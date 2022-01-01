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Мартин Компстон
Мартин Компстон
Martin Compston
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Мартин Компстон
Martin Compston
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Дата рождения
8 мая 1984
Возраст
38 лет
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актер, Продюсер
Место рождения
Гринок, Шотландия, Великобритания
Рост
173 см
Биография Мартина Компстона
Родился 8 мая 1984 года. Гринок, Шотландия, Великобритания.
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Фильмография Мартина Компстона
Две королевы
исторический, драма, биография
2018, Великобритания
7.0
Время псов
боевик, триллер
2017, Германия
6.0
Убойная стрижка
криминал, комедия
2016, Канада / Великобритания
7.0
Великое ограбление поезда
биография, криминал, драма
2013, Великобритания
7.0
Сестра
драма, криминал
2012, Франция / Швейцария
7.0
Исчезновение Элис Крид
триллер
2009, Великобритания
6.0
Судный день
драма, триллер, боевик, ужасы
2008, Великобритания
7.0
Нереальный Север
триллер, драма
2006, Германия / Ирландия / Великобритания
5.0
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