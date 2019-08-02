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Прошло 27 лет с момента столкновения детей из «клуба неудачников» с жутким монстром под личиной клоуна Пеннивайза. Почти все герои разъехались и забыли о прошлом. Но однажды зло вернулось. И тогда Майк, оставшийся в городе и посвятивший жизнь изучению чудовища, собирает всех старых друзей для последней схватки. Сиквел фильма 2017 года — одна из наиболее ожидаемых премьер осени. Первая часть стала самым кассовым фильмом ужасов всех времён, открыв студии и режиссёру Энди…