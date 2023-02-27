HBO Max официально заказал многосерийный приквел дилогии «Оно»

Запущенный в разработку в прошлом году многосерийный приквел хоррор-дилогии «Оно» получил одобрение от HBO Max. Стриминговый сервис официально заказал производство первого сезона сериала. Проект по-прежнему называется «Добро пожаловать в Дерри».

В качестве создателей выступают режиссер дилогии и грядущего «Флэша» Андрес Мускетти, его сестра Барбара Мускетти, а также соавтор «Чудо-женщины» Джейсон Фукс. Последний написал сценарий первой серии и разделит обязанности шоураннера вместе с Брэдом Калебом Кейном. Мускетти собирается поставить несколько эпизодов, включая пилотный.

Официального синопсиса у мистической драмы в данный момент нет, но команда намерена расширить уже существующую мифологию оригинального произведения Стивена Кинга. Ниже приведена цитата Андреса Мускетти:

«Будучи подростками, мы по очереди зачитывали главы «Оно» Стивена Кинга, пока толстая мягкая обложка не развалилась на части. «Оно» — это эпическая история, включающая в себя множество элементов, выходящих за рамки наших фильмов. С нетерпением ждем момента, когда сможем более полно раскрыть многогранность романа Стива во всех его проявлениях — с душевностью, юмором, человечностью и ужасами».

Ранее в сети циркулировали слухи, что в рамках сериала кинематографисты исследуют тайну происхождения клоуна-убийцы Пеннивайза в исполнении Билла Скарсгарда, но в рамках анонса этот аспект затронут не был.

Дата релиза «Добро пожаловать в Дерри» пока не установлена.