация, комедия
Чижик-Пыжик возвращается
Отзывы
2023, Россия, семейный, детектив
Заложники
Отзывы
2023, США, триллер
Руслан и Людмила. Больше, чем сказка
Отзывы
2023, Россия, анимация
Related video
«Зря побрился»: как выглядит Николаев без шевелюры и усов
Якуниной остается кусать локти: Аверин изнемогает от любви к известной актрисе
Понятно, что в ней нашел: в жену Куравлева невозможно не влюбиться
Одна из причин одиночества: роман с известной актрисой обернулся для Цискаридзе слезами
Не только сын от Рыбина: у Сенчуковой есть тайная «дочь», похожая на нее как две капли воды
Тест: из какой страны ваша душа?
«Затмила красотой даже Софи Лорен»: эту советскую актрису единогласно признали идеалом
Все еще сводит с ума: красотка из Boney M. с годами стала только горячее
Лучше узнать заранее: самый опасный возраст для Рыб, Раков и Скорпионов
Эти рубашки омолодят женщин 50+: в сентябре заметят все, вплоть до мужа
Не в России: не поверите, где в СССР жили самые красивые девушки
«Оттопыренные» веки, подбородок висит: как Лолита выглядела до операций
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить