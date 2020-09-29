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Исмаэль Круз
Исмаэль Круз
Ismael Cruz Cordova
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Исмаэль Круз
Ismael Cruz Cordova
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Дата рождения
7 апреля 1987
Возраст
35 лет
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актер
Место рождения
Агуас Буэнас, Пуэрто-Рико
Рост
183 см
Биография Исмаэля Круза
Актер. Родился 7 апреля 1987 года. Пуэрто Рико.
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Фильмография Исмаэля Круза
Заложники Марса
драма, фантастика, триллер
2021, Великобритания / ЮАР
4.0
Мисс Пуля
боевик, триллер, драма
2019, США
5.0
Две королевы
исторический, драма, биография
2018, Великобритания
7.0
Дочь Бога
драма
2015, США
4.0
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