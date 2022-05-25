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Айзая Мустафа

Isaiah Mustafa
Айзая Мустафа
Айзая Мустафа Isaiah Mustafa
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Дата рождения
11 февраля 1974
Возраст
48 лет
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актер, Режиссер, Сценарист
Биография Айзаи Мустафы

Родился 11 февраля 1974 года. Портленд, США.

Фильмография Айзаи Мустафы
Оно 2
Оно 2
ужасы, триллер 2019, США
7.0
Воспевая мечты
Воспевая мечты
комедия, драма, семейный 2012, США / Канада
6.0
Большая счастливая семья Мэдеи
Большая счастливая семья Мэдеи
комедия, драма 2011, США
4.0
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Разборки в «злом городе» на Диком Западе: вышел трейлер вестерна «Убийство в Эмигрант Галч» В главных ролях – Гэбриел Бирн и Томас Джейн.
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25 мая 2022 12:27
Гэбриел Бирн, Айзая Мустафа и Томас Джейн сыграют главные роли в вестерне «Убийство в Эмигрант Галч» Съемки должны стартовать уже в мае.
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8 апреля 2021 15:13
Джеймсу Ганну пришлось сразиться с Marvel, чтобы снять Дэйва Батисту в «Стражах Галактики» «Это была самая стоящая битва в моей карьере».
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7 апреля 2020 16:50
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