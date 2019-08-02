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Оно 2 Оно 2
Киноафиша Фильмы Оно 2 Отзывы о фильме «Оно 2»
It: Chapter Two Оно 2 2019 / США
7.6 Оцените
258 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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Отзывы о фильме «Оно 2»

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Наша рецензия

Прошло 27 лет с момента столкновения детей из «клуба неудачников» с жутким монстром под личиной клоуна Пеннивайза. Почти все герои разъехались и забыли о прошлом. Но однажды зло вернулось. И тогда Майк, оставшийся в городе и посвятивший жизнь изучению чудовища, собирает всех старых друзей для последней схватки. Сиквел фильма 2017 года — одна из наиболее ожидаемых премьер осени. Первая часть стала самым кассовым фильмом ужасов всех времён, открыв студии и режиссёру Энди…

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Рустям Измайлов 2 августа 2019, 22:37
Жду премьеры. Будет очень страшно. В духе Стивена Кинга.
2 августа 2019, 22:37 Ответить
Алексей Немченко 5 августа 2019, 03:48
Ровно месяц остался


Уже нет сил терпеть...
5 августа 2019, 03:48 Ответить
Максим Смирнов 5 августа 2019, 07:55
Поскорей бы он вышел
5 августа 2019, 07:55 Ответить
Максим Смирнов 5 августа 2019, 07:55
Поскорей бы он вышел
5 августа 2019, 07:55 Ответить
Артур Напшев 3 сентября 2019, 22:26
Оценка
2 часа и 45 минут это очень хорошо
3 сентября 2019, 22:26 Ответить
Алексей Немченко 4 сентября 2019, 14:04
Сегодня ночью были на закрытом показе, 3 ч пролетело как мгновение, по многим отзывам читал что фильм не достиг вышены но все же я так не думаю, согласен только с тем что фильм не лучше первой части, а так в многом вытащили актёры фильма.
Ну так как это самая ожидаемая Примьера осени стоит сходить.
4 сентября 2019, 14:04 Ответить
Лия Самедова 4 сентября 2019, 15:20
Оценка
Почему не рабоатет кинотеатр??
4 сентября 2019, 15:20 Ответить
rafik.ivanov.85 5 сентября 2019, 21:54
Оценка
2 часть вообще не соответсвует жанру ужас. Я бы сказал что это чисто фэнтази .большая часть времени герои просто болтают .
5 сентября 2019, 21:54 Ответить
borzykh.vichka 5 сентября 2019, 22:16
Оценка
Детям до 15 и фанатам первой части «Оно 2» вероятно придется по вкусу. Затянуто, безумно затянуто, интересно становилось лишь смотря на графичненьких монстров. Фильм пытался поведать историю Пенивайза, но так и не смог, за долгих 3 часа увидела лишь нарезку воспоминаний и небольшое примитивное сражение. Считаю, что зря потратила время и сбила послевкусие от первой части.
5 сентября 2019, 22:16 Ответить
Ольга ))))) 5 сентября 2019, 22:24
Оценка
Ужаснее фильма в своей жизни я не видела, жалко потраченных денег, никакого свмысла, просто одно разочарование.
5 сентября 2019, 22:24 Ответить
Екатерина Васильевна 5 сентября 2019, 23:11
Оценка
Фильм хороший, посмотреть можно. Много ржачных моментов, я даже высидела почти 3 часа) хороший актерский состав и спец. эффекты.
5 сентября 2019, 23:11 Ответить
Аника Семёнова 6 сентября 2019, 07:49
Такой хрени я ищо не видела 3 часа дур дома не советую не ходите не смотрите фильм проста не очом это не ужас а фантастика 👎👎👎👎👎🤮
6 сентября 2019, 07:49 Ответить
persindaniil15 6 сентября 2019, 14:09
Оценка
оно 2 легендарный сиквел . эти 3 часа пролетели мигом . Большинство сцен взято из книги и это хорошо так как в фильме 1990 года большинство сцен из книги не вошли в кино
6 сентября 2019, 14:09 Ответить
Наталья Надыкто 6 сентября 2019, 23:43
в ответ на сообщение Екатерина Васильевна от 5 сентября 2019, 23:11
Извините, а во сколько сеанс и сколько стоит билет?
Я просто не могу найти 😉
6 сентября 2019, 23:43 Ответить
Дима Архипов 7 сентября 2019, 00:39
Оценка
Хороший фильм
7 сентября 2019, 00:39 Ответить
Рушан Аведян 7 сентября 2019, 12:20
Оценка
хороший фильм советую но страшный 2 часть я уже посмотрел
7 сентября 2019, 12:20 Ответить
Луйсняк Григорян 8 сентября 2019, 00:12
Оценка
Мне понравилось)
Конечно можно было докрутить по лучше... И правильно отметили ранее, что не рассказали практически историю Пенивайза. Хотя намеки на это были...
И концовка подкачала... От фильма ужасов ожидала больше смертей... А получилась романтическая история со счастливым концом.
Но актеры хорошие)
В общем стоит посмотреть. Если не ждать свех чего то... За последний год, наверное самый лучший фильм ужаса. (Остальные до статуса УЖАСТИК просто не дотягивали)
8 сентября 2019, 00:12 Ответить
Krisss.all 8 сентября 2019, 03:07
Оценка
Совершенно не произвёл впечатления. Фильм шёл почти 3 часа, уже на половине фильма хотелось уйти. Чуть досмотрела. Бред, то же что и в первой части, только уже "дети выросли". Жалко что потратила 3 часа времени на эту чушь. А страшно вообще не было, только резкие моменты были,а так испугаются только 10-ти летние детки)
8 сентября 2019, 03:07 Ответить
Кристина Котова 8 сентября 2019, 06:17
Оценка
Фильм для детей до 10 наверное 😂 впервые ушли с фильма недосмотрев до конца...на последние пол часа уже не хватило терпения.Первая часть ещё более менее,но вторая 🤦🏻‍♀️🤣 кроме смеха больше ничего.
8 сентября 2019, 06:17 Ответить
Александр Кантемиров 8 сентября 2019, 13:17
вторая часть? и что мы имеем? однозначно не хватает динамики и хоррора. первая часть была гораздо интереснее. ужасно затянуто, с попыткой морализаторства. все интересные моменты в фильме это воспоминания из детства, все остальное и даже попытки юморить, ну совсем не в дугу! и самое главное, что ж вы Пенни Вайса то так зажали? его реально мало в картине, попытка повторить книжный сценарий может и увенчалась успехом, но результат ниже среднего!
8 сентября 2019, 13:17 Ответить
persindaniil15 8 сентября 2019, 15:10
Оценка
Фильм Супер . советую
8 сентября 2019, 15:10 Ответить
ya.suhareff 8 сентября 2019, 17:44
Оценка
Классный фильм, эмоции переполняют!!!)))
8 сентября 2019, 17:44 Ответить
Евгений Стешенко 8 сентября 2019, 20:32
Оценка
Нормальный фильм, посмотреть можно. Однозначно хуже первой части. Оценка 7 из 10
8 сентября 2019, 20:32 Ответить
Катерина Руденко 8 сентября 2019, 20:35
Оценка
Купила сегодня билет на 19:05
Зал в полне нормас. Звук что надо, людей вообще мало.. для меня в полне отлично т.к не люблю Столпотворение
Фильм шикарен как никогда. Особенно Билл Скарсгард в роли Пеннивайза, Джессика Честейн в роли Беверли Марш и конечно же Джеймс МакЭвой в роли Билла Денбро.. что может быть лучше по моему ничего. Невероятно звёздный состав актёров. В одном целом фильме. Надеюсь что он станет хитом так же как и 1 часть.
Было местами и страшно и смешно и где то проронила даже слезу.
Всех можно понять, как клуб Неудачников так и самого Пеннивайза..
Понравится всем не только взрослым, детям тоже можно. Отличный фильм ужасов, Стивен Кинг как всегда не подвёл в франшизе. Всегда знает что снимать.
8 сентября 2019, 20:35 Ответить
migunova-m 8 сентября 2019, 22:14
Оценка
Отвратительный фильм, расстянули на 3 часа.
Люди в здравом уме - мой совет, не ходите.
Какая-то наркомания, ужас.
8 сентября 2019, 22:14 Ответить
Андрей 9 сентября 2019, 00:29
Оценка
Кинг это Кинг!
и любой сюжет или произведение, конечно, можно испортить экранизацией, но это не тот случай!
классический ужастик!
местами казалось, что затянут сюжет и, в целом, плохо раскрыта сюжетная линия самого клоуна, но видимо, будет третий фильм.
в фильме много юмора, но очень порадовала публика в зале - мы, почти все, смеялись даже тогда, когда явных шуток в фильме не было, когда были "страшные" моменты!!!
очень качественная картинка и игра актёров!
9 баллов из 10ти!
9 сентября 2019, 00:29 Ответить
NastMe 9 сентября 2019, 01:43
«Оно 2»
Продолжение нашумевшего хоррора. На экраны выходит продолжение самого кассового фильма ужасов в Истории — Оно 2. Режиссер остался тот же — Андрес Мускетти. Насколько же хороша вышла вторая часть? Давайте разберемся.
Прошло 27 лет. "Неудачники" разъехались кто куда. Каждый забыл о своем прошлом и пытается выстроить свою жизнь. Но в Дерри снова начинают пропадать дети. Оно вернулось, и тогда Майк, оставшийся здесь, собирает всех вместе, чтобы раз и навсегда положить конец злобному Клоуну.
Конечно, никто из них не рад этому событию, но все же Клуб Неудачников воссоединяется вновь. Теперь им надо вспомнить, что произошло 27 лет назад и вместе победить Пеннивайза.
Во второй части нас ожидают множество флешбэков, которые здесь очень уместны. Что хотелось бы отметить сразу, так это внешнее сходство. Взрослые актеры удивительно похожи на актеров детей. От этого создается какое-то такое чувство, будто история действительно продолжается. Это несомненно большой плюс.
Скримеры есть. Их немало. Они действительно в каких-то моментах пугают (пусть зачастую и предсказуемы), а в каких-то даже очень веселят (с шутками здесь полный порядок).
С визуальной частью тоже все нормально.
Персонажи раскрываются дальше. Единственное что здесь теперь чаще показывают их по одному (нам показывают кем они стали, как изменились, но детские травмы так и остались с ними). Они вспоминают прошлое и собираются с силами, ведь их связывает давняя клятва — чтобы ни случилось, соединиться вновь и уничтожить Оно.
Актеры, играющие Героев в детстве и в первой части, безусловно, отлично справляются со своей задачей. За ними интересно наблюдать, и даже сейчас, на фоне именитых актеров, они не теряются. А каст второго фильма также притягивает к себе внимание. Чего стоят только Джеймс МакЭвой (Билл, который стал Писателем, но не может написать хорошую концовку) и Джессика Честейн (Беверли, которая нашла себе мужа, издевающегося (как и ее отец) и бьющего ее). Но было бы не справедливо не упомянуть остальных актеров, таких как Джей Райан (толстячок Бен, который стал заметно брутальнее), Билл Хейдер (шутник Ричи, которому принадлежит комедийная часть), Айзая Мустафа (Майк, который и собрал всех снова), Джеймс Рэнсон (Эдди, который понятно почему выбрал профессию Страховщика), ну и Энди Бин (Стэнли, о судьбе которого вы узнаете сами), которые также блестящи сыграли. Они интересные, живые и притягивающие. Кстати, Стивен Кинг тут тоже есть. Ну, что сказать о Пеннивайзе? Билл Скарсгард — это нечто. Его глаза... Это что-то сумасшедшее. Грим, конечно, что надо. А каким он стал в конце... Нет слов.
Многие пишут, что вторая часть слабее первой. Но я бы так не сказала. Она длится дольше, объясняет многие вещи (например более менее объяснили происхождение Оно, хоть и остались некоторые вопросы). Единственно, чем второй фильм возможно уступает первому, так это напрягающей атмосферности. В первой части мы все видели впервые, не знали что произойдет и чего ждать, а тут уже зрителям знакомы и Персонажи, и Злодей, приблизительно понятно на что каждый способен и что может быть. Но это точно не портит фильм.
Вообщем-то картина поднимает множество тем. Это и дружба, и память, и детство, и страхи. Каждый из нас чего-то боится, и далеко не каждый может с этим справиться. Тут-то и нужны близкие люди, которые помогут тебе. Ведь пока мы едины — мы непобедимы.
Как итог можно сказать, что фильм получился точно не хуже предыдущей части. Он также интересен. За Героями хочется наблюдать. Я не большая Фанатка фильмов ужасов, но это тот редкий случай, когда мне очень понравился фильм. И даже, может быть, я когда-нибудь его пересмотрю. Так что, эту картину я точно рекомендую к просмотру.
10/10
9 сентября 2019, 01:43 Ответить
Ольга Жукова 9 сентября 2019, 13:23
👎👎👎👎 Не понравился! Чушь полнейшая, растянутая на три часа! Ушли не досмотрев!
9 сентября 2019, 13:23 Ответить
Татьяна Татьяна 9 сентября 2019, 14:40
Оценка
НУДЯТИНА КОТОРОЙ В ЖИЗНИ НЕ ВИДЕЛА! ПРОСТО ПЫТКА ! НЕ ХОДИТЕ , ЗРЯ ПОТРАТИТЕ ДЕНЬГИ . А ГЛАВНОЕ ВРЕМЯ !
9 сентября 2019, 14:40 Ответить
persindaniil15 9 сентября 2019, 17:33
в ответ на сообщение Татьяна Татьяна от 9 сентября 2019, 14:40
Оценка
а давайте не будем другим указывать
9 сентября 2019, 17:33 Ответить
Рамиль Хайрутдинов 10 сентября 2019, 20:59
Оценка
2часа 45 мин редкосного дерьма ! Люди не тратьте деньги и время!
10 сентября 2019, 20:59 Ответить
Георгий Денисов 11 сентября 2019, 14:04
в ответ на сообщение Катерина Руденко от 8 сентября 2019, 20:35
Стивен Кинг не снимает, а пишет. Он писатель. А по его книге уже давно был снят фильм Оно, еще в далеком 1990м году. А это ремейк.
11 сентября 2019, 14:04 Ответить
Сергей Чегликов 13 сентября 2019, 09:38
Интересно, как много из пишущих выше читали книжку? В ней история клоуна описана в одной главе, когда клуб неудачников надышались дымом по индейскому ритуалу и все! Экшена в книжке в принципе мало
13 сентября 2019, 09:38 Ответить
Алексей Евгеньевич 15 сентября 2019, 08:46
Оценка
Если вам вообще ничего делать, и вы все посмотрели то не ходите просто время повторяете
15 сентября 2019, 08:46 Ответить
persindaniil15 15 сентября 2019, 14:39
Оценка
ЛОЛ так это же хоррор 😀
15 сентября 2019, 14:39 Ответить
Майя Тюрькова 16 сентября 2019, 22:41
Оценка
Фильм отменный, да просто шикарный. Ни на миллиметр не уступает первой части, а по мне так даже превосходит. Не слушайте никакие отрицательные отзывы, если вам понравилась первая часть, то идите на вторую обязательно. И страшный, и смешной, и трогательный фильм с отличным актерским составом.
P.S. Сам маэстро Кинг засветился в фильме, что отдельно порадовало :)
16 сентября 2019, 22:41 Ответить
Инна Коновалова 17 сентября 2019, 23:51
Оценка
Не тратьте три часа своей жизни на этот фильм. 4 балла только за актёрский состав.
17 сентября 2019, 23:51 Ответить
Инна Коновалова 17 сентября 2019, 23:52
в ответ на сообщение Сергей Чегликов от 13 сентября 2019, 09:38
Оценка
Отзывы о фильме а не о книге.
17 сентября 2019, 23:52 Ответить
kristina-raeva 19 сентября 2019, 09:25
Оценка
Это точно ужасы?не фантастика?не боевик??ужасы????ни одного страшного момента , плюс ко всему фильм растянули на 3 часа.Вообщем так себе (
19 сентября 2019, 09:25 Ответить
Жужа Жужа 19 сентября 2019, 18:29
Оценка
Фигня какая то, не тратьте время
19 сентября 2019, 18:29 Ответить
Дарья Титова 19 сентября 2019, 21:22
Оценка
Кино осень понравилось , жду 3 часть 😍
19 сентября 2019, 21:22 Ответить
persindaniil15 20 сентября 2019, 07:44
в ответ на сообщение Дарья Титова от 19 сентября 2019, 21:22
Оценка
офицального подтверждения нет , но Бил Сказгард не против съиграть его еще раз. надеюсь снимут приквел ( зарождение Оно и его циклы до 89)
20 сентября 2019, 07:44 Ответить
Veronika 22 сентября 2019, 22:52
Оценка
Not scary at all, scary, very scary?!
22 сентября 2019, 22:52 Ответить
dk 25 сентября 2019, 13:02
Оценка
Крипота и веселье! И миссис Керш такая милашка
8 шариков из 10
25 сентября 2019, 13:02 Ответить
Дина 26 сентября 2019, 06:04
Оценка
ну нафига его растянули на 3 часа,это жеееесть...второй раз в жизни не досидела до конца.
26 сентября 2019, 06:04 Ответить
Реструктуризация Мышления 27 сентября 2019, 12:25
Оценка
Говно редкое! Не тратьте свои 3 часа жизни!
27 сентября 2019, 12:25 Ответить
Лесной Олень 7 октября 2019, 21:10
Оценка
Хорошо зашёл,но я люблю сочетание хоррора и комедии
7 октября 2019, 21:10 Ответить
Наталия Жакова 10 декабря 2019, 01:59
Оценка
Не интересно смотреть слишком затянутый сюжет и нет никакого смысла. Придумывают на ходу как победить злого клоуна. А давайте кричать это, а потом вот это и он станет маленьким. Ну бред чистой воды, и зря потраченное время. Сам клоун как персонаж узнаваемый и рейтинги делаются наверное благодаря образу персонажа. Выряди ли фильм будет кто то пересматривать повторно, только если разобрать его на мемы.
10 декабря 2019, 01:59 Ответить
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