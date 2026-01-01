Ксавье Долан (полное имя - Ксавье Франсис Эммануэль Долан-Тадрос) - франко-канадский кинорежиссер, сценарист, продюсер и актер, родился 20 марта 1989 в Монреале, (Квебек, Канада), в семье актера египетского происхождения Мануэлы Тадроса и руководителя приемной комиссии колледжа Женевьев Долан. Когда Ксавье было всего 2 года, его родители развелись.

Ксавье Долан - роли

Впервые Долан появился на телеэкране в возрасте 4 лет, когда по инициативе отца работал в качестве модели в рекламном ролике квебекской аптечной сети «Жан Кутю». Спустя год он дебютировал на канадском телевидении в фильме «Мизерикор» (1994). Затем Ксавье исполнил несколько эпизодических ролей в сериалах и кинолентах и получил опыт в озвучивании англоязычного кино. Стремительное развитие карьеры и желание добиться большего привело к тому, что в 16 лет Долан бросил школу, не получив аттестат о полном среднем образовании. В поисках предложений о работе парень создал резюме, где сослался только на курсы актерского мастерства и английского языка. Около 6 лет ему не поступало никаких предложений, и лишь в 2007 году он вернулся на экраны в короткометражной ленте «В зеркале лета», где сыграл подростка, сталкивающегося с вопросом собственной сексуальности. Этот вопрос носил для актера личный характер и впоследствии получил развитие в его режиссерских проектах.

Ксавье Долана также можно увидеть в таких картинах, как «Орел или решка» (1997), «Тайная крепость» (2001), «Мученицы» (2008) и «Чудо» (2014).

Ксавье Долан - Фильмы

Когда Долан бросил школу, он написал свой первый сценарий фильма, в котором сам бы хотел исполнить главную роль. Свою задумку ему удалось воплотить в жизнь в 2009 году, выпустив ленту «Я убил свою маму». Фильм вошел в программу «Двухнедельника режиссеров» Каннского кинофестиваля в 2009 году и получил три награды. Помимо этого, лента была выдвинута Канадой на премию «Оскар», однако не прошла в финал.

В 2010 году Долан выпустил свой второй фильм «Воображаемая любовь», который завоевал награду Prix Regard Jeune программы «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля и награду Сиднейского кинофестиваля. Его третья кинолента «И все же Лоранс», которая повествует о транссексуалах, была впервые показана в мае 2012 года на Каннском кинофестивале. Спустя год на 70-го Венецианском кинофестивале состоялся показ его четвертого проекта «Том на ферме», снятого по одноименной пьесе канадского драматурга Мишеля Бушара, где он сам исполнил главную роль Тома. Также Ксавье Долан выступил режиссером картин «Мамочка» (2014), «Это всего лишь конец света» (2016) и «Смерть и жизнь Джона Ф. Донована» (2017).

Личная жизнь Ксавье Долана

Ксавье Долан — открытый гомосексуалист, который постоянно взывает к необходимости преодоления проблем гомофобии в мире. В своем дебютном фильме «Я убил свою маму» режиссер откровенно рассказал о самом сокровенном, в том числе каминг-ауте и первой любви. Личная жизнь Ксавье тесно связана с его творчеством. Первой любовью он называет Леонардо ДиКаприо и признается прессе, что не раз будучи маленьким мальчиком, писал актеру любовные письма.