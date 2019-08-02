Прошло 27 лет с момента столкновения детей из «клуба неудачников» с жутким монстром под личиной клоуна Пеннивайза. Почти все герои разъехались и забыли о прошлом. Но однажды зло вернулось. И тогда Майк, оставшийся в городе и посвятивший жизнь изучению чудовища, собирает всех старых друзей для последней схватки. Сиквел фильма 2017 года — одна из наиболее ожидаемых премьер осени. Первая часть стала самым кассовым фильмом ужасов всех времён, открыв студии и режиссёру Энди…
Уже нет сил терпеть...
Ну так как это самая ожидаемая Примьера осени стоит сходить.
Я просто не могу найти 😉
Конечно можно было докрутить по лучше... И правильно отметили ранее, что не рассказали практически историю Пенивайза. Хотя намеки на это были...
И концовка подкачала... От фильма ужасов ожидала больше смертей... А получилась романтическая история со счастливым концом.
Но актеры хорошие)
В общем стоит посмотреть. Если не ждать свех чего то... За последний год, наверное самый лучший фильм ужаса. (Остальные до статуса УЖАСТИК просто не дотягивали)
Зал в полне нормас. Звук что надо, людей вообще мало.. для меня в полне отлично т.к не люблю Столпотворение
Фильм шикарен как никогда. Особенно Билл Скарсгард в роли Пеннивайза, Джессика Честейн в роли Беверли Марш и конечно же Джеймс МакЭвой в роли Билла Денбро.. что может быть лучше по моему ничего. Невероятно звёздный состав актёров. В одном целом фильме. Надеюсь что он станет хитом так же как и 1 часть.
Было местами и страшно и смешно и где то проронила даже слезу.
Всех можно понять, как клуб Неудачников так и самого Пеннивайза..
Понравится всем не только взрослым, детям тоже можно. Отличный фильм ужасов, Стивен Кинг как всегда не подвёл в франшизе. Всегда знает что снимать.
Люди в здравом уме - мой совет, не ходите.
Какая-то наркомания, ужас.
и любой сюжет или произведение, конечно, можно испортить экранизацией, но это не тот случай!
классический ужастик!
местами казалось, что затянут сюжет и, в целом, плохо раскрыта сюжетная линия самого клоуна, но видимо, будет третий фильм.
в фильме много юмора, но очень порадовала публика в зале - мы, почти все, смеялись даже тогда, когда явных шуток в фильме не было, когда были "страшные" моменты!!!
очень качественная картинка и игра актёров!
9 баллов из 10ти!
Продолжение нашумевшего хоррора. На экраны выходит продолжение самого кассового фильма ужасов в Истории — Оно 2. Режиссер остался тот же — Андрес Мускетти. Насколько же хороша вышла вторая часть? Давайте разберемся.
Прошло 27 лет. "Неудачники" разъехались кто куда. Каждый забыл о своем прошлом и пытается выстроить свою жизнь. Но в Дерри снова начинают пропадать дети. Оно вернулось, и тогда Майк, оставшийся здесь, собирает всех вместе, чтобы раз и навсегда положить конец злобному Клоуну.
Конечно, никто из них не рад этому событию, но все же Клуб Неудачников воссоединяется вновь. Теперь им надо вспомнить, что произошло 27 лет назад и вместе победить Пеннивайза.
Во второй части нас ожидают множество флешбэков, которые здесь очень уместны. Что хотелось бы отметить сразу, так это внешнее сходство. Взрослые актеры удивительно похожи на актеров детей. От этого создается какое-то такое чувство, будто история действительно продолжается. Это несомненно большой плюс.
Скримеры есть. Их немало. Они действительно в каких-то моментах пугают (пусть зачастую и предсказуемы), а в каких-то даже очень веселят (с шутками здесь полный порядок).
С визуальной частью тоже все нормально.
Персонажи раскрываются дальше. Единственное что здесь теперь чаще показывают их по одному (нам показывают кем они стали, как изменились, но детские травмы так и остались с ними). Они вспоминают прошлое и собираются с силами, ведь их связывает давняя клятва — чтобы ни случилось, соединиться вновь и уничтожить Оно.
Актеры, играющие Героев в детстве и в первой части, безусловно, отлично справляются со своей задачей. За ними интересно наблюдать, и даже сейчас, на фоне именитых актеров, они не теряются. А каст второго фильма также притягивает к себе внимание. Чего стоят только Джеймс МакЭвой (Билл, который стал Писателем, но не может написать хорошую концовку) и Джессика Честейн (Беверли, которая нашла себе мужа, издевающегося (как и ее отец) и бьющего ее). Но было бы не справедливо не упомянуть остальных актеров, таких как Джей Райан (толстячок Бен, который стал заметно брутальнее), Билл Хейдер (шутник Ричи, которому принадлежит комедийная часть), Айзая Мустафа (Майк, который и собрал всех снова), Джеймс Рэнсон (Эдди, который понятно почему выбрал профессию Страховщика), ну и Энди Бин (Стэнли, о судьбе которого вы узнаете сами), которые также блестящи сыграли. Они интересные, живые и притягивающие. Кстати, Стивен Кинг тут тоже есть. Ну, что сказать о Пеннивайзе? Билл Скарсгард — это нечто. Его глаза... Это что-то сумасшедшее. Грим, конечно, что надо. А каким он стал в конце... Нет слов.
Многие пишут, что вторая часть слабее первой. Но я бы так не сказала. Она длится дольше, объясняет многие вещи (например более менее объяснили происхождение Оно, хоть и остались некоторые вопросы). Единственно, чем второй фильм возможно уступает первому, так это напрягающей атмосферности. В первой части мы все видели впервые, не знали что произойдет и чего ждать, а тут уже зрителям знакомы и Персонажи, и Злодей, приблизительно понятно на что каждый способен и что может быть. Но это точно не портит фильм.
Вообщем-то картина поднимает множество тем. Это и дружба, и память, и детство, и страхи. Каждый из нас чего-то боится, и далеко не каждый может с этим справиться. Тут-то и нужны близкие люди, которые помогут тебе. Ведь пока мы едины — мы непобедимы.
Как итог можно сказать, что фильм получился точно не хуже предыдущей части. Он также интересен. За Героями хочется наблюдать. Я не большая Фанатка фильмов ужасов, но это тот редкий случай, когда мне очень понравился фильм. И даже, может быть, я когда-нибудь его пересмотрю. Так что, эту картину я точно рекомендую к просмотру.
10/10
P.S. Сам маэстро Кинг засветился в фильме, что отдельно порадовало :)
8 шариков из 10
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