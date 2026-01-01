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Ксавье Долан 7 фотографий
Ксавье Долан Xavier Dolan
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Ксавье Долан

Xavier Dolan

Дата рождения
20 марта 1989
Возраст
37 лет
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актер, Сценарист, Режиссер
Место рождения
Монреаль, Канада
Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой триллеров, Актёр ужасов

Биография Ксавье Долана

Ксавье Долан (полное имя - Ксавье Франсис Эммануэль Долан-Тадрос) - франко-канадский кинорежиссер, сценарист, продюсер и актер, родился 20 марта 1989 в Монреале, (Квебек, Канада), в семье актера египетского происхождения Мануэлы Тадроса и руководителя приемной комиссии колледжа Женевьев Долан. Когда Ксавье было всего 2 года, его родители развелись.

Ксавье Долан - роли

Впервые Долан появился на телеэкране в возрасте 4 лет, когда по инициативе отца работал в качестве модели в рекламном ролике квебекской аптечной сети «Жан Кутю». Спустя год он дебютировал на канадском телевидении в фильме «Мизерикор» (1994). Затем Ксавье исполнил несколько эпизодических ролей в сериалах и кинолентах и получил опыт в озвучивании англоязычного кино. Стремительное развитие карьеры и желание добиться большего привело к тому, что в 16 лет Долан бросил школу, не получив аттестат о полном среднем образовании. В поисках предложений о работе парень создал резюме, где сослался только на курсы актерского мастерства и английского языка. Около 6 лет ему не поступало никаких предложений, и лишь в 2007 году он вернулся на экраны в короткометражной ленте «В зеркале лета», где сыграл подростка, сталкивающегося с вопросом собственной сексуальности. Этот вопрос носил для актера личный характер и впоследствии получил развитие в его режиссерских проектах.

Ксавье Долана также можно увидеть в таких картинах, как «Орел или решка» (1997), «Тайная крепость» (2001), «Мученицы» (2008) и «Чудо» (2014).

Ксавье Долан - Фильмы

Когда Долан бросил школу, он написал свой первый сценарий фильма, в котором сам бы хотел исполнить главную роль. Свою задумку ему удалось воплотить в жизнь в 2009 году, выпустив ленту «Я убил свою маму». Фильм вошел в программу «Двухнедельника режиссеров» Каннского кинофестиваля в 2009 году и получил три награды. Помимо этого, лента была выдвинута Канадой на премию «Оскар», однако не прошла в финал.

В 2010 году Долан выпустил свой второй фильм «Воображаемая любовь», который завоевал награду Prix Regard Jeune программы «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля и награду Сиднейского кинофестиваля. Его третья кинолента «И все же Лоранс», которая повествует о транссексуалах, была впервые показана в мае 2012 года на Каннском кинофестивале. Спустя год на 70-го Венецианском кинофестивале состоялся показ его четвертого проекта «Том на ферме», снятого по одноименной пьесе канадского драматурга Мишеля Бушара, где он сам исполнил главную роль Тома. Также Ксавье Долан выступил режиссером картин «Мамочка» (2014), «Это всего лишь конец света» (2016) и «Смерть и жизнь Джона Ф. Донована» (2017).

Личная жизнь Ксавье Долана

Ксавье Долан — открытый гомосексуалист, который постоянно взывает к необходимости преодоления проблем гомофобии в мире. В своем дебютном фильме «Я убил свою маму» режиссер откровенно рассказал о самом сокровенном, в том числе каминг-ауте и первой любви. Личная жизнь Ксавье тесно связана с его творчеством. Первой любовью он называет Леонардо ДиКаприо и признается прессе, что не раз будучи маленьким мальчиком, писал актеру любовные письма.

 

 

Популярные фильмы

Мученицы 8.0
Мученицы (2008)
Мамочка 7.6
Мамочка (2014)
Воображаемые любови 7.5
Воображаемые любови (2010)

Фильмография Ксавье Долана

Большая арка 6.6
Большая арка L'inconnu de la Grande Arche
драма 2025, Франция
Билеты
Предчувствие 6.5
Предчувствие La Bête
драма, мелодрама, фантастика 2023, Франция
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Ночь, когда Логан проснулся 7.2
Ночь, когда Логан проснулся
драма, триллер, мини-сериал 2022, Канада
Утраченные иллюзии 7.1
Утраченные иллюзии Lost illusions
драма, исторический 2021, Франция
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Оно 2 7
Оно 2 It: Chapter Two
ужасы, триллер 2019, США
Смотреть трейлер Рецензия
Матиас и Максим 7.1
Матиас и Максим Matthias & Maxime
драма 2019, Канада
Смотреть трейлер Рецензия
Смерть и жизнь Джона Ф. Донована 6.6
Смерть и жизнь Джона Ф. Донована The Death and Life of John F. Donovan
драма 2018, США
Смотреть трейлер Рецензия
Ничего хорошего в отеле «Эль Рояль» 7.4
Ничего хорошего в отеле «Эль Рояль» Bad Times at the El Royale
триллер 2018, США
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Интересные факты о Ксавье Долане

- В 16 лет Ксавье решил бросить школу, так как она, по его мнению, препятствовала его карьере.

- Ксавье Долан выступил в качестве художника по костюмам к пяти своим кинолентам.

- Голосом Долана говорит Рон Уизли из «Гарри Поттера».

- Режиссера можно увидеть в видеоклипе певицы Adelle на песню «Hello».

Фотографии Ксавье Долана

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